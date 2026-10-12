No Salar de Uyuni, uma planície de sal da Bolívia, a estação chuvosa pode transformar o chão branco em um espelho do céu. O fenômeno ocorre quando uma camada rasa de água cobre a superfície muito plana. Em dias calmos, as nuvens parecem continuar sob os pés, criando um reflexo que se estende até o horizonte.
O que existe debaixo da superfície branca do Salar de Uyuni?
O Salar de Uyuni ocupa aproximadamente 10.582 quilômetros quadrados no sudoeste boliviano. A paisagem é resultado de antigos lagos que perderam água ao longo de transformações climáticas, deixando para trás uma extensa camada de sais depositados sobre a planície.
Durante a maior parte do ano, o chão aparece como uma extensão branca, muitas vezes marcada por desenhos geométricos na crosta. A superfície contém minerais e fica sobre depósitos de salmoura, uma água muito salgada. Quando chove, porém, outra camada líquida pode se formar por cima da crosta.
Por que uma camada de chuva produz um reflexo tão amplo?
O segredo não é a profundidade da água, mas a planura extraordinária do terreno. Como existem poucas irregularidades, a água pode cobrir uma área extensa e formar uma superfície refletora. A observação por satélites em 2022 documentou chuvas que inundaram grande parte do salar.
Para o céu aparecer com nitidez, a água precisa estar relativamente calma. Quando o vento provoca ondulações, o reflexo fica fragmentado. A impressão de infinito surge porque o horizonte se confunde com a imagem das nuvens refletidas, embora a área alagada mude conforme a quantidade de chuva.
O que muda entre a época seca e a estação das chuvas?
A região atravessa longos períodos secos, alternados com chuvas concentradas sobretudo no verão do hemisfério sul. Por isso, nem toda visita encontra o efeito de espelho. O mesmo solo pode mostrar crostas expostas em um mês e pequenas lâminas de água em outro, dependendo das condições daquele ano.
A diferença entre as duas paisagens envolve água, vento e iluminação. Entre as mudanças mais visíveis, estão:
- Tempo seco: a crosta branca domina a paisagem e os desenhos do sal aparecem.
- Primeiras chuvas: começam a surgir poças e partes alagadas.
- Água distribuída: trechos extensos refletem o céu em dias de pouco vento.
- Secagem gradual: a água diminui e a textura do sal volta a aparecer.
Por que os satélites usam uma paisagem que muda tanto?
O serviço geológico dos Estados Unidos descreve a região como uma área de referência para a calibração de sensores em satélites. Na estação seca, sua superfície uniforme e muito refletiva ajuda pesquisadores a comparar medições de luz feitas por instrumentos em órbita.
Durante as chuvas, essa utilidade muda porque a umidade e os alagamentos alteram a resposta da superfície. O contraste é revelador: o mesmo lugar que parece um espelho para quem está no chão também serve como laboratório de medição para equipamentos que observam a Terra de muito longe.
O espelho aparece por toda a extensão do deserto de sal?
Embora a crosta ocupe mais de 10 mil quilômetros quadrados, isso não significa que toda essa área fique coberta por água ao mesmo tempo. A extensão do espelho depende do volume das chuvas e das condições locais. Certas temporadas apresentam alagamentos muito maiores do que outras, criando paisagens bastante distintas.
O espelho natural não exige uma superfície profunda nem uma intervenção humana: basta água rasa sobre uma planície excepcionalmente plana. Quando o vento diminui, céu e solo quase se confundem. Quando a chuva passa e a água evapora, o branco da crosta reaparece, até a próxima transformação.
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