Uma caminhada de 90 minutos na natureza reduziu pensamentos negativos repetitivos em um experimento com adultos saudáveis. Já o grupo que percorreu uma rua movimentada não apresentou a mesma mudança. O resultado ajuda a entender a ruminação mental, mas não prova que caminhar trate depressão ou elimine preocupações.

Como a caminhada na natureza foi comparada à urbana?

Pesquisadores ligados à Universidade Stanford convidaram adultos que moravam em áreas urbanas a caminhar por 90 minutos. Uma rota atravessava um espaço com vegetação, enquanto a outra seguia por uma via com tráfego intenso. O objetivo era comparar mudanças depois da experiência.

As duas rotas tinham cerca de 5,3 quilômetros. Os participantes responderam a perguntas sobre pensamentos repetitivos e passaram por exames de imagem cerebral antes e depois da caminhada. Assim, a pesquisa buscou diferenças entre os ambientes, sem avaliar uma rotina de meses.

Os participantes que caminharam em meio à natureza apresentaram uma mudança que não apareceu no grupo urbano

O experimento reuniu 38 participantes saudáveis

O estudo publicado na Proceedings of the National Academy of Sciences, a PNAS, incluiu 38 pessoas sem histórico de transtorno mental. Metade caminhou na natureza; a outra metade, na cidade. O registro científico no PubMed descreve os procedimentos usados pelos pesquisadores.

Depois da caminhada natural, houve redução nos relatos de ruminação e na atividade medida em uma área cerebral chamada córtex pré-frontal subgenual. No percurso urbano, os pesquisadores não observaram mudanças equivalentes. A comparação vale para aquele teste específico, com essa amostra.

O que significa ficar preso a pensamentos repetitivos?

A ruminação acontece quando a pessoa volta várias vezes a ideias negativas, como uma falha no trabalho ou um arrependimento, sem avançar para uma solução. Pensar sobre o problema pode ser útil; repetir a mesma preocupação sem progresso costuma causar desgaste.

A descrição da ruminação na psicologia mostra que esse padrão pode aparecer em diferentes situações. O estudo não analisou todos os tipos de pensamento. Ele mediu respostas em um questionário específico, junto com um sinal cerebral associado ao tema em pesquisas anteriores.

A pesquisa ajuda a entender a relação entre contato com áreas verdes e bem-estar mental

O resultado não representa tratamento da depressão

Embora ruminação esteja ligada a maior risco de sofrimento emocional, os voluntários não eram pacientes em tratamento para depressão. Portanto, reduzir um indicador após uma caminhada não significa curar ou prevenir uma doença. O acompanhamento também não mostrou quanto tempo a mudança durou.

A própria Universidade Stanford explicou que os achados levantam perguntas sobre o papel dos espaços verdes na cidade. Eles indicam uma possível relação entre ambiente e bem-estar, sem estabelecer que todas as pessoas respondam da mesma forma ou devam abandonar outros cuidados.

Como aproveitar uma caminhada sem criar falsas expectativas?

Quem tem acesso a uma praça, parque ou rua arborizada pode experimentar uma caminhada que respeite seu condicionamento e sua segurança. O valor prático está em reservar um tempo agradável ao ar livre, não em exigir que cada passeio desligue imediatamente a mente.

Antes de sair, alguns cuidados simples tornam a experiência mais adequada:

Percurso: prefira um local seguro e acessível.

prefira um local seguro e acessível. Ritmo: adapte o esforço ao seu corpo.

adapte o esforço ao seu corpo. Atenção: observe o ambiente sem cobrar silêncio mental.

observe o ambiente sem cobrar silêncio mental. Limites: interrompa o passeio se houver mal-estar.

interrompa o passeio se houver mal-estar. Expectativa: não trate o resultado como uma promessa de cura.

Uma caminhada pode oferecer uma pausa das tarefas e dos estímulos comuns do dia. Mas, se os pensamentos continuarem, isso não indica fracasso pessoal. A experiência de cada pessoa é diferente, e uma melhora momentânea não substitui avaliação ou apoio quando o sofrimento persiste.

Nem todos os ambientes de caminhada produziram os mesmos resultados durante o estudo

A pesquisa indica uma possibilidade, não uma regra

O principal achado foi uma mudança observada após 90 minutos em um grupo pequeno e saudável. Ainda são necessárias pesquisas com outros públicos, trajetos e períodos para saber quais benefícios se repetem. O estudo não comparou tratamentos nem mediu resultados clínicos duradouros.

O contato com a natureza pode fazer parte de uma rotina de bem-estar sem receber poderes que a ciência não demonstrou. Caminhar em um ambiente agradável é uma possibilidade acessível para alguns, enquanto cuidado profissional e apoio adequado continuam importantes quando o sofrimento afeta a vida diária.