No Rio Sucuri, em Bonito, Mato Grosso do Sul, a água é tão transparente que os peixes parecem nadar no ar. Durante a flutuação, é possível enxergar com nitidez o fundo e as plantas aquáticas. A atração, referência em ecoturismo local, exige visitas cuidadosamente organizadas para preservar o ambiente natural.

Por que os peixes parecem flutuar no ar?

O efeito acontece porque a água do Rio Sucuri deixa passar muita luz e permite enxergar detalhes submersos. Quando quase não se percebe a separação entre a superfície e o fundo, os peixes parecem suspensos. É uma impressão visual, não um fenômeno que elimina a água.

A Secretaria de Turismo de Bonito destaca essa transparência e apresenta a flutuação de aproximadamente 1.800 metros. A observação dos peixes depende também de luz, movimento da água e condições do dia. Nenhuma vista está garantida em todo momento.

Bonito fica no coração do Mato Grosso do Sul – Créditos: depositphotos.com / rafapress

O calcário participa da formação da paisagem

As águas claras fazem parte do cenário da Serra da Bodoquena, região com rochas calcárias. A circulação da água por esse ambiente e a deposição de partículas ajudam a explicar a aparência de alguns rios. Isso não transforma todas as nascentes locais em cópias idênticas umas das outras.

Um rio transparente pode ter plantas, peixes e correnteza difíceis de perceber de longe. Por essa razão, a beleza da água não deve ser confundida com ausência de perigo. Orientação e equipamento adequado são necessários, principalmente para quem não tem experiência de flutuação.

Como funciona a flutuação no Rio Sucuri?

O passeio inclui uma caminhada até a área das nascentes e um percurso de flutuação acompanhado por guia. A Secretaria de Turismo informa que há barco de apoio durante a atividade. Quem não deseja entrar na água pode avaliar a alternativa de passeio de barco disponível.

Para observar melhor, é importante seguir as orientações do guia e evitar tocar na vegetação aquática. A água clara facilita a visão, mas movimentos bruscos podem levantar partículas. Também é necessário respeitar as regras para equipamentos e manter distância dos animais durante a visita.

Onde a água some e os peixes parecem flutuar no ar – Créditos: depositphotos.com / rafapress

O turismo organizado tenta proteger os atrativos

Bonito utiliza o sistema de voucher único para registrar o acesso aos atrativos, implantado em 1995. O controle facilita organizar grupos e visitas. Isso não elimina impactos ambientais, mas permite planejar a presença de turistas e acompanhar a capacidade de atendimento de cada local.

Antes de reservar uma atividade, alguns detalhes precisam ser confirmados:

Horário: consulte a saída disponível e a duração prevista.

consulte a saída disponível e a duração prevista. Guia: verifique o acompanhamento exigido no passeio escolhido.

verifique o acompanhamento exigido no passeio escolhido. Equipamentos: confira o que está incluído e as restrições.

confira o que está incluído e as restrições. Condições: pergunte sobre chuva, correnteza e possíveis alterações.

Outras regiões brasileiras também oferecem rios transparentes, mas cada lugar tem regras próprias. Em Bonito, a combinação de visita controlada, informação e cuidado com a fauna busca reduzir danos. A conservação depende de respeitar limites, não apenas de evitar lixo visível.

O que conhecer além das águas transparentes?

A Gruta do Lago Azul é um dos marcos naturais de Bonito. O IPHAN informa que ela e a Gruta de Nossa Senhora Aparecida foram tombadas em 1978. A visita às grutas é diferente da flutuação e depende de condições e regras próprias.

A cidade também oferece cachoeiras, trilhas e outros rios. Escolher passeios diferentes pode deixar a experiência mais variada, sem tentar fazer tudo no mesmo dia. Para atividades com esforço físico, o visitante deve considerar acessibilidade, preparo e restrições anunciadas por cada atrativo.

Quem deseja comparar atrações e conhecer roteiros em Bonito pode ver o vídeo do canal Rolê Família:

Preservar a água clara exige cuidados constantes

O município de Bonito é conhecido por sua rede de passeios de natureza, e não é um pequeno vilarejo isolado. A visita ao Rio Sucuri oferece contato direto com um ambiente sensível. Evitar interferência nos animais e no leito ajuda a proteger essa experiência.

O encanto dos peixes que parecem voar depende de um conjunto de condições naturais preservadas. Por isso, observar com calma, seguir o guia e respeitar as normas são atitudes importantes. A água continua visível para quem chega quando o turismo respeita o rio.