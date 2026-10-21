Quando uma ideia não aparece, levantar para caminhar pode ajudar mais do que ficar sentado. Pesquisadores de Stanford observaram melhora na criação de possibilidades durante caminhadas, inclusive numa esteira diante de uma parede. O efeito, porém, não valeu da mesma forma para questões com uma única resposta correta.

Por que caminhar pode facilitar novas ideias?

Em 2014, Marily Oppezzo e Daniel Schwartz investigaram uma situação conhecida: procurar soluções enquanto se anda. Os testes avaliaram o pensamento divergente, nome dado à produção de várias respostas possíveis para o mesmo desafio, sem escolher imediatamente apenas uma.

Imagine que alguém precise inventar usos diferentes para um objeto comum. A tarefa pede quantidade e novidade nas ideias, e não somente uma resposta certa. Nesse tipo de exercício, participantes caminhando apresentaram mais possibilidades úteis do que quando estavam sentados.

Pesquisas mostram que o movimento do corpo pode influenciar a maneira como criamos ideias

A esteira diante da parede ajudou na criatividade

Os pesquisadores compararam situações dentro e fora de salas. Uma delas colocou pessoas numa esteira voltada para uma parede vazia. Mesmo sem paisagens interessantes para observar, o desempenho na geração de ideias melhorou, conforme relata a Universidade Stanford.

Em um dos experimentos, a produção criativa cresceu, em média, 60% durante a caminhada. Isso descreve o resultado daquela comparação, não uma promessa para qualquer pessoa. O estudo também registrou algum benefício quando os participantes voltaram a sentar logo depois de andar.

Caminhar também ajuda a achar uma única resposta correta?

Não necessariamente. Quando a tarefa exigia descobrir uma palavra específica que ligasse outras três, andar não trouxe a mesma vantagem. Os participantes tiveram desempenho ligeiramente pior nesse teste de raciocínio mais direcionado. Criar alternativas e selecionar uma resposta são etapas mentais diferentes.

O estudo publicado no Journal of Experimental Psychology analisou quatro experimentos com 176 estudantes e outros adultos. Essa diferença entre tarefas impede concluir que caminhar melhora toda atividade intelectual ou substitui uma revisão cuidadosa de informações.

Trabalho e estudos podem aproveitar a pausa em movimento

Quem está preparando uma apresentação, buscando um tema de redação ou planejando uma solução doméstica pode experimentar uma caminhada curta e confortável antes de decidir. A proposta é usar o movimento para reunir opções e retornar à mesa para conferir quais realmente funcionam.

Algumas situações em que vale testar essa mudança de ambiente são:

Escrita: levantar ideias de títulos, exemplos ou caminhos para uma explicação.

levantar ideias de títulos, exemplos ou caminhos para uma explicação. Trabalho: imaginar alternativas para um problema antes de comparar custos e prazos.

imaginar alternativas para um problema antes de comparar custos e prazos. Casa: pensar em formas diferentes de organizar um cômodo ou adaptar uma rotina.

É possível caminhar pelo corredor ou por um local seguro, sem transformar a pausa em treino intenso. Anotar as ideias depois ajuda a não perder sugestões. Para contas exatas, leitura detalhada ou conferência de documentos, voltar a um lugar tranquilo pode ser mais útil.

Nem sempre continuar sentado tentando resolver um problema é a melhor forma de encontrar uma solução

O que os quatro experimentos realmente mostraram?

Os testes incluíram exercícios de usos alternativos e criação de analogias. Houve melhora na produção de ideias originais e adequadas em várias condições de caminhada. Entretanto, os autores não estabeleceram uma explicação definitiva sobre qual mecanismo do cérebro provocou o resultado.

Também não se pode concluir que caminhar resolve qualquer bloqueio criativo. Sono, conhecimento do assunto, tempo e exigências da tarefa continuam importantes. Os resultados foram observados em atividades experimentais delimitadas, e não em todos os tipos de decisão da vida cotidiana.

As boas ideias ainda precisam ser avaliadas

Uma caminhada pode contribuir no começo de um projeto, quando ainda existe espaço para tentar caminhos diferentes. Depois vêm seleção, planejamento e teste, etapas que dependem de outras habilidades. Ter muitas sugestões não significa, por si só, encontrar uma solução pronta.

Se a cabeça parece travada, sair um pouco da cadeira pode ser uma experiência simples de testar. O mais importante é perceber em qual fase do trabalho o movimento ajuda e voltar com tempo para separar as ideias possíveis daquelas que não resistem à prática.