Cabo Frio, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, participou da temporada 2025/2026 da Bandeira Azul com três praias. Foguete e Pontal do Peró encerraram a participação antes do previsto, enquanto Peró manteve o selo. É necessário conferir a certificação na visita, sem confundir seleção e permanência.

Quais praias de Cabo Frio entraram na Bandeira Azul?

A lista oficial da temporada 2025/2026 incluiu a Praia do Peró, a Praia do Foguete e o Pontal do Peró. Os três nomes aparecem nos registros do programa, mas isso não significa que cada bandeira permaneça hasteada durante o ano inteiro.

Em 11 de maio de 2026, o programa Bandeira Azul explicou que duas praias encerraram antecipadamente a temporada por questões estruturais. A Praia do Peró não perdeu a premiação, segundo o esclarecimento publicado pela própria organização.

Praias paradisíacas e clima agradável definem Cabo Frio – Créditos: depositphotos.com / Cristian_Lourenco

O encerramento antecipado precisa entrar no planejamento

Foguete e Pontal do Peró estavam inscritos em uma temporada curta, com término previsto para 31 de março. O encerramento aconteceu poucos dias antes, após a identificação de pontos que precisavam de ajuste nas condições de operação e infraestrutura exigidas pelo programa.

Isso não equivale a dizer que as duas praias deixaram de existir como atrações turísticas ou que toda a faixa de areia se tornou imprópria para banho. A situação do selo e a qualidade atual da água devem ser consultadas separadamente, antes da viagem.

Por que o mar da região pode ser tão frio?

Na costa de Cabo Frio, a ressurgência leva água de camadas mais profundas para perto da superfície. Esse movimento ajuda a explicar o contraste entre dias de calor e uma sensação de frio ao entrar no mar, mesmo durante o verão.

A Prefeitura de Cabo Frio relaciona o nome da cidade às águas frias observadas na região. Mas uma temperatura única, como 16 °C, não deve ser usada como previsão permanente: vento, localização e dia da visita mudam as condições.

Quem deseja conhecer as praias paradisíacas do Rio de Janeiro, vai curtir esse vídeo especialmente selecionado do canal Modo Destinos, que conta com mais de 9 mil visualizações, onde Peter e Amanda mostram as principais atrações de Cabo Frio, com dicas de praias, passeios e um roteiro de três dias pela cidade:

As praias oferecem experiências diferentes ao visitante

A cidade fica no litoral fluminense, a cerca de 155 km da capital, segundo a prefeitura. Antes de escolher onde passar o dia, vale considerar o trecho de praia, a presença de ondas, os acessos e a estrutura disponível para quem viaja em família.

Três lugares ajudam a reconhecer as diferenças da orla cabo-friense:

Peró: praia extensa com áreas de restinga e parte urbanizada, incluída na certificação.

praia extensa com áreas de restinga e parte urbanizada, incluída na certificação. Foguete: faixa de areia ampla, procurada também por praticantes de esportes com vento e ondas.

faixa de areia ampla, procurada também por praticantes de esportes com vento e ondas. Pontal do Peró: área próxima à vegetação protegida e a caminhos usados em atividades ao ar livre.

Os nomes também aparecem na descrição geográfica do município, mas informações de funcionamento e sinalização devem vir dos responsáveis locais. Se o mar estiver agitado, respeitar avisos e orientação dos guarda-vidas é mais importante que qualquer selo.

Como saber se uma praia está certificada agora?

O visitante precisa distinguir praia selecionada para uma temporada de bandeira ativa na data da visita. O programa publica listas, esclarecimentos e critérios; a situação pode mudar durante o período de monitoramento caso alguma exigência deixe de ser atendida.

Uma consulta aos comunicados oficiais antes de sair evita a impressão errada de que a certificação vale automaticamente para todos os meses. Também ajuda a entender por que praias vizinhas podem ter condições e serviços diferentes mesmo dentro da mesma cidade.

Cabo Frio combina história antiga e praias com características próprias

A cidade foi fundada em 13 de novembro de 1615, data registrada pela prefeitura, e mantém patrimônio ligado à ocupação do litoral. O mar frio, as areias claras e a pesca fazem parte de uma paisagem que vai além do calendário da Bandeira Azul.

Para conhecer Cabo Frio com informações confiáveis, a melhor escolha é combinar o roteiro de praias com os comunicados mais recentes sobre o litoral. Assim, a viagem considera as atrações reais sem transformar um reconhecimento por temporada em promessa de condições permanentes.