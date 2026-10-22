Um poço etrusco de 2.500 anos foi encontrado em Kainua, perto de Marzabotto, na Itália, com duas estatuetas de bronze, um prato raro e dois esqueletos de adultos. Pesquisadores associam os objetos à fundação da estrutura e os restos humanos ao encerramento posterior, sugerindo rituais de épocas diferentes.

Onde foi encontrado o poço etrusco?

O poço apareceu na antiga cidade de Kainua, na região de Marzabotto, perto de Bolonha. As escavações ocorreram em uma área sagrada dedicada a Uni, divindade etrusca associada à deusa Juno dos romanos, e não em uma residência comum.

A descoberta aconteceu durante a 39ª campanha de escavação conduzida pela Universidade de Bolonha, sob direção da arqueóloga Elisabetta Govi. O contexto importa: um objeto depositado junto a um templo pode ter uma função diferente da rotina doméstica.

As peças encontradas podem ajudar a entender cerimônias realizadas durante a formação de antigas comunidades

O que havia no fundo da estrutura?

Os pesquisadores recuperaram duas pequenas figuras femininas feitas de bronze e um prato do mesmo metal, considerado raro. As peças conservaram um brilho próximo do original, característica que chamou a atenção da equipe e tornou possível observar seus detalhes.

Os objetos teriam sido depositados entre o fim do século VI e o começo do V antes de Cristo, quando a cidade se formava. Segundo a interpretação dos arqueólogos, a colocação dessas peças constituiu uma oferenda votiva de fundação, ligada à importância religiosa da água.

Os objetos apontam para um ritual de fundação

A hipótese principal é que o poço tenha participado de uma cerimônia feita para marcar seu início. O depósito cuidadoso dos bronzes no fundo não parece corresponder a peças jogadas fora ao acaso. Ainda assim, não existem relatos escritos explicando cada gesto daquela cerimônia.

As descobertas permitem distinguir materiais e interpretações sem misturar momentos históricos:

Estatuetas femininas: duas peças de bronze associadas à oferta inicial

duas peças de bronze associadas à oferta inicial Prato raro: objeto de bronze encontrado no mesmo depósito do fundo

objeto de bronze encontrado no mesmo depósito do fundo Dois esqueletos: restos de adultos ligados à etapa final de uso

restos de adultos ligados à etapa final de uso Área sagrada: espaço religioso relacionado ao culto da deusa Uni

O Ministério da Cultura da Itália também relaciona o achado aos costumes religiosos de Kainua. A posição dos objetos dentro do poço ajuda a entender quando cada material foi colocado, algo essencial para interpretar o conjunto.

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Por que havia dois esqueletos humanos?

Os restos encontrados pertencem a dois indivíduos adultos. A equipe propõe que sua presença esteja ligada a um ritual de fechamento do poço, posterior às oferendas de bronze. Dessa forma, o local pode ter sido usado em cerimônias distintas ao longo de sua história.

Não há base para afirmar que as duas pessoas foram mortas como sacrifício. A divulgação científica relaciona os esqueletos ao encerramento da estrutura, mas não apresenta uma causa de morte comprovada. É importante separar restos humanos encontrados de uma explicação sobre como morreram.

O local preservou vestígios que oferecem uma visão pouco comum das crenças de um povo da Antiguidade

A água tinha valor especial no culto etrusco

O poço ficava próximo de templos associados a Tinia e Uni, divindades importantes no mundo etrusco. A região também registra o culto de Vei, ligada à fertilidade. Essa vizinhança ajuda a entender por que a água poderia ter valor sagrado, além de utilidade diária.

As oferendas mostram uma intenção ritual sugerida pelo lugar e pela forma do depósito. Não é possível afirmar qual oração foi feita nem quem participou. Os bronzes preservados oferecem pistas materiais, enquanto o significado completo das cerimônias continua sendo objeto de estudo.

A descoberta amplia o que se sabe sobre Kainua

O sítio é investigado pela universidade desde 1988, e a cidade já revelou ruas, templos e áreas de trabalho. O poço acrescenta uma dimensão pouco visível nos mapas urbanos: os rituais que acompanhavam a fundação e a transformação dos lugares.

Com as análises ainda em andamento, os achados poderão contribuir para a exposição no museu etrusco de Marzabotto. Por enquanto, o dado mais importante é a diferença entre oferendas no início e restos ligados ao fim do uso do poço.