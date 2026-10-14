EM FOCO Resumo da matéria 01 Pico de 1.123 metros O Pico da Ibituruna domina a paisagem de Governador Valadares e oferece condições conhecidas para a prática de parapente e asa-delta. 02 Voos com fama internacional As correntes de ar e a realização de competições ajudaram a transformar a cidade em referência para pilotos brasileiros e estrangeiros. 03 Mais passeios na cidade O Rio Doce, os mirantes, as trilhas e a Ilha dos Araújos oferecem opções para quem busca passeios além das rampas de voo.

Em Governador Valadares, no leste mineiro, o Pico da Ibituruna alcança 1.123 metros e atrai pilotos de diferentes países. As condições para voos de parapente e asa-delta deram à cidade fama esportiva internacional, enquanto o mirante, o Rio Doce e a natureza preservada ampliam os passeios além do esporte.

Onde fica Governador Valadares e por que o pico chama atenção?

A cidade fica no leste mineiro e é atravessada pelo Rio Doce. O relevo urbano contrasta com a montanha de pedra escura que se levanta no horizonte. A posição do pico permite observar a cidade, o vale e parte das áreas verdes ao redor.

Conhecido como Pico da Ibituruna, o maciço chega a 1.123 metros acima do nível do mar. Esse número indica sua altitude, não a distância vertical até as ruas da cidade. A montanha também funciona como marco geográfico para moradores e visitantes.

Governador Valadares mantém viva a hospitalidade e a rica gastronomia da região do Vale do Rio Doce // Créditos: YouTube.com/@CanalGVT

Como Governador Valadares ganhou fama no voo livre?

O destaque veio das correntes de ar ascendentes, chamadas de térmicas, que ajudam a manter parapentes e asas-deltas no céu. Com a rampa na montanha e espaço para percursos longos, o lugar se tornou conhecido em encontros e competições de pilotos.

O portal oficial de turismo de Minas descreve eventos internacionais na Ibituruna e usa a expressão Capital Mundial do Voo Livre. É um apelido turístico ligado à tradição esportiva, não uma comparação de desempenho entre todas as cidades do planeta.

O que há para fazer além do parapente no Pico da Ibituruna?

A mesma paisagem que serve de cenário aos voos oferece mirantes e trilhas para observar a cidade. O entorno abriga vegetação de Mata Atlântica e pontos de interesse natural. As atividades dependem das condições locais e das regras de acesso.

Quem prefere ficar em terra pode conhecer a Ilha dos Araújos, junto ao Rio Doce, e passear pelo Parque Natural Municipal, próximo à base do pico. São alternativas para acompanhar o movimento dos pilotos sem participar de um voo.

A seguir listamos quatro atrações ligadas ao pico e ao rio que ajudam a entender melhor essa parte da cidade:

Mirante do pico: a altitude abre uma vista ampla para a malha urbana e o Rio Doce.

a altitude abre uma vista ampla para a malha urbana e o Rio Doce. Voos livres: pilotos de parapente e asa-delta aproveitam as condições de vento e correntes ascendentes.

pilotos de parapente e asa-delta aproveitam as condições de vento e correntes ascendentes. Parque Natural Municipal: oferece trilhas e contato com a vegetação na base da montanha.

oferece trilhas e contato com a vegetação na base da montanha. Ilha dos Araújos: reúne passeios ao lado do rio e pontos de convivência urbana.

Quem deseja explorar Minas Gerais, vai curtir esse vídeo especialmente selecionado do canal Viajando com Toledo, que conta com mais de 72 mil visualizações, onde Otavio di Toledo mostra as belezas de Governador Valadares:

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Qual é a população e o perfil de Governador Valadares?

A cidade reunia 257.171 habitantes no Censo de 2022, informação apresentada pelo IBGE. Além do turismo de aventura, Governador Valadares funciona como centro de comércio, ensino e serviços para municípios do Vale do Rio Doce.

A presença de comércio e serviços convive com a identidade ligada à montanha e ao voo livre. Para entender a cidade, é útil separar a rotina de seus moradores dos eventos esportivos, que ganham mais visibilidade em datas específicas.

A seguir listamos quatro dados sobre Governador Valadares que organizam as informações principais:

DADOS EM FOCO Governador Valadares em números e características Dados básicos de Governador Valadares e seus atrativos Indicador Informação Contexto Pico da Ibituruna 1.123 metros Altitude acima do nível do mar População 257.171 pessoas Censo de 2022 Esporte conhecido Voo livre Parapente e asa-delta Rio da cidade Rio Doce Passa pela área urbana

Por que o Ibituruna continua importante para a cidade?

O pico tem valor que vai além do esporte: reúne paisagem protegida, áreas verdes e uma vista reconhecida por quem chega ao município. O cuidado com a vegetação e com os acessos ajuda a conservar o cenário que atrai visitantes durante o ano.

Com 1.123 metros, correntes de ar favoráveis e passeios ao redor do Rio Doce, a Ibituruna explica parte da identidade de Governador Valadares. O turismo esportivo destaca a montanha, mas a cidade oferece também uma vida urbana ligada à região.