O efeito do preço zero apareceu em experimentos com chocolates: o Hershey’s passou de 15% para 34% dos participantes quando ficou gratuito. A trufa Lindt ficou mais barata, porém perdeu interessados. A pesquisa ajuda a entender como a gratuidade influencia decisões de consumo, mesmo quando outras ofertas melhoram.

Por que o chocolate grátis atraiu mais pessoas?

Pesquisadores compararam a procura por dois chocolates, um Hershey’s de menor preço e uma trufa Lindt mais cara. O objetivo não era descobrir qual tinha melhor sabor, mas verificar como uma oferta gratuita alterava uma decisão que antes envolvia pagar pelos dois produtos.

O estudo de Kristina Shampanier, Nina Mazar e Dan Ariely foi publicado em 2007. O trabalho disponibilizado pelo MIT apresenta diferentes experimentos, inclusive compras reais em uma cafeteria. Os autores chamaram a mudança de efeito do preço zero.

Chocolates de formatos e preços diferentes aparecem em caixas separadas, com moedas que representam as duas opções de compra // Imagem ilustrativa feita por IA

A diferença entre os preços continuou igual

Em uma das comparações, o Hershey’s custava 1 centavo de dólar e o Lindt, 14 centavos. Depois, os dois ficaram um centavo mais baratos. O primeiro passou a custar zero, enquanto a trufa foi oferecida por 13 centavos. A distância entre os preços permaneceu em 13 centavos.

Se apenas a diferença em dinheiro importasse, seria esperado um comportamento parecido nas duas situações. No entanto, a procura mudou. Os autores explicaram no periódico Marketing Science que a gratuidade pode aumentar o valor percebido de um produto, além de reduzir seu custo.

O que aconteceu com as escolhas no experimento?

Entre os participantes da comparação citada, a proporção que escolheu o Hershey’s subiu de 15% para 34%. A procura pela trufa Lindt caiu de 38% para 16%. Os percentuais consideravam as pessoas expostas às ofertas, inclusive aquelas que preferiram não levar nenhum chocolate.

As condições mais importantes para entender a comparação são:

Antes: Hershey’s a 1 centavo e Lindt a 14 centavos de dólar.

Hershey’s a 1 centavo e Lindt a 14 centavos de dólar. Depois: Hershey’s grátis e Lindt a 13 centavos de dólar.

Hershey’s grátis e Lindt a 13 centavos de dólar. Resultado: mais pessoas escolheram o chocolate gratuito, apesar da queda no preço da trufa.

Os dados vêm de um teste com 342 participantes e três condições de preço. Uma delas também pagava um centavo para quem levasse o Hershey’s. Essa etapa ajudou os pesquisadores a investigar se o simples fato de não pagar explicava toda a reação observada.

Comparação em duas metades mostra como a escolha entre um chocolate simples e uma trufa pode mudar diante da gratuidade // Imagem ilustrativa feita por IA

A reação envolve emoção e percepção de vantagem

A pesquisa faz parte da economia comportamental, área que estuda como sentimentos e formas de apresentar informações influenciam escolhas. Nos testes, o preço zero pareceu despertar uma reação positiva que não era explicada somente pela conta entre custo e benefício.

Os autores examinaram possíveis explicações, como regras sociais, dificuldade de avaliar preços e resposta emocional à gratuidade. Os resultados favoreceram a hipótese emocional. Isso não significa que todas as pessoas sejam enganadas por brindes, nem que qualquer produto grátis seja desejado.

Quando o efeito do preço zero pode diminuir?

Em outra parte do trabalho, os pesquisadores pediram que participantes comparassem com atenção a qualidade dos chocolates e a diferença entre os preços antes de escolher. Nessa condição, o efeito permaneceu na mesma direção, mas ficou menor e sem significância estatística naquele teste.

Os experimentos envolveram itens baratos e situações específicas. Por isso, seus resultados não provam que a gratuidade sempre vence um produto superior ou que promoções maiores produzam o mesmo comportamento. A necessidade real, as condições da oferta e possíveis custos extras podem mudar a decisão.

Chocolate simples e trufa recheada aparecem partidos para revelar suas diferenças de textura, com moedas usadas na comparação // Imagem ilustrativa feita por IA

Uma oferta grátis merece a mesma comparação

A palavra grátis merece atenção quando aparece em brindes, aplicativos, entregas ou amostras. Antes de aceitar, vale verificar se existe cadastro obrigatório, frete, compra mínima ou renovação automática. Um benefício sem cobrança direta ainda pode exigir tempo, dados pessoais ou outra condição que não aparece no anúncio.

O resultado com os chocolates mostra como uma diferença de um centavo pode mudar escolhas quando leva um preço a zero. Para decidir melhor, observe o custo completo e a utilidade do item. Preço baixo e valor real são perguntas diferentes, inclusive quando o preço anunciado é nenhum.