Em túmulos de Boncuklu Tarla, na Turquia, arqueólogos encontraram adornos que podem ter sido usados como piercings nos lábios e nas orelhas há cerca de 11 mil anos. Um levantamento reuniu 106 peças e analisou onde estavam nos esqueletos. Marcas nos dentes reforçam que parte delas era usada no corpo.

O que apareceu nos túmulos de Boncuklu Tarla?

O sítio fica no sudeste da atual Turquia e guarda vestígios do período Neolítico Pré-Cerâmico. Em sepultamentos, pesquisadores acharam pequenos objetos de formas variadas perto das cabeças e mandíbulas. A posição das peças foi essencial para levantar sua possível função.

A equipe publicou os resultados na revista Antiquity, em 2024. O levantamento reuniu 106 adornos interpretados como objetos para perfurações corporais, dos quais 85 estavam completos. Isso não quer dizer que 106 pessoas foram identificadas usando piercings, pois uma sepultura pode conter mais de uma peça.

Coleção inspirada nos achados de Boncuklu Tarla apresenta pequenos adornos de pedra e cobre nativo, com formatos variados // Imagem ilustrativa feita por IA

A posição dos adornos ajudou na identificação

Alguns objetos apareceram próximos das orelhas, outros junto ao lábio inferior. Essa ligação com partes do rosto torna a hipótese mais forte do que apenas encontrar uma pedra perfurada fora de contexto. O estudo também considerou o formato dos objetos e as informações dos esqueletos.

Marcas de desgaste em dentes inferiores são compatíveis com o contato prolongado de um adorno labial. Porém, nem toda peça recebeu confirmação individual por desgaste dentário. A análise junta pistas diferentes, e não uma fotografia direta de como cada pessoa viveu.

Quais materiais eram usados nesses piercings?

As peças não eram feitas de um único material. O estudo registra pedras com características diferentes e também cobre nativo. Algumas foram trabalhadas em formatos de disco ou pino, que poderiam ocupar uma perfuração e permanecer visíveis junto à pele.

Entre as matérias-primas encontradas nos adornos associados a perfurações aparecem:

Calcário: pedra comum, trabalhada em pequenas peças.

pedra comum, trabalhada em pequenas peças. Serpentina: material mineral usado em adornos modelados.

material mineral usado em adornos modelados. Clorita: outra pedra identificada nas peças do sítio.

outra pedra identificada nas peças do sítio. Obsidiana: rocha vulcânica presente em parte do conjunto.

rocha vulcânica presente em parte do conjunto. Sílex: pedra dura também utilizada pelos antigos moradores.

pedra dura também utilizada pelos antigos moradores. Cobre nativo: metal moldado sem técnicas industriais modernas.

Não há base para supor que todos esses materiais tinham o mesmo valor social ou ritual. A diversidade indica escolhas diferentes na fabricação e no uso. Estudar o local do achado e os sinais de desgaste é mais seguro do que atribuir um significado único às cores e formas.

Os achados estão associados a pessoas adultas

Nos sepultamentos examinados, os objetos associados a perfurações apareceram com homens e mulheres adultos. Os pesquisadores não identificaram esses adornos junto a menores de idade no conjunto estudado. Essa distribuição abre perguntas sobre idade e costumes, mas não resolve sozinha o motivo da prática.

Uma nota de pesquisa publicada pela revista Nature destacou a importância de encontrar os adornos junto aos corpos. O contexto evita tratar automaticamente qualquer conta antiga como piercing. A evidência mais forte surge quando posição, formato e sinais físicos apontam para o mesmo uso.

Análise arqueológica de Boncuklu Tarla aproxima uma mandíbula adulta e um adorno de pedra, destacando pistas de desgaste nos dentes // Imagem ilustrativa feita por IA

A prática antiga não tinha necessariamente o sentido atual

Hoje, o piercing corporal pode ser uma escolha estética ou pessoal. Em uma comunidade de 11 mil anos atrás, não sabemos se servia para expressar idade, pertencimento, prestígio ou outras diferenças. Essas possibilidades exigem cautela porque os moradores não deixaram explicações escritas.

A arqueologia compara adornos, oficinas e sepultamentos para investigar práticas antigas. A fabricação de contas em outros sítios mostra interesse por enfeites, mas não prova perfuração da pele. Essa separação é importante para não confundir uma conta de colar com uma peça usada no rosto.

Por que essa descoberta muda o conhecimento sobre piercings?

O caso de Boncuklu Tarla oferece uma ligação física rara entre objeto e corpo. Muitas peças de épocas antigas aparecem fora de posição, tornando difícil descobrir como eram usadas. Aqui, a proximidade com o rosto e a análise de dentes ajudam a sustentar a interpretação.

Os piercings neolíticos lembram um costume atual, mas pertencem a uma sociedade muito diferente. O que as escavações demonstram é que pessoas já modificavam a aparência do corpo há milhares de anos, usando materiais e técnicas documentados pelas peças preservadas.