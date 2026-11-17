A Serra de São José domina a paisagem de Tiradentes, em Minas Gerais, com encostas, trilhas centenárias e áreas de mata. Suas trilhas remetem ao período colonial, enquanto um refúgio de 3.717 hectares ajuda a proteger libélulas e outros animais. A serra também se estende por quatro municípios vizinhos.

Onde fica a Serra de São José e o que ela tem de especial?

A Serra de São José fica na região mineira do Campo das Vertentes. Suas elevações aparecem atrás do centro histórico de Tiradentes, mas o território também alcança São João del-Rei, Santa Cruz de Minas, Prados e Coronel Xavier Chaves.

As encostas rochosas, os trechos de mata e as nascentes fazem parte da identidade local. Do centro de Tiradentes, a montanha é vista ao fundo das casas antigas. Para conhecer sua paisagem de perto, é preciso sair das ruas de pedra e seguir caminhos próprios para caminhada.

Tiradentes mantém construções coloniais, ruas de pedra e uma estética urbana que evita pressa // Créditos: depositphotos.com / diegograndi

A montanha acompanha a história do antigo vilarejo

A ocupação de Tiradentes cresceu com a busca por ouro nos primeiros anos do século XVIII. As encostas da serra serviram de passagem e área de exploração. Com o tempo, a antiga Vila de São José manteve seu casario, enquanto parte da vegetação das montanhas voltou a crescer.

O Instituto Estadual de Florestas lembra que a região sofreu exploração mineral e retirada de vegetação nos séculos XVIII e XIX. A proteção atual busca conservar nascentes, matas e campos, sem apagar os vestígios da circulação de pessoas que ajudou a formar os povoados próximos.

Como o Caminho do Carteiro atravessava a serra?

A Trilha do Carteiro fazia a ligação entre povoados ao norte da serra e a antiga São José del-Rei, hoje Tiradentes. A Prefeitura de Coronel Xavier Chaves descreve trechos de pedra, pontes e passagens que revelam o esforço necessário para vencer a barreira natural.

Era uma rota importante para a circulação de pessoas e mercadorias entre fazendas e núcleos urbanos. Atualmente, o percurso atrai interessados em caminhar por passagens históricas, mas seu terreno exige atenção. Trechos antigos podem ter pedras soltas, subidas e condições diferentes após a chuva.

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Matas, campos rupestres e cursos d’água ocupam as encostas

A paisagem muda conforme a altura e a posição na serra. O Instituto Estadual de Florestas descreve áreas de Mata Atlântica, cerrado e campos rupestres. Essa variedade permite encontrar desde árvores altas até plantas pequenas adaptadas ao solo raso e às pedras expostas.

Algumas características ajudam a reconhecer os diferentes ambientes da montanha:

Encostas rochosas: formam paredões e pontos de observação da paisagem.

formam paredões e pontos de observação da paisagem. Matas: ajudam a proteger o solo e abrigam diversas espécies de animais.

ajudam a proteger o solo e abrigam diversas espécies de animais. Campos rupestres: possuem vegetação baixa em áreas de rocha e solo raso.

possuem vegetação baixa em áreas de rocha e solo raso. Nascentes: alimentam cursos d’água importantes para a região.

alimentam cursos d’água importantes para a região. Trilhas antigas: guardam marcas da circulação de pessoas entre os povoados.

Esses ambientes ficam próximos, mas não devem ser tratados como uma área livre para qualquer atividade. A conservação da vegetação contribui para a água e para os animais. Caminhar fora das trilhas pode danificar plantas de crescimento lento e facilitar o desgaste do terreno.

Tiradentes reúne história, natureza e uma rotina que parece desacelerar o tempo // Créditos: depositphotos.com / fredpinheiro64@gmail.com

Por que as libélulas ganharam um refúgio protegido?

Em 2004, Minas Gerais criou o Refúgio Estadual de Vida Silvestre Libélulas da Serra de São José, com 3.717 hectares distribuídos por cinco municípios. É uma unidade de proteção integral. Seu objetivo é conservar ambientes naturais importantes para libélulas e outras espécies que vivem na montanha.

Em levantamento divulgado em 2007, o órgão ambiental estimava cerca de 120 espécies de libélulas na região. Esse número mostra a importância da serra, mas é uma estimativa daquele período. A diversidade de nascentes e tipos de vegetação ajuda a explicar a atenção dada à sua proteção.

A visita pede cuidados com as trilhas e com a natureza

Quem deseja caminhar pela serra deve confirmar antes as condições de acesso e as regras de visitação das áreas protegidas. Vale buscar informações locais, levar água, usar calçado apropriado e evitar trilhas durante chuva forte. A orientação de condutores da região pode ser útil em percursos longos.

A Serra de São José reúne paisagem, memória dos antigos caminhos e proteção ambiental em torno de Tiradentes. Seu valor vai além da vista das casas coloniais: está também nas nascentes, nas libélulas e nas trilhas de pedra que ligam a história do vilarejo à natureza mineira.