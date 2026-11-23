Maracajaú, no litoral do Rio Grande do Norte, é conhecido pelos parrachos, formações recifais rasas visitadas em passeios de barco. Na maré baixa, a água pode ficar mais favorável à observação da vida marinha. O passeio depende de condições do mar e de regras ambientais, não de transparência garantida.

Os parrachos são formações recifais próximas ao litoral

Em Maracajaú, distrito de Maxaranguape, os chamados parrachos atraem visitantes interessados em observar peixes e fundos rasos. São ambientes naturais com organismos vivos e condições que mudam. A paisagem varia conforme marés, correntes e quantidade de sedimentos na água.

A região integra a Área de Proteção Ambiental dos Recifes de Corais, que também alcança outros municípios do litoral potiguar. A proteção busca conciliar conservação com uso permitido. Por isso, embarque e atividades na água exigem atenção a regras específicas, mesmo em roteiros turísticos conhecidos.

Maracajaú oferece mergulhos em piscinas naturais de baixa profundidade, repletas de peixes coloridos e biodiversidade marinha // Créditos: depositphotos.com / mrmello63@gmail.com

Por que a maré muda o passeio?

Quando o nível do mar baixa, partes dos recifes ficam mais próximas da superfície, alterando a profundidade da água. Isso pode favorecer a observação, mas não elimina riscos. Ondas, vento e correnteza influenciam o passeio e podem levar operadores responsáveis a cancelar saídas.

Antes de contratar a atividade, convém conferir a tábua de marés e a previsão do tempo em serviço confiável. Os horários mudam diariamente. A distância de uma plataforma aos recifes também pode variar conforme o ponto exato de embarque, então números fixos exigem contexto.

O que fazer para visitar sem danificar os corais?

Não pisar nos recifes é uma das atitudes mais importantes. Muitos organismos parecem pedras, mas são parte de um ambiente vivo. Em passeios aquáticos, evitar tocar nos animais ajuda a reduzir impacto e diminui a chance de ferimentos ou sustos.

Para escolher o roteiro com atenção, estes pontos merecem ser conferidos:

Operador: contratar empresa regularizada e perguntar sobre equipamentos e regras da área.

contratar empresa regularizada e perguntar sobre equipamentos e regras da área. Corais: não tocar, pisar, arrancar ou recolher partes do ambiente recifal.

não tocar, pisar, arrancar ou recolher partes do ambiente recifal. Animais: manter distância sem alimentar peixes ou perseguir espécies marinhas.

manter distância sem alimentar peixes ou perseguir espécies marinhas. Flutuação: usar equipamento ajustado e seguir as instruções da equipe responsável.

usar equipamento ajustado e seguir as instruções da equipe responsável. Maré: planejar a saída conforme previsão atualizada e condições observadas no dia.

planejar a saída conforme previsão atualizada e condições observadas no dia. Resíduos: levar embalagens de volta e evitar produtos que contaminem a água.

Pipa é outro destino do estado com atrações costeiras diferentes, incluindo falésias e observação de animais em liberdade. Em Maracajaú, o foco está na conservação dos parrachos. Escolher operadores que expliquem as regras ambientais é parte da segurança do passeio.

Maracajaú destaca-se como o “Caribe potiguar”, famoso por suas águas cristalinas a apenas 7 km da costa de Maxaranguape // Créditos: depositphotos.com / mrmello63@gmail.com

A conservação dos recifes recebe atenção de projetos públicos

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social anunciou apoio a ações de monitoramento e restauração de corais no Nordeste. No Rio Grande do Norte, o trabalho contempla Maxaranguape e municípios vizinhos. Isso reforça a necessidade de acompanhar a saúde dos recifes, não apenas seu uso turístico.

As áreas recifais sofrem pressões ligadas a aquecimento do mar, poluição e uso intenso. O visitante não resolve sozinho esses problemas, mas pode reduzir danos imediatos. Respeitar limites de acesso é uma medida concreta que contribui para a proteção de habitats frágeis.

Quem quer descobrir as melhores piscinas naturais perto de Natal, vai curtir esse vídeo especialmente selecionado do canal Viciada em Viajar, que conta com mais de 72 mil visualizações, onde a apresentadora mostra as diferenças entre os passeios de Rio do Fogo e Maracajaú, RN:

Como escolher um passeio adequado?

Para entrar no mar, é importante verificar coletes, embarcação e orientação oferecida. Nem toda atividade serve para todas as idades ou condições físicas. Pessoas que não sabem nadar devem informar isso ao operador e seguir restrições de segurança sem improvisar.

O valor do passeio pode incluir ou não equipamentos e taxas, por isso precisa ser confirmado antes da compra. Fotos promocionais não garantem visibilidade. Com chuva ou vento, o mar muda. Regras de cancelamento também merecem atenção na contratação.

Maracajaú oferece natureza que precisa ser preservada

Os parrachos de Maracajaú são um atrativo por sua vida marinha e pelo ambiente recifal. A beleza do lugar não depende de provar que ele é o mais transparente ou o maior da região. Conservação e informação clara ajudam a manter a experiência possível.

Planejar pela maré, ouvir os condutores e respeitar o ambiente tornam a visita mais responsável. O melhor encontro com a natureza é aquele em que peixes e recifes permanecem protegidos. Assim, turismo e cuidado ambiental podem caminhar juntos.