A jabuticaba parece colada no tronco porque é ali mesmo que ela nasce. As flores da jabuticabeira brotam direto da madeira velha, no tronco e nos galhos grossos, e cada fruto amadurece exatamente no ponto onde a flor se abriu. A botânica até deu nome a esse jeito curioso e pouco comum de florir: caulifloria.
A flor nasce na madeira, e o fruto fica onde ela estava
Na maioria das árvores do quintal, as flores aparecem nas pontas dos ramos novos, no meio das folhas. A jabuticabeira faz diferente: pequenas flores brancas surgem espalhadas pela casca do tronco e dos galhos grossos, como se alguém tivesse salpicado pipoca na madeira.
Depois da polinização, parte dessas flores vira fruto. E como a fruta não tem para onde ir, ela incha e escurece exatamente no lugar em que a flor estava. O resultado é aquela imagem que todo mundo conhece: bolinhas pretas grudadas na casca, sem cabinho comprido e sem folha por perto.
Qual é o nome científico da jabuticaba?
Entre as espécies de jabuticabeira está a Plinia cauliflora, também conhecida pelo antigo nome Myrciaria cauliflora. O sobrenome não é coincidência: ele vem justamente da ideia de flor no caule. A planta é nativa do Brasil e pertence à família das mirtáceas, a mesma da goiaba e da pitanga.
A Universidade da Flórida, que cultiva a árvore em clima quente, descreve que os frutos crescem direto no tronco e nos galhos, deixando a árvore com aparência cheia de calombos. Fora do Brasil, essa característica costuma ser a primeira coisa que chama a atenção de quem vê a planta.
A caulifloria aparece em outras plantas tropicais
A jabuticaba não está sozinha nessa. O cacaueiro, de onde sai o chocolate, também carrega flores e frutos no tronco. A ficha do National Parks Board, órgão de parques de Singapura, classifica a jabuticabeira como cauliflora, com flores que nascem direto no tronco e nos galhos grossos.
O que torna a fruta “rara” é a comparação com as frutíferas que a gente conhece. Laranja, manga, maçã e caqui dão flores em ramos da copa, e não diretamente no tronco, como acontece com a jabuticabeira. A raridade, portanto, é relativa: a caulifloria existe em vários grupos de plantas, mas é incomum entre as frutas do dia a dia e as árvores de pomar.
Para reconhecer uma planta cauliflora, vale observar alguns sinais:
- Flores saindo direto da casca, longe das folhas
- Frutos presos ao tronco ou a galhos bem grossos
- Botões espalhados em partes antigas da árvore
- Produção concentrada na madeira, e não só nas pontas
Por que uma árvore colocaria frutos no tronco?
A botânica trabalha com algumas hipóteses ecológicas. Flores e frutos em partes lenhosas podem ficar mais acessíveis para certos polinizadores e dispersores de sementes, dependendo de como esses animais se movimentam. Um bicho que anda pelo tronco ou voa entre as árvores da mata pode encontrar o alimento com mais facilidade ali.
Só que ter a característica não revela sozinho qual pressão evolutiva a favoreceu em cada espécie. Pode ter sido a polinização em um caso e a dispersão em outro. Pesquisadores que estudam o cacau, por exemplo, investigam como a distribuição das flores ao longo do tronco se relaciona com o ambiente da floresta úmida.
Quando a jabuticabeira fica coberta de frutos?
No pico da produção, a quantidade de flores espalhadas pela madeira se transforma numa cobertura de frutos tão densa que mal se vê a casca. É quando a árvore parece fantasiada de jabuticaba, num espetáculo curto que pode se repetir em outras safras ao longo do ano.
Esse visual também explica um cuidado prático. Como os frutos nascem no tronco e nos galhos antigos, podar a madeira velha sem critério significa cortar justamente o lugar da futura safra. Quem cultiva a árvore em casa, até mesmo num vaso grande, precisa preservar essa estrutura lenhosa.
A fruta grudada no tronco é uma estratégia de floração
O que parece truque de mágica é só a planta florescendo num lugar diferente. A flor nasce na madeira, o fruto cresce no mesmo ponto, e a casca escura fica coberta de bolinhas. Tudo começa na decisão da jabuticabeira de usar o tronco como vitrine, em vez das pontas dos galhos.
Entender a caulifloria muda o jeito de olhar a árvore. O tronco deixa de ser só suporte e passa a ser a área de produção, o que explica tanto a beleza da safra quanto o cuidado que a planta pede de quem quer ver a colheita voltar todos os anos.
Sua história pode virar reportagem
Conte por texto ou áudio — nomes e endereços viram fictícios antes de qualquer publicação.
Deixe um comentário