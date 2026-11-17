Armação dos Búzios fica na Região dos Lagos, litoral fluminense, a aproximadamente 560 quilômetros de Belo Horizonte. Antiga comunidade de pescadores, ganhou reconhecimento internacional pelas 23 praias, enseadas transparentes e ruas históricas. A península reúne paisagens costeiras, passeios náuticos e restaurantes.

Onde fica Armação dos Búzios no Rio de Janeiro?

O município ocupa uma península na Costa do Sol, Região dos Lagos, com praias voltadas para diferentes lados do oceano. A costa recortada explica por que algumas enseadas têm mar protegido, enquanto outras recebem ondas e ventos mais fortes.

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Búzios tinha 40.006 moradores no Censo de 2022. A cidade possui comércio, pousadas e serviços, mas recebe muitos visitantes nas férias. Cabo Frio e Arraial do Cabo ficam na mesma região turística, em municípios diferentes.

Búzios encanta com praias paradisíacas e clima acolhedor que atrai visitantes do Brasil e do mundo – Créditos: depositphotos.com / dabldy

A vila de pescadores se tornou destino internacional

A pesca marcou a formação local, e o nome Armação remete à antiga atividade de caça às baleias. A Praia dos Ossos guarda uma lembrança desse período. Ao longo do tempo, a comunidade costeira passou a receber viajantes interessados no mar e no modo de vida da vila.

Na década de 1960, a visita da atriz Brigitte Bardot aumentou a fama do destino fora do Brasil. O município, que antes fazia parte de Cabo Frio, conquistou a emancipação em 1995. A trajetória da cidade também aparece no registro histórico de Armação dos Búzios.

Quais praias de Búzios combinam com cada viagem?

O litoral reúne 23 praias, conforme a Secretaria de Turismo do Rio de Janeiro. A escolha depende das ondas, da estrutura e do acesso. Mar transparente não significa banho seguro em qualquer dia; vento, correnteza e condições do tempo precisam ser observados.

Algumas praias ajudam a escolher um passeio conforme o interesse:

Geribá: faixa ampla, movimento e ondas que atraem surfistas.

faixa ampla, movimento e ondas que atraem surfistas. Ferradura: enseada abrigada, procurada para atividades na água.

enseada abrigada, procurada para atividades na água. João Fernandes: mar que costuma favorecer observação da vida marinha.

mar que costuma favorecer observação da vida marinha. Azeda e Azedinha: pequenas praias acessadas por uma caminhada a partir da região dos Ossos.

pequenas praias acessadas por uma caminhada a partir da região dos Ossos. Tartaruga: cenário de embarcações, restaurantes e trechos de águas mais tranquilas.

Para aproveitar o dia, vale levar água, proteção solar e calçado adequado. Algumas praias têm escadas ou caminhos estreitos. Famílias com crianças devem observar as placas e escolher locais com guarda-vidas, quando disponíveis, sem confiar apenas na aparência calma da água.

Búzios virou refúgio de quem busca tranquilidade, boa infraestrutura e beleza natural – Créditos: depositphotos.com / dabldy

O centro e a orla oferecem passeios além do mar

A Rua das Pedras concentra lojas, restaurantes e movimento à noite. Perto dali, a Orla Bardot acompanha a beira-mar e permite observar os barcos ancorados. A caminhada passa por esculturas e pontos de descanso, sem exigir um passeio de barco para apreciar a paisagem.

O roteiro pode incluir a Igreja de Sant’Anna e a região da Praia dos Ossos, onde aparecem marcas da história local. A gastronomia mistura frutos do mar e cozinhas de diferentes origens. Reservar parte do dia para andar pelo centro deixa a visita menos dependente da praia.

Como chegar a Búzios saindo de Belo Horizonte?

O trajeto por estrada entre Belo Horizonte e Búzios tem aproximadamente 560 quilômetros, conforme a rota escolhida. A viagem pode passar pela BR-040 e seguir em direção à Região dos Lagos. O tempo depende do trânsito, das paradas e do acesso final à península.

Quem chega pelo Rio de Janeiro pode seguir de ônibus, carro ou transporte contratado. Para ampliar a viagem, Cabo Frio e Arraial do Cabo também têm praias conhecidas e podem entrar no planejamento. Antes de sair, confira horários de transporte e condições das rodovias, principalmente em feriados.

Quem deseja explorar as belezas do litoral do Rio de Janeiro, vai curtir esse vídeo especialmente selecionado do canal Só Preciso Viajar, que conta com mais de 159 mil visualizações, onde Laura mostra um roteiro de dois dias por Búzios, passando por 15 lugares incríveis, incluindo a Rua das Pedras, a Orla Bardot e as praias de João Fernandes, Geribá e Ferradura:

Planejar a temporada ajuda a aproveitar a península

Os meses de férias e os feriados costumam aumentar a procura por hospedagem, restaurantes e passeios. Reservar com antecedência pode facilitar a escolha do bairro. Quem deseja sair à noite costuma preferir o centro; quem busca descanso pode avaliar hospedagens próximas a praias mais afastadas.

A experiência muda de acordo com o tempo, o vento e as condições do mar. Consultar a previsão e verificar possíveis restrições locais evita deslocamentos perdidos. Búzios combina a herança da pesca com uma estrutura turística ampla, mas o melhor roteiro respeita o ritmo de cada visitante.