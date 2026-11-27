Galpões e caminhões hoje marcam a paisagem de Extrema, no sul de Minas. A proximidade com São Paulo transformou a cidade num endereço importante para empresas e entregas. O crescimento ajuda a explicar o PIB elevado por habitante, mas esse número não representa salários nem conta como vive a população.

A posição perto de São Paulo favoreceu a logística

O município fica junto à rodovia Fernão Dias, corredor que liga São Paulo e Belo Horizonte. A localização ajuda empresas a organizar depósitos e entregas para consumidores de grandes centros. Caminhões, centros de distribuição e serviços de transporte passaram a ganhar espaço na economia local.

Em Extrema, o crescimento da atividade econômica também traz demandas por trânsito, moradia e serviços. Nem todo emprego criado nos depósitos pertence a moradores antigos. Quem olha apenas para o movimento de mercadorias pode perder de vista as mudanças na rotina da população.

Extrema tinha 53.482 habitantes no Censo 2022 e fechou 2023 com Produto Interno Bruto per capita de R$ 377.790,63 // Imagem Ilustrativa

Por que o PIB por habitante ficou tão alto?

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística informa R$ 377.790,63 de PIB por pessoa em 2023. O indicador divide o valor de bens e serviços produzidos no município pela população considerada no cálculo. Ele é útil para comparar economias, mas não mostra a divisão desse dinheiro.

Isso quer dizer que uma cidade pode ter muitas operações empresariais e, ainda assim, reunir pessoas com rendas muito diferentes. PIB per capita não é salário, aposentadoria ou renda disponível. Também não revela, sozinho, quanto se paga por aluguel ou se todos conseguem trabalho.

A natureza aparece fora dos galpões

A cidade fica na borda da Serra da Mantiqueira e oferece opções de caminhadas, mirantes e passeios de natureza. O contraste com a área logística é parte de seu interesse. Quem chega apenas pela rodovia pode nem imaginar os caminhos e paisagens dos arredores.

Para um passeio sem pressa, estas opções ajudam a sair do circuito industrial:

Trilhas: escolha percursos compatíveis com o preparo físico do grupo.

escolha percursos compatíveis com o preparo físico do grupo. Mirantes: reserve tempo para olhar as montanhas e o vale.

reserve tempo para olhar as montanhas e o vale. Centro: caminhe pelas praças e conheça o comércio da cidade.

caminhe pelas praças e conheça o comércio da cidade. Natureza: consulte acesso e segurança antes de visitar quedas e rios.

A Prefeitura de Extrema apresenta roteiros de ecoturismo e pontos da Mantiqueira. Vale confirmar se cada atração exige guia, reserva ou veículo apropriado. Uma visita à natureza pede cuidados diferentes de uma parada rápida no comércio próximo da rodovia.

Quem quer conhecer os encantos de uma linda cidade mineira colada na divisa com São Paulo, vai curtir esse vídeo especialmente selecionado do canal De fora em Juiz de Fora, que conta com mais de 274 mil visualizações, onde Tati Marmon mostra os parques, as praças e a história de Extrema, Minas Gerais:

Uma em cada quatro compras online sai de Extrema?

A afirmação aparece em materiais sobre o setor logístico, mas não equivale a um dado oficial do IBGE. Sem uma metodologia pública e atual que defina quantidade, período e tipo de mercadoria, não é correto apresentar o número como participação comprovada em todas as compras do comércio eletrônico brasileiro.

O que pode ser afirmado com segurança é que o município concentra atividades de armazenagem e distribuição. Isso já explica sua importância econômica. Também evita confundir produtos vendidos por empresas de fora com mercadorias fabricadas necessariamente dentro dos limites da cidade.

Extrema acompanha o movimento da economia

Mais empresas significam também novas demandas por serviços públicos, moradia e transporte. Uma cidade pode crescer no papel enquanto parte dos moradores ainda enfrenta dificuldades no cotidiano. O movimento de caminhões, por exemplo, exige cuidados nas vias usadas por trabalhadores e famílias.

Por isso, comparar o município somente pelo PIB deixa muita coisa de fora. Qualidade de vida e acesso aos serviços precisam de indicadores próprios. A história de Extrema combina negócios e vizinhanças, e os números econômicos ajudam a explicar apenas uma parte dela.

Como o crescimento se relaciona com a região?

Extrema compartilha a Mantiqueira com municípios que têm outras vocações. Monte Verde, distrito de Camanducaia, por exemplo, recebe visitantes interessados em clima de montanha. O destino ajuda a mostrar que o Sul de Minas reúne turismo, indústria e logística em áreas relativamente próximas.

Na prática, a riqueza produzida pelos negócios não conta toda a história dos moradores. Olhar emprego, moradia, transporte e ambiente é necessário para entender o desenvolvimento local. Extrema chama atenção pelos números, mas sua vida diária envolve muito mais do que PIB alto e entregas rápidas.