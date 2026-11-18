Um experimento de ilusão de controle mostrou que escolher um bilhete de loteria pode mudar quanto ele vale para quem o possui. Participantes que fizeram a escolha pediram mais dinheiro para vender o bilhete do que aqueles que receberam um bilhete pronto. A probabilidade de ganhar continuou idêntica para ambos.

A escolha pessoal elevou o preço pedido

No estudo publicado em 1975, a psicóloga Ellen Langer observou como uma decisão pessoal alterava a avaliação de algo governado pelo acaso. O teste não comparou habilidades diferentes: os participantes participavam de uma loteria com sorteio, na qual escolher não mudava a chance de ganhar.

Uma revisão científica sobre a ilusão de controle registra que quem escolheu o bilhete pediu, em média, US$ 8,67 para vendê-lo. Entre os que receberam um bilhete, o valor médio solicitado foi de US$ 1,96.

Reencenação do experimento de Ellen Langer mostra um trabalhador escolhendo bilhete de loteria e outro recebendo a opção entregue // Imagem ilustrativa feita por IA

Como foi feita a loteria do experimento?

O teste envolveu 53 trabalhadores de escritório, segundo análises posteriores do estudo. Os bilhetes custavam um dólar cada, e o prêmio correspondia ao dinheiro arrecadado. Parte dos participantes pôde escolher o bilhete; a outra parte recebeu uma opção entregue pelo pesquisador.

Três pontos ajudam a entender o que foi comparado:

Escolha: alguns participantes selecionavam seu bilhete, enquanto outros recebiam um já definido.

alguns participantes selecionavam seu bilhete, enquanto outros recebiam um já definido. Sorteio: a decisão pessoal não alterava as regras nem a probabilidade de vitória.

a decisão pessoal não alterava as regras nem a probabilidade de vitória. Revenda: antes do resultado, perguntava-se por quanto cada pessoa abriria mão do bilhete.

Esse pedido de preço não significa que todos realmente venderam seus bilhetes. A medida usada foi quanto cada participante exigia para desistir dele. Isso permite observar o valor subjetivo da escolha, sem confundir a resposta com um ganho financeiro comprovado.

Por que escolher parece aumentar o controle?

O fenômeno conhecido como ilusão de controle ocorre quando alguém atribui influência pessoal a um resultado que depende, na verdade, do acaso. Escolher um número, um cartão ou uma sequência pode fazer a aposta parecer mais especial ou segura.

Em muitas tarefas comuns, escolher realmente faz diferença, como selecionar um produto por sua qualidade. Na loteria, porém, o resultado não responde à preferência de quem aposta. A mente pode levar essa sensação de participação para uma situação em que ela não oferece vantagem.

Urna de sorteio aparece entre dois bilhetes equivalentes, mostrando que a escolha pessoal não modifica as regras nem as chances de vitória // Imagem ilustrativa feita por IA

Uma escolha não mudou a probabilidade

A Associação Americana de Psicologia define o fenômeno como a crença equivocada de que acontecimentos externos são governados pelas próprias ações. É possível, portanto, sentir maior domínio da situação mesmo quando a regra matemática continua exatamente igual.

O preço pedido no estudo expressava apego ao bilhete, não uma chance maior de vitória. Dois bilhetes válidos submetidos ao mesmo sorteio continuam sujeitos às mesmas condições de sorte, independentemente de terem sido escolhidos com cuidado ou recebidos sem escolha.

Outras explicações também entram na análise

Pesquisas posteriores lembram que a diferença de preço pode envolver resistência a perder algo que já pertence à pessoa. Também pode refletir apego à própria decisão. Por isso, o experimento é importante, mas o preço maior sozinho não prova exatamente o que cada participante pensava.

Revisões do assunto distinguem sentir controle de acreditar explicitamente que uma aposta tem melhor probabilidade. Essa diferença importa porque comportamentos parecidos podem nascer de motivos diferentes. O achado de Langer abriu uma linha de pesquisa, sem encerrar todas as explicações possíveis.

Trabalhador observa um bilhete de loteria diante de uma urna com papéis equivalentes, em cena sobre escolha pessoal e resultado aleatório // Imagem ilustrativa feita por IA

O que esse teste ensina sobre decisões aleatórias?

O exemplo ajuda a separar liberdade de escolher de capacidade de interferir no resultado. Escolher um bilhete pode tornar a experiência mais pessoal, mas não altera a regra do sorteio. A distinção é útil para avaliar promessas de sorte, palpites e sequências favoritas.

Em jogos de azar, é importante estabelecer limites de gasto e não tratar a familiaridade com números como previsão segura. O dado principal do experimento continua claro: o valor que alguém sente por um bilhete pode crescer sem que a sua chance matemática cresça junto.