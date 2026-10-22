A música repetida na cabeça pode chegar até a cama e atrapalhar o sono. Pesquisadores da Universidade Baylor observaram que melodias involuntárias, chamadas de earworms, aparecem durante a noite e estão ligadas a mais despertares e descanso pior. O resultado não significa que toda música antes de dormir faça mal.

Por que uma música continua tocando na mente?

Um refrão ouvido durante o dia pode voltar sem que ninguém aperte o botão de reprodução. Na psicologia, essa experiência recebe o nome de imagem musical involuntária, também conhecida como música chiclete. A pessoa se lembra da melodia sem decidir fazer isso.

Essas repetições não são necessariamente sinal de doença. O fenômeno pode surgir durante atividades simples, como lavar a louça ou esperar um ônibus. O problema aparece quando a melodia insistente compete com o descanso e volta justamente no momento de adormecer.

A repetição involuntária de músicas pode dificultar o descanso de quem já está tentando dormir

Estudo de Baylor acompanhou o sono no laboratório

Uma pesquisa liderada por Michael Scullin, da Universidade Baylor, reuniu relatos de hábitos musicais e depois observou voluntários dormindo. O levantamento apresentado pela universidade envolveu 209 respostas, enquanto o estudo científico descreveu uma amostra analisada de 199 pessoas.

Na segunda etapa, 50 participantes ouviram versões cantadas ou instrumentais de músicas conhecidas antes de dormir. Equipamentos registraram ondas cerebrais, respiração e outros sinais durante a noite. Quem apresentou melodias involuntárias teve mais dificuldade para iniciar o sono e mais despertares.

Uma canção instrumental também pode atrapalhar?

Sim, em determinadas condições. As versões sem voz produziram mais repetições musicais noturnas no experimento. O estudo Bedtime Music, Involuntary Musical Imagery, and Sleep, publicado na revista Psychological Science em 2021, encontrou pior qualidade do sono medida em laboratório nesse grupo.

O resultado surpreendeu porque muitas pessoas escolhem sons instrumentais para relaxar. Mas o teste não indica que toda música sem letra seja prejudicial. Trata-se de um conjunto específico de músicas populares, participantes e condições controladas, com diferenças possíveis entre indivíduos.

Hábitos noturnos podem favorecer o descanso

O pesquisador sugere observar a própria reação às músicas escutadas perto da hora de deitar. Quando uma faixa costuma ficar presa na mente, reduzir essa exposição pode ajudar algumas pessoas. O objetivo não é proibir a música, mas perceber quando ela deixa o sono mais agitado.

Para identificar situações em que a melodia pode interferir, vale observar:

Horário da escuta: canções pouco antes de dormir podem voltar durante o descanso.

canções pouco antes de dormir podem voltar durante o descanso. Repetição involuntária: perceber o mesmo trecho mentalmente ao apagar a luz.

perceber o mesmo trecho mentalmente ao apagar a luz. Despertares: notar se a música reaparece ao acordar durante a noite.

notar se a música reaparece ao acordar durante a noite. Rotina musical: considerar pausas quando determinada seleção incomodar repetidamente.

considerar pausas quando determinada seleção incomodar repetidamente. Qualidade do sono: acompanhar se as noites seguintes continuam leves ou interrompidas.

Uma anotação simples pode ajudar a identificar padrões pessoais. Entretanto, as observações não substituem investigação médica quando houver insônia persistente. A relação encontrada na pesquisa não permite afirmar que um refrão seja a causa de todas as noites mal dormidas.

Pesquisas ajudam a entender por que certos refrões parecem ficar presos na memória

Uma música na cabeça significa que o cérebro não descansou?

Não. A pesquisa encontrou sinais cerebrais relacionados à reativação da memória durante o sono, mas isso não significa ausência de descanso ou atividade consciente contínua. O processamento de lembranças é parte do funcionamento normal do cérebro durante a noite.

Na pesquisa, as músicas repetidas se relacionaram a mais sono leve e despertares. Ainda assim, associação não é destino: pessoas diferentes podem ouvir a mesma canção e dormir de formas distintas. É importante considerar também estresse, horários irregulares e outras condições que prejudicam o sono.

O cuidado começa pela própria experiência

Quem percebe que certa canção insiste em voltar ao se deitar pode testar uma rotina sem aquela música perto da hora de dormir. A sugestão acompanha a orientação dos pesquisadores de moderar a escuta quando ela parece alimentar repetições involuntárias durante a noite.

Se os despertares continuarem ou provocarem prejuízo durante o dia, vale buscar orientação de um profissional de saúde. A descoberta de Baylor ajuda a explicar um hábito comum sem transformar música em inimiga do sono. O mais importante é observar como cada pessoa realmente descansa.