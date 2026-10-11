EM FOCO Resumo da matéria 01 Ave do sertão A arara-azul-de-Lear vive naturalmente no nordeste baiano e utiliza paredões para repousar e formar seus ninhos. 02 Reserva extensa A Estação Ecológica Raso da Catarina protege mais de 104 mil hectares de vegetação adaptada ao clima seco da região. 03 Reconhecimento pendente O Raso da Catarina consta de uma lista provisória ligada ao Patrimônio Mundial, mas ainda não possui esse reconhecimento.

No sertão da Bahia, Jeremoabo abriga paredões usados pela rara arara-azul-de-Lear e parte da área protegida do Raso da Catarina. A espécie só ocorre naturalmente em regiões desse estado, mas não apenas nesse município. A reserva também aparece numa lista de possíveis patrimônios mundiais. A proteção é federal.

Por que Jeremoabo se tornou um refúgio da arara-azul-de-Lear?

O município de Jeremoabo, no nordeste baiano, registrou 37.626 moradores no Censo de 2022. Seu território alcança a paisagem seca do Raso da Catarina, onde paredões de pedra servem de abrigo para uma das aves mais conhecidas da região.

Na área de Serra Branca, em Jeremoabo, as araras encontram fendas e cavidades usadas para repousar e criar filhotes. O lugar não é o único abrigo: Canudos, outro município baiano, também possui um importante ponto de reprodução da espécie.

Jeremoabo surpreende pela hospitalidade de seu povo e pela beleza rústica de seus monumentos naturais – Créditos: Facebook da Prefeitura de Jeremoabo

O que torna essa arara tão especial na Caatinga?

A arara-azul-de-Lear tem penas azuis e manchas amarelas próximas aos olhos e ao bico. Ela é endêmica do nordeste da Bahia, isto é, sua população natural está concentrada nessa região. Por isso, proteger os abrigos e as áreas de alimentação faz diferença.

Um alimento importante é o licuri, fruto de uma palmeira comum em partes da Caatinga. Como as aves percorrem distâncias entre dormitórios e locais de comida, conservar apenas o paredão do ninho não basta: a paisagem ao redor também precisa continuar oferecendo recursos.

Quais áreas ajudam a conservar a espécie?

A Estação Ecológica Raso da Catarina possui 104.844,40 hectares e protege ambientes de Caatinga com vegetação adaptada à falta de chuva. É uma unidade federal de proteção integral, com regras de acesso diferentes das de um parque comum ou de uma praça pública.

A proteção também envolve a Serra Branca e a área de Toca Velha, em Canudos. Elas são pontos importantes de descanso e reprodução. Essa rede ajuda a explicar por que o cuidado com a ave ultrapassa os limites de um único município.

A seguir listamos quatro pontos importantes para entender onde a arara encontra abrigo e alimento:

Serra Branca : paredões ligados ao descanso e à reprodução das araras em Jeremoabo.

: paredões ligados ao descanso e à reprodução das araras em Jeremoabo. Raso da Catarina : ambiente protegido que conserva uma grande área de Caatinga.

: ambiente protegido que conserva uma grande área de Caatinga. Canudos : outro município com abrigo e trabalhos de conservação da espécie.

: outro município com abrigo e trabalhos de conservação da espécie. Licurizeiros: palmeiras cujos frutos alimentam as aves na região.

Quem deseja conhecer destinos autênticos, vai curtir esse vídeo especialmente selecionado do canal Marcha no Turismo, que conta com mais de 1 mil visualizações, onde mostra detalhes sobre Jeremoabo na Bahia:

Por que o Raso da Catarina entrou numa lista internacional?

A região foi indicada pelo Brasil à lista provisória do Patrimônio Mundial em 1996. Nessa etapa, um país apresenta locais que podem ser considerados para reconhecimento futuro. A inclusão na lista não significa que a área já recebeu o título de Patrimônio Mundial.

O interesse está na paisagem semiárida, com longos períodos de pouca chuva, vegetação resistente e animais adaptados. A candidatura destaca a necessidade de conservar características naturais que não podem ser substituídas. A presença da arara reforça o valor ecológico da região.

A seguir listamos quatro lugares e funções que ajudam a situar a espécie e a reserva:

DADOS EM FOCO O que existe na região Relação entre os locais da região, suas características e sua importância para as araras Local Característica Importância Jeremoabo Município da Bahia Abriga Serra Branca Serra Branca Paredões rochosos Ninhos e descanso Raso da Catarina Mais de 104 mil hectares Proteção da Caatinga Canudos Outro município baiano Área de reprodução

Como visitar a região sem prejudicar os animais?

O turismo de natureza pode aproximar visitantes da Caatinga, mas a observação de aves exige respeito aos locais de reprodução. Entrar em áreas de proteção integral não é o mesmo que fazer um passeio livre: algumas atividades dependem de autorização prévia.

Os paredões de Serra Branca, os espaços protegidos e a vida do sertão mostram por que Jeremoabo ganhou destaque. O valor da cidade não está em ser a única morada da ave, e sim em guardar uma parte importante do habitat da arara-azul-de-Lear.