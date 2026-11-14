Nomear emoções é identificar com palavras o que se sente, como raiva, medo ou vergonha. Um experimento observou mudanças na atividade cerebral quando participantes deram nomes a emoções vistas em imagens. Isso sugere uma forma de organizar a reação, mas não garante calma imediata nem resolve a causa do problema.

Por que nomear emoções pode mudar a reação?

Uma crítica inesperada pode provocar raiva, tristeza ou vergonha ao mesmo tempo. Quando tudo recebe apenas o nome de nervosismo, fica mais difícil perceber o motivo do incômodo. Identificar o sentimento predominante ajuda a formular uma pergunta simples: o que realmente me afetou nessa situação?

Na psicologia, essa prática é chamada de rotulação das emoções. Ela envolve colocar sentimentos em palavras, sem exigir uma explicação completa para o acontecimento. Sentir medo antes de uma conversa difícil, por exemplo, é diferente de sentir irritação por ter sido tratado sem respeito.

Identificar sentimentos como raiva e frustração pode ajudar a entender melhor o que estamos vivendo

O estudo observou respostas do cérebro a imagens emocionais

Em 2007, Matthew Lieberman e colegas publicaram na revista Psychological Science o estudo Putting feelings into words: affect labeling disrupts amygdala activity in response to affective stimuli. A pesquisa indexada no PubMed utilizou imagens emocionais e ressonância magnética funcional para comparar tarefas de classificação.

Ao atribuir palavras às emoções, os participantes apresentaram menor resposta da amígdala, região envolvida no processamento emocional, e maior atividade em parte do córtex pré-frontal. O resultado compara respostas cerebrais durante o experimento; não mede se discussões familiares ou problemas de trabalho foram resolvidos.

Como distinguir raiva, medo, frustração e vergonha?

Imagine uma mensagem de cobrança recebida no meio do expediente. A primeira reação pode ser vontade de responder com raiva. Antes disso, vale observar se o sentimento vem de uma cobrança injusta, do medo de perder algo ou da frustração de não ter sido ouvido.

Algumas perguntas ajudam a separar emoções que parecem iguais no primeiro instante:

Raiva: houve uma atitude que pareceu desrespeitosa ou injusta?

houve uma atitude que pareceu desrespeitosa ou injusta? Medo: existe receio de uma consequência que ainda não aconteceu?

existe receio de uma consequência que ainda não aconteceu? Frustração: uma expectativa importante não foi atendida?

uma expectativa importante não foi atendida? Vergonha: a preocupação maior é com a avaliação dos outros?

Esses exemplos não formam um teste psicológico nem precisam ter resposta única. Às vezes, vários sentimentos aparecem juntos. O objetivo é encontrar uma descrição mais precisa, que permita separar o fato da interpretação antes de mandar uma mensagem ou tomar uma decisão.

Nem sempre percebemos com clareza qual emoção está por trás de uma resposta impulsiva

As palavras ajudam a escolher a próxima resposta

Uma pessoa que reconhece medo pode decidir pedir informações antes de agir; quem identifica frustração talvez prefira explicar qual expectativa não foi atendida. Dar nome ao sentimento não obriga ninguém a concordar com o outro, pedir desculpas ou aceitar uma situação prejudicial.

Também pode ser útil escrever uma frase curta, como “estou frustrado porque o prazo mudou”. Isso identifica o sentimento e o motivo percebido, sem transformar uma impressão em certeza. Se a conversa continuar difícil, adiar a resposta por alguns minutos pode ser uma escolha prudente.

O alcance do experimento tem limites importantes

A Universidade da Califórnia em Los Angeles explicou que os pesquisadores observaram diferenças na atividade cerebral ao identificar emoções em rostos. Isso oferece uma pista sobre a regulação emocional, mas não comprova que a técnica funcione sempre em conversas reais.

Outra estratégia investigada em psicologia é usar o próprio nome para refletir sobre experiências difíceis. Ela muda o ponto de vista; a rotulação, por sua vez, busca dar um nome ao sentimento. Os dois recursos não são idênticos e os resultados de uma pesquisa não substituem os da outra.

O que fazer quando o sentimento continua muito forte?

O primeiro passo pode ser reconhecer: “estou com medo”, sem exigir que o medo termine naquele instante. Depois, é possível avaliar o que depende de você, o que exige conversa e o que precisa de tempo. A resposta mais útil varia conforme o contexto.

Se uma emoção intensa se repete, prejudica o sono ou interfere nas relações, procurar apoio profissional pode ser necessário. Nomear sentimentos é uma ferramenta de observação, não um tratamento garantido. Sua utilidade está em abrir espaço entre perceber o que aconteceu e decidir como responder.