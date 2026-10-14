EM FOCO Resumo da matéria 01 Peso da siderurgia A unidade industrial de Ouro Branco é apontada pela Câmara Municipal como responsável por cerca de 12% do aço nacional e movimenta empregos na região. 02 Cidade de 40 mil O município tinha 38.724 moradores no Censo de 2022 e possui população estimada em pouco mais de 40 mil pessoas em 2026. 03 Serra e patrimônio A cidade reúne a Serra do Ouro Branco, construções antigas e um indicador de desenvolvimento que considera emprego, renda, saúde e educação.

Em Ouro Branco, cerca de 100 km de Belo Horizonte, a usina da Gerdau representa aproximadamente 12% do aço produzido no país, conforme registro da Câmara Municipal. A cidade combina a força da siderurgia com patrimônio histórico e a Serra do Ouro Branco, e aparece em ranking nacional de desenvolvimento.

Como Ouro Branco virou um centro importante da produção de aço?

O município mineiro ganhou uma nova etapa econômica com a instalação da Açominas, que depois passou a integrar a Gerdau. A atividade mudou a escala da cidade, trazendo empregos industriais e serviços ligados à fabricação e ao transporte do metal.

A história local também inclui mineração e povoamento antigo. A cidade de Ouro Branco conserva construções históricas ao lado de bairros ligados à indústria. Essa convivência explica o contraste entre a serra e a estrutura de uma grande siderúrgica.

Ouro Branco encanta visitantes com sua rica história e relevância no interior mineiro // Créditos: YouTube.com/@arlindotecladoedrone

Por que a usina de Ouro Branco tem tanto peso no Brasil?

A Câmara Municipal informou, em março de 2025, que a usina representa 12% do aço produzido no Brasil. Esse número descreve a participação atribuída à unidade naquele contexto, e não significa que todos os tipos de aço vendidos no país saiam dali.

A mesma publicação registra planos para ampliar a fabricação de bobinas a quente, usadas em diferentes cadeias industriais. A escala da operação ajuda a entender por que o município possui uma economia influenciada por empregos, serviços e investimentos na indústria do aço.

O que existe em Ouro Branco além da atividade industrial?

Fora dos portões da usina, a Serra do Ouro Branco marca a paisagem e guarda áreas de campos rupestres, vegetação típica de terrenos pedregosos. A proximidade com construções antigas permite combinar um passeio pela natureza com a história da ocupação da região.

Entre as referências locais estão a Igreja Matriz de Santo Antônio e outros imóveis de interesse histórico. A cidade também tem atividades de educação e serviços que atendem moradores e trabalhadores, além da presença de empresas relacionadas à siderurgia.

A seguir listamos quatro características da cidade mineira que ajudam a entender melhor essa parte da cidade:

Serra do Ouro Branco: área de relevo marcante com paisagens naturais e campos rupestres.

área de relevo marcante com paisagens naturais e campos rupestres. Igreja Matriz: uma das referências históricas no núcleo antigo do município.

uma das referências históricas no núcleo antigo do município. Economia industrial: empregos e serviços ligados à produção e ao transporte do aço.

empregos e serviços ligados à produção e ao transporte do aço. Ensino e serviços: atividades que atendem moradores e trabalhadores da região.

Quem deseja conhecer Minas Gerais, vai curtir esse vídeo especialmente selecionado do canal De fora em Juiz de Fora, que conta com mais de 82 mil visualizações, onde mostra detalhes incríveis de Ouro Branco:

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Quantas pessoas vivem em Ouro Branco e como está seu desenvolvimento?

O Censo de 2022 registrou 38.724 moradores, enquanto a estimativa populacional de 2026 é de 40.853 habitantes. Os números ajudam a mostrar o porte do município: uma cidade relativamente pequena que abriga uma operação industrial de alcance nacional.

No Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal, Ouro Branco aparece entre os 500 primeiros colocados na edição publicada em 2025, com dados de 2023. O indicador considera emprego e renda, saúde e educação; não equivale a uma pesquisa direta de satisfação dos moradores.

A seguir listamos quatro indicadores de Ouro Branco que organizam as informações principais:

DADOS EM FOCO Ouro Branco em números Indicadores populacionais, econômicos e de desenvolvimento de Ouro Branco Indicador Valor Referência Participação no aço Cerca de 12% Registro municipal de 2025 População no Censo 38.724 pessoas Ano de 2022 População estimada 40.853 pessoas Estimativa de 2026 Desenvolvimento Entre as 500 primeiras IFDM 2025, ano-base 2023

Por que Ouro Branco reúne indústria e vida de cidade pequena?

A indústria gera movimento econômico, mas a experiência de morar envolve também serviços, moradia e deslocamentos. A dimensão populacional, a presença de instituições de ensino e a proximidade da capital ajudam a compreender como a cidade funciona além da área da usina.

Com uma operação responsável por parcela relevante do aço brasileiro, a história de Ouro Branco também passa por sua serra e pelo patrimônio antigo. É a combinação desses elementos que diferencia o município e explica seu papel no interior de Minas Gerais.