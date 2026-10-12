EM FOCO Resumo da matéria 01 Cento e seis praias A prefeitura de Angra dos Reis registra 106 praias na Ilha Grande, entre enseadas abrigadas e trechos voltados para o mar aberto. 02 Chegada pelo mar A Vila do Abraão é o principal núcleo de serviços e o visitante costuma chegar de barco, antes de seguir por trilhas ou embarcações. 03 Floresta e patrimônio Em 2019, a ilha passou a integrar o bem reconhecido pela Unesco que reúne Paraty e áreas protegidas da Mata Atlântica.

No litoral fluminense, a ilha de 106 praias é a Ilha Grande, território coberto por Mata Atlântica e cercado de enseadas. Barcos levam visitantes à Vila do Abraão, sem trânsito comum de automóveis. Trilhas conectam praias e comunidades, enquanto o patrimônio reconhecido pela Unesco protege natureza e memória local.

Como uma ilha pode reunir 106 praias?

As 106 praias aparecem no roteiro turístico oficial de Angra dos Reis para a Ilha Grande. O litoral recortado forma enseadas e faixas de areia com características muito diferentes. Algumas praias ficam junto a comunidades, enquanto outras exigem navegação ou caminhadas por trilhas.

A ilha possui cerca de 192 quilômetros quadrados, segundo a prefeitura, e combina praias, cachoeiras e montanhas. Essa variedade explica por que a viagem não se resume a ficar parado numa única faixa de areia. Os caminhos mudam conforme o tempo, o mar e o ponto de partida.

Trilhas, praias e paisagens verdes fazem parte do encanto desse refúgio. – Créditos: depositphotos.com / hello@peterorsel.com

Por que o visitante chega de barco em vez de carro?

A Ilha Grande tem como principal núcleo a Vila do Abraão, onde se concentram pousadas, alimentação e parte dos serviços. O acesso turístico comum parte do continente em embarcações. Não existe uma malha de estradas aberta para o visitante circular de carro entre as praias.

Essa rotina muda até a forma de organizar a bagagem. Em vez de dirigir até cada atração, o turista precisa contar com barcos e trilhas. A ausência de trânsito habitual de automóveis não significa falta de moradores ou serviços, mas uma dinâmica diferente daquela de uma cidade litorânea.

Quais lugares revelam as diferenças entre as praias?

A Praia de Lopes Mendes, voltada para o lado oceânico, é famosa pela extensão de areia e pelo mar que pode ter ondas fortes. Já a Lagoa Azul reúne águas geralmente mais abrigadas e passeios de barco, oferecendo uma paisagem diferente no mesmo destino.

A Praia do Aventureiro chama atenção pelo coqueiro inclinado, enquanto o entorno da Vila do Abraão serve de base para pequenas caminhadas. Cada passeio tem exigências próprias, e áreas de proteção podem ter regras de acesso específicas que precisam ser consultadas antes da visita.

A seguir listamos quatro paradas comuns nos roteiros que revelam as diferentes paisagens da ilha:

Lopes Mendes: praia de mar aberto, conhecida pela areia extensa e pelas ondas.

praia de mar aberto, conhecida pela areia extensa e pelas ondas. Lagoa Azul: trecho procurado em passeios náuticos, com água geralmente abrigada.

trecho procurado em passeios náuticos, com água geralmente abrigada. Aventureiro: paisagem marcada pelo coqueiro inclinado e por regras de visitação.

paisagem marcada pelo coqueiro inclinado e por regras de visitação. Vila do Abraão: base de serviços para passeios e caminhadas na ilha.

Quem quer economizar em viagem, vai curtir esse vídeo especialmente selecionado do canal Casal Alencar, que conta com mais de 113 mil visualizações, onde Casal Alencar mostra um roteiro econômico em Ilha Grande:

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Por que a Mata Atlântica da ilha recebe proteção mundial?

O patrimônio mundial reconhecido em 2019 abrange paisagens culturais e naturais ligadas a Paraty e Ilha Grande. Esse reconhecimento não se limita às praias: também considera áreas florestais, espécies animais e comunidades tradicionais. Unidades de conservação ajudam a manter a natureza e os modos de vida locais.

O reconhecimento internacional considera a diversidade da Mata Atlântica e sua ligação com a presença humana. Proteger o lugar envolve respeitar limites de visitação, evitar lixo e não tratar todos os trechos de mata como áreas livres para circulação. A viagem depende desse equilíbrio.

A seguir listamos três valores preservados na ilha que fazem parte do reconhecimento internacional:

DADOS EM FOCO O que a proteção ajuda a preservar Tabela com aspectos naturais e culturais protegidos na Ilha Grande Aspecto Presença na ilha Papel da proteção Mata Atlântica Florestas extensas Conservar biodiversidade Comunidades Modos de vida locais Valor cultural Praias e enseadas Ambientes costeiros Equilíbrio ambiental

O que observar antes de visitar a Ilha Grande?

Como a chegada normalmente acontece de barco, é importante confirmar horários de embarque, as condições do mar e o local de desembarque. Para quem deseja chegar a praias mais afastadas, também é útil separar tempo para os trajetos e verificar se existem exigências de acesso ambiental.

A Ilha Grande combina o ritmo das embarcações, os caminhos pela mata e um litoral com dezenas de praias. Sua principal riqueza não está apenas na ausência de carros, mas na convivência entre comunidades, natureza preservada e formas de conhecer o território sem transformar tudo em estrada.