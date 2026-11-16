Uma calça de lã com aproximadamente 3 mil anos, encontrada em Yanghai, na China, foi feita com três partes tecidas no tamanho exato do corpo. Os pesquisadores verificaram que a roupa não precisou de cortes no tecido. A descoberta mostra procedimentos de tecelagem ligadas à vida de antigos cavaleiros.
Como a calça de Yanghai foi encontrada?
A peça apareceu em uma sepultura do sítio de Yanghai, perto do oásis de Turfan, no noroeste da China. Ela fazia parte das roupas de um homem enterrado com objetos associados à equitação. Sua conservação permitiu estudar os fios, o desenho e a montagem.
O achado pertence ao período entre os séculos 13 e 10 antes de Cristo, segundo a datação apresentada pelos pesquisadores. Na história das calças, ele é uma prova antiga de roupa com duas pernas, pensada para permitir movimentos diferentes dos de uma túnica.
Três peças foram tecidas no tamanho final
A pesquisa de Ulrike Beck e colegas, publicada em Quaternary International, descreve duas partes longas, uma para cada perna, e uma peça central com formato especial. Cada tecido saiu do tear nas medidas previstas, sem ser recortado depois para formar a roupa.
Isso não significa que não houvesse costuras. As três partes foram unidas com fios para formar a calça. A diferença está no modo de produção: a pessoa que tecia já precisava saber a largura, o comprimento e a forma de cada peça antes de começar.
Por que os joelhos receberam uma trama diferente?
A calça combinava diferentes formas de entrelaçar os fios. A região dos joelhos recebeu desenhos e estrutura próprios, enquanto trechos das pernas usavam uma trama que ajudava no ajuste. Os detalhes indicam que aparência e função eram consideradas durante a fabricação.
- Pernas: peças longas de lã com tamanho definido ainda no tear.
- Entrepernas: parte central larga para permitir a posição montada.
- Joelhos: tecido trabalhado com motivos geométricos e técnicas próprias.
- Cintura: faixa reforçada para ajudar a vestir e ajustar a peça.
- Acabamentos: fios e amarrações feitos para fechar e firmar a roupa.
Não é possível conhecer cada movimento de quem vestiu a peça. Mas a construção sugere atenção aos movimentos das pernas, especialmente em atividades com cavalos. O tecido não foi apenas enrolado no corpo: houve um plano para distribuir partes mais firmes e mais flexíveis.
A reconstrução confirmou o trabalho de tecelagem
Pesquisadoras como Mayke Wagner estudaram os fios antigos e testaram a produção de uma réplica. O Instituto Arqueológico Alemão registrou o uso de técnicas como sarja, tapeçaria e entrelaçamento de trama, combinadas na mesma roupa em vez de um tecido uniforme.
A reprodução ajudou a verificar se o desenho poderia sair do tear sem cortes. Ela também mostrou que repetir os padrões exigia controle dos fios e do formato. Uma reconstrução experimental testa possibilidades técnicas, mas não permite identificar o nome ou a história pessoal da artesã original.
A roupa revela conexões entre técnicas antigas
O estudo mais recente compara os motivos da calça com tradições têxteis de regiões diferentes da Ásia. Algumas formas de trama e desenhos têm paralelos em lugares distantes, mas isso não prova uma rota única nem revela exatamente quem ensinou cada método.
Vestígios de materiais orgânicos, como lã e couro, raramente sobrevivem tanto tempo. Por isso, encontrar roupas e calçados antigos ainda reconhecíveis ajuda a investigar como as pessoas se protegiam, trabalhavam e se deslocavam. Uma peça preservada também mostra decisões técnicas que desenhos de época não explicam.
O que torna essa calça importante até hoje?
O destaque está na combinação de formato sob medida e tecido sem cortes, e não na ideia de que a calça moderna nasceu ali. Outras roupas antigas podem ter desaparecido por causa do clima e da decomposição, o que impede definir uma invenção mundial com certeza.
A calça de Yanghai conserva uma solução de engenharia do vestuário: pensar o movimento, escolher a trama e produzir cada parte na forma desejada. Três milênios depois, seus fios continuam oferecendo pistas concretas sobre a habilidade de quem a fez.
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