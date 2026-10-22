Um neandertal de Shanidar, no Iraque, viveu há 75 mil anos e deixou pistas nos ossos: um furo de 15 milímetros na escápula e sinais de trauma no rosto. Pesquisadores consideram um ferimento de lança e possíveis cuidados recebidos antes da morte, mas não podem tratar essas interpretações como certezas.

O que o furo no ombro revela sobre Shanidar A?

O indivíduo, chamado Shanidar A, teve parte dos restos recuperada numa caverna do Curdistão iraquiano. A Universidade de Cambridge descreve uma perfuração arredondada na escápula esquerda, um osso fino localizado nas costas, junto às costelas.

A abertura mede aproximadamente 15 milímetros de largura e apresenta pequenas fraturas ao redor. Os estudiosos consideram que uma ponta de madeira afiada poderia atravessar o corpo e sair pelo ombro. Uma ponta de pedra costuma deixar marcas de outro formato, por isso a diferença importa.

A análise dos ossos pode ajudar a entender como indivíduos feridos conseguiam sobreviver naquela época

Uma lança pode ter provocado a morte?

A posição dos fragmentos sugere um impacto que veio da frente e seguiu em direção ao ombro. O estudo publicado na revista Scientific Reports apresenta a lesão como possivelmente fatal, porque o trajeto proposto alcançaria órgãos importantes do tórax.

O formato do ferimento reforça a hipótese de uma lança de madeira, mas não revela quem segurava a arma. Uma agressão entre pessoas é uma explicação considerada; um acidente durante a caça não está totalmente descartado. A arma não foi encontrada junto ao esqueleto.

O rosto ferido mostra uma história mais antiga

Os dentes mostram que Shanidar A sofreu um trauma grave na boca antes da lesão no ombro. Um dente da frente foi partido, e outros mudaram de posição. O desgaste posterior indica que o indivíduo continuou vivo por bastante tempo, provavelmente por pelo menos um ano.

Os vestígios permitem separar o que foi observado do que ainda depende de interpretação:

Escápula perfurada: orifício circular de cerca de 15 milímetros, com fraturas próximas

orifício circular de cerca de 15 milímetros, com fraturas próximas Dentes danificados: sinais de trauma anterior, seguido de desgaste durante a vida

sinais de trauma anterior, seguido de desgaste durante a vida Possível assistência: sobrevivência prolongada que pode envolver ajuda para se alimentar

sobrevivência prolongada que pode envolver ajuda para se alimentar Causa da morte: golpe de lança provável, sem identificação do responsável

Um ferimento que dificultava mastigar poderia exigir alimentos preparados de outra maneira ou auxílio de companheiros. Essa ideia é compatível com a sobrevivência registrada nos dentes, mas os ossos não permitem saber quem ajudou nem como a recuperação aconteceu.

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Por que a caverna também importa para a descoberta?

A caverna de Shanidar já era conhecida por reunir vestígios de diferentes neandertais. Os novos trabalhos identificaram um grupo de cinco indivíduos depositados em uma área pequena, perto de uma rocha vertical que pode ter servido como referência.

Shanidar A estava deitado de costas e tinha a cabeça voltada para leste, conforme a reconstrução dos pesquisadores. Corpos depositados em momentos distintos, próximos do mesmo ponto, sustentam a possibilidade de práticas funerárias intencionais, embora o significado exato desses gestos permaneça desconhecido.

Uma marca incomum no esqueleto chamou atenção para possíveis situações de violência na pré-história

Os vestígios não revelam todos os cuidados recebidos

Os ossos ajudam a reconhecer ferimentos antigos e recentes, mas não registram conversas, motivos ou relações de parentesco. Por isso, a pesquisa distingue a sobrevivência ao trauma facial, que tem sinais materiais, da hipótese de apoio oferecido pelo grupo durante a recuperação.

A mesma diferença vale para a morte. O furo no ombro combina com uma arma de madeira, mas afirmar que houve assassinato deliberado iria além do que os vestígios demonstram. As conclusões dependem da combinação de anatomia, posição dos ossos e contexto arqueológico.

A vida de Shanidar A reúne violência e possível cuidado

Os pesquisadores não encontraram um relato escrito daquela época. Ainda assim, o corpo preservou acontecimentos separados: uma lesão facial sobrevivida e outro trauma, possivelmente mortal. Essa sequência amplia o conhecimento sobre o modo como os neandertais enfrentavam riscos e ferimentos em seu ambiente.

O caso de Shanidar A mostra como um único osso perfurado pode trazer perguntas sobre armas, convivência e morte. A investigação permanece aberta para distinguir acidente, violência e assistência, sem reduzir a vida de um grupo a uma explicação única.