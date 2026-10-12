No Salar de Uyuni, uma planície de sal da Bolívia, a estação chuvosa pode transformar o chão branco em um espelho do céu. O fenômeno ocorre quando uma camada rasa de água cobre a superfície muito plana. Em dias calmos, as nuvens parecem continuar sob os pés, criando um reflexo que se estende até o horizonte.

O que existe debaixo da superfície branca do Salar de Uyuni?

O Salar de Uyuni ocupa aproximadamente 10.582 quilômetros quadrados no sudoeste boliviano. A paisagem é resultado de antigos lagos que perderam água ao longo de transformações climáticas, deixando para trás uma extensa camada de sais depositados sobre a planície.

Durante a maior parte do ano, o chão aparece como uma extensão branca, muitas vezes marcada por desenhos geométricos na crosta. A superfície contém minerais e fica sobre depósitos de salmoura, uma água muito salgada. Quando chove, porém, outra camada líquida pode se formar por cima da crosta.

Por que o Salar de Uyuni vira um espelho na época de chuva

Por que uma camada de chuva produz um reflexo tão amplo?

O segredo não é a profundidade da água, mas a planura extraordinária do terreno. Como existem poucas irregularidades, a água pode cobrir uma área extensa e formar uma superfície refletora. A observação por satélites em 2022 documentou chuvas que inundaram grande parte do salar.

Para o céu aparecer com nitidez, a água precisa estar relativamente calma. Quando o vento provoca ondulações, o reflexo fica fragmentado. A impressão de infinito surge porque o horizonte se confunde com a imagem das nuvens refletidas, embora a área alagada mude conforme a quantidade de chuva.

O que muda entre a época seca e a estação das chuvas?

A região atravessa longos períodos secos, alternados com chuvas concentradas sobretudo no verão do hemisfério sul. Por isso, nem toda visita encontra o efeito de espelho. O mesmo solo pode mostrar crostas expostas em um mês e pequenas lâminas de água em outro, dependendo das condições daquele ano.

A diferença entre as duas paisagens envolve água, vento e iluminação. Entre as mudanças mais visíveis, estão:

Tempo seco: a crosta branca domina a paisagem e os desenhos do sal aparecem.

a crosta branca domina a paisagem e os desenhos do sal aparecem. Primeiras chuvas: começam a surgir poças e partes alagadas.

começam a surgir poças e partes alagadas. Água distribuída: trechos extensos refletem o céu em dias de pouco vento.

trechos extensos refletem o céu em dias de pouco vento. Secagem gradual: a água diminui e a textura do sal volta a aparecer.

Por que o Salar de Uyuni vira um espelho na época de chuva

Por que os satélites usam uma paisagem que muda tanto?

O serviço geológico dos Estados Unidos descreve a região como uma área de referência para a calibração de sensores em satélites. Na estação seca, sua superfície uniforme e muito refletiva ajuda pesquisadores a comparar medições de luz feitas por instrumentos em órbita.

Durante as chuvas, essa utilidade muda porque a umidade e os alagamentos alteram a resposta da superfície. O contraste é revelador: o mesmo lugar que parece um espelho para quem está no chão também serve como laboratório de medição para equipamentos que observam a Terra de muito longe.

O espelho aparece por toda a extensão do deserto de sal?

Embora a crosta ocupe mais de 10 mil quilômetros quadrados, isso não significa que toda essa área fique coberta por água ao mesmo tempo. A extensão do espelho depende do volume das chuvas e das condições locais. Certas temporadas apresentam alagamentos muito maiores do que outras, criando paisagens bastante distintas.

O espelho natural não exige uma superfície profunda nem uma intervenção humana: basta água rasa sobre uma planície excepcionalmente plana. Quando o vento diminui, céu e solo quase se confundem. Quando a chuva passa e a água evapora, o branco da crosta reaparece, até a próxima transformação.