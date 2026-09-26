Itajubá reúne duas instituições que explicam sua ligação com ciência e tecnologia: a sede do Laboratório Nacional de Astrofísica e a universidade criada a partir de uma escola de engenharia de 1913. A cidade, porém, nasceu antes, em 1819, e hoje combina astronomia e formação tecnológica no Sul de Minas.
O que aconteceu em Itajubá em 1819 e 1913?
A atual Itajubá foi fundada em 19 de março de 1819. O ano de 1913 pertence a outra história: foi quando surgiu a escola de engenharia que, décadas depois, se transformaria na Universidade Federal de Itajubá.
Essa diferença de datas muda a leitura da cidade. Primeiro veio o núcleo urbano do século XIX; quase um século depois, a criação de uma escola voltada à engenharia elétrica e mecânica acrescentou uma identidade tecnológica que se tornaria uma das marcas locais.
Como o LNA colocou Itajubá na astronomia brasileira?
A vocação científica ganhou outra camada com o Laboratório Nacional de Astrofísica. A unidade de pesquisa do governo federal coordena infraestrutura para a astronomia observacional e mantém sua administração central em Itajubá, enquanto o Observatório do Pico dos Dias funciona em Brazópolis.
O LNA também administra acesso a telescópios e instrumentos usados pela comunidade científica. Isso coloca Itajubá no circuito da astronomia nacional sem confundir a sede administrativa com o observatório de campo, que fica em outro município do Sul de Minas.
Como a universidade reforçou a vocação tecnológica?
A outra peça dessa identidade é a Universidade Federal de Itajubá. Sua origem está no Instituto Eletrotécnico e Mecânico de Itajubá, inaugurado em 1913, instituição apresentada pela própria universidade como a décima escola de engenharia do país.
Com o tempo, a escola foi federalizada e ampliada até virar universidade em 2002. A instituição se apresenta como a primeira universidade tecnológica do país, mantendo forte concentração em engenharia, ciência e tecnologia, além de cursos em outras áreas.
A seguir listamos 4 marcos da trajetória científica que ajudam a separar a história da cidade da história de suas instituições:
- 1819: marca a fundação da atual cidade de Itajubá.
- 1913: marca a criação do instituto que daria origem à universidade.
- 2002: marca a transformação da antiga escola federal em universidade.
- Sede do LNA: coloca a administração do laboratório nacional dentro da cidade.
Quem busca qualidade de vida e quer conhecer os encantos de Minas Gerais, vai curtir esse vídeo especialmente selecionado do canal MAIS 50, que conta com mais de 81 mil visualizações, onde o apresentador mostra uma análise completa sobre os pontos positivos e negativos de viver em Itajubá:
Leia também: Sem carros, asfalto ou postes: o vilarejo onde a energia chegou por baixo da terra para não esconder as estrelas
Como cidade, universidade e LNA se completam?
As duas instituições cumprem papéis diferentes. O LNA oferece e gerencia infraestrutura para pesquisa astronômica, enquanto a universidade forma profissionais e desenvolve ensino e pesquisa. Juntas, elas ajudam a explicar por que a cidade ficou tão ligada à ciência e à tecnologia.
Essa combinação também esclarece a cronologia. 1819 marca a fundação da cidade; 1913 marca o começo da instituição que viraria universidade; e a presença do LNA acrescenta à paisagem local uma sede nacional dedicada à astrofísica.
A seguir listamos 3 referências principais que mostram como cidade, universidade e astrofísica se encaixam nessa trajetória:
|Referência
|Data ou local
|Papel
|Cidade
|1819
|Fundação da atual Itajubá
|Universidade
|1913
|Origem na escola de engenharia
|LNA
|Itajubá
|Sede administrativa da unidade de pesquisa
Por que Itajubá ganhou uma identidade tão científica?
O destaque de Itajubá não depende de uma única instituição. A cidade reúne formação tecnológica, pesquisa científica e uma história urbana anterior a ambas, criando uma sequência em que educação e astronomia foram se somando ao longo de mais de dois séculos.
Assim, Itajubá pode ser apresentada com precisão sem atribuir 1913 à sua fundação. A data pertence à origem da universidade, enquanto a cidade nasceu em 1819 e hoje abriga também a sede do LNA, combinação que sustenta sua forte identidade científica no Sul de Minas.
Sua história pode virar reportagem
Conte por texto ou áudio — nomes e endereços viram fictícios antes de qualquer publicação.
Deixe um comentário