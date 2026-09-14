O Hubble revelou em Saturno uma onda atmosférica de 10 lados envolvendo o polo sul, algo que a Cassini não registrou em 13 anos de observações. A estrutura, chamada de decágono, já aparecia de forma sutil em dados de 2023 e agora se mostra mais definida dentro de uma corrente de jato do gigante gasoso.

O que o Hubble encontrou nessa onda de 10 lados?

A NASA descreve uma gigantesca onda atmosférica com dez lados regulares envolvendo o polo sul. O padrão está inserido em uma corrente de jato e representa o primeiro fenômeno desse tipo identificado de forma persistente no hemisfério sul do planeta.

Em Saturno, ventos intensos organizam faixas e grandes sistemas atmosféricos. O novo decágono parece fazer parte dessa dinâmica, mas sua geometria chama atenção porque transforma uma corrente aproximadamente circular em uma sequência de dez ondulações regulares ao redor do polo.

Hubble identifica onda de 10 lados no polo sul de Saturno

Por que a Cassini não registrou uma estrutura semelhante?

A Cassini orbitou o planeta entre 2004 e 2017, cobrindo 13 anos de observações, sem mostrar indício de uma formação duradoura comparável no sul. Isso reforça a possibilidade de que o decágono seja um fenômeno relativamente recente ou uma estrutura que ganhou intensidade depois do encerramento da missão.

Quando os pesquisadores voltaram aos dados do Hubble, encontraram sinais discretos desde 2023. A ondulação chamou mais atenção em 2024, observações terrestres de 2025 reforçaram sua presença e imagens espaciais posteriores permitiram distinguir melhor os lados, indicando uma estrutura atmosférica que pode estar evoluindo diante dos telescópios.

Como os astrônomos sabem que não é apenas o desenho de uma nuvem?

Imagens em diferentes comprimentos de onda mostram o padrão em altitudes distintas. Uma imagem específica do Hubble coloca a onda perto de 63 graus de latitude sul e confirma que sua posição muda ligeiramente conforme a camada atmosférica observada, sinal de uma estrutura verticalmente extensa.

As observações reúnem quatro características importantes para acompanhar o fenômeno:

Dez lados: a corrente forma uma geometria regular ao redor da região polar.

a corrente forma uma geometria regular ao redor da região polar. Várias altitudes: diferentes filtros detectam o padrão em camadas distintas.

diferentes filtros detectam o padrão em camadas distintas. Evolução recente: os primeiros sinais aparecem discretamente nos dados de 2023.

os primeiros sinais aparecem discretamente nos dados de 2023. Corrente de jato: a onda está incorporada a um fluxo atmosférico poderoso do planeta.

Hubble identifica onda de 10 lados no polo sul de Saturno

O decágono é uma versão do famoso hexágono do polo norte?

A semelhança é inevitável porque o polo norte abriga um hexágono atmosférico persistente, também associado a uma corrente de jato. Porém, o novo padrão possui dez lados e apresenta diferenças na velocidade, latitude e comportamento, impedindo que seja tratado simplesmente como uma cópia meridional daquele fenômeno.

Modelos de fluidos mostram que correntes rápidas podem desenvolver ondas com formas poligonais, mas o número de lados depende das condições do fluxo. Por isso, comparar os dois polos pode revelar diferenças de vento, estabilidade e estrutura atmosférica que não ficam evidentes apenas observando as faixas de nuvens.

O que pode acontecer com essa formação nos próximos anos?

A questão principal agora é saber se o decágono continuará se fortalecendo, permanecerá estável ou voltará a desaparecer. Como Saturno atravessa estações muito longas, mudanças na iluminação solar e na circulação atmosférica podem ajudar a testar se o surgimento da estrutura acompanha alguma etapa específica do ciclo sazonal.

A ausência nos anos da Cassini torna o acompanhamento especialmente valioso. Se a onda de 10 lados continuar mudando, os astrônomos terão uma oportunidade rara de observar o nascimento ou a reorganização de um grande padrão atmosférico em outro planeta, em vez de encontrá-lo já completamente estabelecido.