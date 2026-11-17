Morro de São Paulo fica na Ilha de Tinharé, município de Cairu, litoral sul da Bahia. O vilarejo recebe visitantes por barco ou avião, tem circulação limitada de automóveis no centro e cinco praias identificadas por números. Fortaleza colonial, recifes e paisagem costeira compõem uma experiência turística e histórica.

Onde fica Morro de São Paulo na Bahia?

O destino ocupa a parte norte da Ilha de Tinharé, no arquipélago de Cairu. Apesar do movimento turístico, Morro de São Paulo não é município independente: pertence a Cairu, na Costa do Dendê, região do Baixo Sul baiano.

O mar separa a vila do continente, e isso muda a rotina. O centro reúne ruas de pedra, areia e ladeiras, enquanto Gamboa e Garapuá são outras localidades da ilha. Quem desembarca encontra pousadas, restaurantes e caminhos que favorecem deslocamentos a pé.

Morro de São Paulo é um dos destinos mais famosos da Bahia – Créditos: Wikimedia Commons

A travessia até a vila exige planejamento

É possível sair de Salvador em embarcação direta ou combinar trechos terrestres e marítimos com embarque na região de Valença. O Ministério do Turismo destaca o acesso pelo mar e a circulação a pé. Horários dependem dos operadores e das condições de navegação.

O acesso é diferente de praias ligadas por estrada, como Itacaré e Praia do Forte, em outros municípios baianos. Na chegada, vale prever o transporte das malas e conferir a Tarifa por Uso do Patrimônio do Arquipélago, cobrada pela Prefeitura de Cairu.

Quais são as diferenças entre as cinco praias?

As faixas de areia seguem uma sequência que começa perto do centro. As primeiras têm mais serviços e circulação de pessoas; as últimas oferecem trechos mais longos e tranquilos. O banho e o acesso às piscinas naturais mudam conforme a maré e o tempo.

Os nomes usados no dia a dia indicam a ordem das praias ao longo da costa:

Primeira Praia: próxima ao centro, com esportes no mar e vista das encostas.

próxima ao centro, com esportes no mar e vista das encostas. Segunda Praia: concentra barracas, restaurantes e movimento à noite.

concentra barracas, restaurantes e movimento à noite. Terceira Praia: reúne pousadas e saídas de passeios de barco.

reúne pousadas e saídas de passeios de barco. Quarta Praia: tem grande faixa de areia e piscinas naturais na maré baixa.

tem grande faixa de areia e piscinas naturais na maré baixa. Quinta Praia: também chamada Praia do Encanto, é mais afastada da vila.

Quem pretende percorrer todas as praias precisa considerar distância, calor e horário da maré. Nem todo trecho é curto ou fácil com crianças e bagagem. Para escolher onde ficar, ajuda saber se a prioridade é movimento, banho de mar ou sossego.

Fortaleza e natureza explicam o valor do lugar

Na entrada da vila estão os vestígios da Fortaleza de Tapirandu, ligada à defesa da costa na época colonial. A construção começou na década de 1630 e conserva muralhas históricas. O conjunto ajuda a entender a importância das rotas marítimas próximas de Salvador.

A ilha integra a Área de Proteção Ambiental Tinharé-Boipeba, criada em 1992 e com 43.300 hectares, segundo o Inema. A unidade protege manguezais, restingas, recifes e trechos de Mata Atlântica, que também precisam de cuidado durante os passeios.

Morro de São Paulo oferece a peculiaridade de cinco praias numeradas, onde a Primeira foca no surf e a Quinta no isolamento total – Créditos: Wikipedia / Wikimedia Commons

O que fazer além do banho de mar?

Uma caminhada pelo centro permite observar a Fortaleza, o farol e a Fonte Grande, marcas da ocupação antiga. Passeios de barco costumam incluir outras partes do arquipélago, mas os trajetos devem ser confirmados com operadores locais e adaptados às condições do dia.

Quem prefere andar pode distribuir as praias em diferentes períodos, sem tentar conhecer tudo de uma vez. Para aproveitar os recifes, vale procurar a maré baixa e respeitar a vida marinha. O deslocamento a pé é parte da experiência, especialmente perto do centro.

Quem deseja conhecer as praias paradisíacas da Bahia, vai curtir esse vídeo especialmente selecionado do canal Melhores Destinos, que conta com mais de 18 mil visualizações, onde Monique e Sandro mostram as belezas de Morro de São Paulo, em Cairu, com dicas das melhores praias, piscinas naturais, passeios e hospedagens para aproveitar esse destino baiano:

Uma viagem melhor começa pelos horários do mar

Antes de embarcar, confira meteorologia, travessia, hospedagem e taxas locais. Também é prudente verificar as condições de banho divulgadas pelos órgãos ambientais. A qualidade da água pode mudar, e as piscinas naturais dependem de horários específicos para aparecer com segurança.

Morro de São Paulo combina praia e patrimônio histórico em um lugar onde o mar define a chegada e parte dos passeios. Escolher a praia de acordo com o perfil da viagem e respeitar os limites da área protegida ajuda a aproveitar a vila sem pressa.