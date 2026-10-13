No Centro-Oeste mineiro, Divinópolis reúne mais de 2.550 empreendimentos ligados à confecção e um projeto de cruz com 73,8 metros de altura. A cerca de 120 km de Belo Horizonte, a cidade se desenvolveu com a ferrovia e transformou a fabricação de vestuário em uma de suas principais marcas econômicas.
Como Divinópolis cresceu no interior mineiro?
A cerca de 120 km de Belo Horizonte, Divinópolis tornou-se um centro de comércio e serviços para a região. O Censo de 2022 registrou 231.091 moradores. O município cresceu às margens do Rio Itapecerica e mantém vínculos com cidades vizinhas do Centro-Oeste de Minas.
A chegada da Estrada de Ferro Oeste de Minas, em 1890, ampliou a circulação de pessoas e mercadorias. O povoado se tornou município em 1912, depois de uma trajetória ligada ao comércio e à indústria. Mais tarde, as oficinas de costura ganhariam destaque nessa economia.
De onde vem a fama de cidade da moda?
A fabricação de roupas se espalhou por pequenas oficinas e negócios familiares, formando uma rede de produção e venda. Dados divulgados em 2025 apontam mais de 2.550 empresas ligadas à confecção, das quais aproximadamente 500 são indústrias formais. Portanto, não se trata de 2.550 fábricas.
A cadeia reúne costura, estamparia, lavanderia e serviços de apoio. A produção estimada era de 19 milhões de peças por ano, conforme números do sindicato setorial citados pelo município. Essa atividade ajuda a movimentar empregos e atrai compradores interessados em roupas produzidas na região.
Por que existe um projeto de cruz tão alta?
Além das roupas, a cidade se tornou sede do projeto Cruz de Todos os Povos. A estrutura foi concebida com 73,8 metros de altura, número arredondado para 74 metros. A iniciativa tem relação com a fé e foi anunciada oficialmente em 2016.
O local escolhido é o Morro da Gurita, na região de Ermida, situado a cerca de 875 metros de altitude. A proposta é coordenada pela Associação Terra de Deus. A altura citada descreve o projeto, e não deve ser confundida com uma medição independente de obra concluída.
A seguir listamos quatro características do projeto religioso que ajudam a compreender esse destaque:
- Cruz de Todos os Povos: projeto religioso concebido para Divinópolis
- 73,8 metros: altura prevista para a estrutura
- Morro da Gurita: local escolhido, na região de Ermida
- Associação Terra de Deus: responsável pela coordenação da iniciativa
Quem deseja descobrir novos destinos em Minas Gerais, vai curtir esse vídeo especialmente selecionado do canal Angélica Souza, que conta com mais de 10 mil visualizações, onde Angélica mostra as atrações de Divinópolis:
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Como a indústria e a cultura aparecem na cidade?
A importância das confecções ganhou reconhecimento em 2018, quando a Lei estadual 22.895 criou o Polo da Moda e Confecção de Divinópolis. O polo inclui municípios vizinhos e busca fortalecer a produção têxtil, a circulação de mercadorias e o desenvolvimento de técnicas industriais.
Fora das lojas, o visitante encontra referências à história ferroviária e à arte local. O escultor Geraldo Teles de Oliveira, conhecido como GTO, ficou ligado à cidade por seu trabalho em madeira. A Cruz de Todos os Povos soma uma proposta religiosa à paisagem regional.
A seguir listamos quatro marcos da história local que resumem suas características:
|Marco
|Número ou data
|Significado
|Ferrovia
|1890
|Impulso ao comércio
|Município
|1912
|Formação administrativa
|Moda
|Mais de 2.550 empresas
|Cadeia da confecção
|Cruz
|73,8 metros previstos
|Projeto religioso
O que faz Divinópolis ser reconhecida além das roupas?
A cidade reúne atividades que vão além das linhas de costura. O comércio, os serviços e a memória ferroviária convivem com iniciativas culturais e religiosas. O dado de 2.550 empresas da cadeia de confecção ajuda a dimensionar o setor, mas também exige cuidado ao distinguir negócios e fábricas.
Entre o legado da ferrovia, o polo da moda e o projeto de uma cruz monumental, Divinópolis mostra como trabalho e tradições podem dividir o mesmo território. A produção de roupas ajuda a explicar sua economia, enquanto a história local permanece visível em outros espaços.
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