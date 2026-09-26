EM FOCO Resumo da matéria 01 Duas datas diferentes Itajubá nasceu em 1819. O ano de 1913 marca a criação da escola de engenharia que daria origem à atual universidade federal. 02 Astrofísica na cidade A sede administrativa do Laboratório Nacional de Astrofísica fica em Itajubá, enquanto o Observatório do Pico dos Dias está em Brazópolis. 03 Tradição tecnológica A universidade surgiu de uma escola de engenharia e se consolidou como referência tecnológica, somando ensino e pesquisa à identidade científica local.

Itajubá reúne duas instituições que explicam sua ligação com ciência e tecnologia: a sede do Laboratório Nacional de Astrofísica e a universidade criada a partir de uma escola de engenharia de 1913. A cidade, porém, nasceu antes, em 1819, e hoje combina astronomia e formação tecnológica no Sul de Minas.

O que aconteceu em Itajubá em 1819 e 1913?

A atual Itajubá foi fundada em 19 de março de 1819. O ano de 1913 pertence a outra história: foi quando surgiu a escola de engenharia que, décadas depois, se transformaria na Universidade Federal de Itajubá.

Essa diferença de datas muda a leitura da cidade. Primeiro veio o núcleo urbano do século XIX; quase um século depois, a criação de uma escola voltada à engenharia elétrica e mecânica acrescentou uma identidade tecnológica que se tornaria uma das marcas locais.

A vocação científica foi construída ao longo de décadas e hoje faz parte da identidade local – Créditos: Wikipedia / Wikimedia Commons

Como o LNA colocou Itajubá na astronomia brasileira?

A vocação científica ganhou outra camada com o Laboratório Nacional de Astrofísica. A unidade de pesquisa do governo federal coordena infraestrutura para a astronomia observacional e mantém sua administração central em Itajubá, enquanto o Observatório do Pico dos Dias funciona em Brazópolis.

O LNA também administra acesso a telescópios e instrumentos usados pela comunidade científica. Isso coloca Itajubá no circuito da astronomia nacional sem confundir a sede administrativa com o observatório de campo, que fica em outro município do Sul de Minas.

Como a universidade reforçou a vocação tecnológica?

A outra peça dessa identidade é a Universidade Federal de Itajubá. Sua origem está no Instituto Eletrotécnico e Mecânico de Itajubá, inaugurado em 1913, instituição apresentada pela própria universidade como a décima escola de engenharia do país.

Com o tempo, a escola foi federalizada e ampliada até virar universidade em 2002. A instituição se apresenta como a primeira universidade tecnológica do país, mantendo forte concentração em engenharia, ciência e tecnologia, além de cursos em outras áreas.

A seguir listamos 4 marcos da trajetória científica que ajudam a separar a história da cidade da história de suas instituições:

1819: marca a fundação da atual cidade de Itajubá.

marca a fundação da atual cidade de Itajubá. 1913: marca a criação do instituto que daria origem à universidade.

marca a criação do instituto que daria origem à universidade. 2002: marca a transformação da antiga escola federal em universidade.

marca a transformação da antiga escola federal em universidade. Sede do LNA: coloca a administração do laboratório nacional dentro da cidade.

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Como cidade, universidade e LNA se completam?

As duas instituições cumprem papéis diferentes. O LNA oferece e gerencia infraestrutura para pesquisa astronômica, enquanto a universidade forma profissionais e desenvolve ensino e pesquisa. Juntas, elas ajudam a explicar por que a cidade ficou tão ligada à ciência e à tecnologia.

Essa combinação também esclarece a cronologia. 1819 marca a fundação da cidade; 1913 marca o começo da instituição que viraria universidade; e a presença do LNA acrescenta à paisagem local uma sede nacional dedicada à astrofísica.

A seguir listamos 3 referências principais que mostram como cidade, universidade e astrofísica se encaixam nessa trajetória:

DADOS EM FOCO Ciência e tecnologia em Itajubá Três referências que separam a fundação da cidade, a origem da universidade e a sede do Laboratório Nacional de Astrofísica. Referência Data ou local Papel Cidade 1819 Fundação da atual Itajubá Universidade 1913 Origem na escola de engenharia LNA Itajubá Sede administrativa da unidade de pesquisa

Por que Itajubá ganhou uma identidade tão científica?

O destaque de Itajubá não depende de uma única instituição. A cidade reúne formação tecnológica, pesquisa científica e uma história urbana anterior a ambas, criando uma sequência em que educação e astronomia foram se somando ao longo de mais de dois séculos.

Assim, Itajubá pode ser apresentada com precisão sem atribuir 1913 à sua fundação. A data pertence à origem da universidade, enquanto a cidade nasceu em 1819 e hoje abriga também a sede do LNA, combinação que sustenta sua forte identidade científica no Sul de Minas.