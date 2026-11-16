Uma calça de lã com aproximadamente 3 mil anos, encontrada em Yanghai, na China, foi feita com três partes tecidas no tamanho exato do corpo. Os pesquisadores verificaram que a roupa não precisou de cortes no tecido. A descoberta mostra procedimentos de tecelagem ligadas à vida de antigos cavaleiros.

Como a calça de Yanghai foi encontrada?

A peça apareceu em uma sepultura do sítio de Yanghai, perto do oásis de Turfan, no noroeste da China. Ela fazia parte das roupas de um homem enterrado com objetos associados à equitação. Sua conservação permitiu estudar os fios, o desenho e a montagem.

O achado pertence ao período entre os séculos 13 e 10 antes de Cristo, segundo a datação apresentada pelos pesquisadores. Na história das calças, ele é uma prova antiga de roupa com duas pernas, pensada para permitir movimentos diferentes dos de uma túnica.

Reconstituição arqueológica em Yanghai mostra uma calça de lã antiga exposta entre sedimentos secos, com pesquisadora trabalhando ao redor // Imagem ilustrativa feita por IA

Três peças foram tecidas no tamanho final

A pesquisa de Ulrike Beck e colegas, publicada em Quaternary International, descreve duas partes longas, uma para cada perna, e uma peça central com formato especial. Cada tecido saiu do tear nas medidas previstas, sem ser recortado depois para formar a roupa.

Isso não significa que não houvesse costuras. As três partes foram unidas com fios para formar a calça. A diferença está no modo de produção: a pessoa que tecia já precisava saber a largura, o comprimento e a forma de cada peça antes de começar.

Por que os joelhos receberam uma trama diferente?

A calça combinava diferentes formas de entrelaçar os fios. A região dos joelhos recebeu desenhos e estrutura próprios, enquanto trechos das pernas usavam uma trama que ajudava no ajuste. Os detalhes indicam que aparência e função eram consideradas durante a fabricação.

As partes estudadas revelam soluções diferentes para cada necessidade do vestuário antigo:

Pernas: peças longas de lã com tamanho definido ainda no tear.

peças longas de lã com tamanho definido ainda no tear. Entrepernas: parte central larga para permitir a posição montada.

parte central larga para permitir a posição montada. Joelhos: tecido trabalhado com motivos geométricos e técnicas próprias.

tecido trabalhado com motivos geométricos e técnicas próprias. Cintura: faixa reforçada para ajudar a vestir e ajustar a peça.

faixa reforçada para ajudar a vestir e ajustar a peça. Acabamentos: fios e amarrações feitos para fechar e firmar a roupa.

Não é possível conhecer cada movimento de quem vestiu a peça. Mas a construção sugere atenção aos movimentos das pernas, especialmente em atividades com cavalos. O tecido não foi apenas enrolado no corpo: houve um plano para distribuir partes mais firmes e mais flexíveis.

Reconstituição da tecelagem antiga em Turfan mostra uma artesã produzindo uma perna da calça, com outras partes de lã ao lado // Imagem ilustrativa feita por IA

A reconstrução confirmou o trabalho de tecelagem

Pesquisadoras como Mayke Wagner estudaram os fios antigos e testaram a produção de uma réplica. O Instituto Arqueológico Alemão registrou o uso de técnicas como sarja, tapeçaria e entrelaçamento de trama, combinadas na mesma roupa em vez de um tecido uniforme.

A reprodução ajudou a verificar se o desenho poderia sair do tear sem cortes. Ela também mostrou que repetir os padrões exigia controle dos fios e do formato. Uma reconstrução experimental testa possibilidades técnicas, mas não permite identificar o nome ou a história pessoal da artesã original.

A roupa revela conexões entre técnicas antigas

O estudo mais recente compara os motivos da calça com tradições têxteis de regiões diferentes da Ásia. Algumas formas de trama e desenhos têm paralelos em lugares distantes, mas isso não prova uma rota única nem revela exatamente quem ensinou cada método.

Vestígios de materiais orgânicos, como lã e couro, raramente sobrevivem tanto tempo. Por isso, encontrar roupas e calçados antigos ainda reconhecíveis ajuda a investigar como as pessoas se protegiam, trabalhavam e se deslocavam. Uma peça preservada também mostra decisões técnicas que desenhos de época não explicam.

Réplica da calça de Yanghai em manequim destaca a entreperna larga, os desenhos dos joelhos e as costuras das peças tecidas // Imagem ilustrativa feita por IA

O que torna essa calça importante até hoje?

O destaque está na combinação de formato sob medida e tecido sem cortes, e não na ideia de que a calça moderna nasceu ali. Outras roupas antigas podem ter desaparecido por causa do clima e da decomposição, o que impede definir uma invenção mundial com certeza.

A calça de Yanghai conserva uma solução de engenharia do vestuário: pensar o movimento, escolher a trama e produzir cada parte na forma desejada. Três milênios depois, seus fios continuam oferecendo pistas concretas sobre a habilidade de quem a fez.