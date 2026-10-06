EM FOCO Resumo da matéria 01 Canudo entra pela base O canudo atravessa o centro do morango e empurra o cabinho para fora, criando um corte estreito em vez de remover todo o topo. 02 Material precisa ser firme Canudos muito moles podem dobrar antes de atravessar a fruta; modelos largos ou rígidos dão mais controle no movimento. 03 Há pequena perda O método também retira um cilindro de polpa do centro, então não elimina desperdício, apenas pode reduzi-lo quando comparado a um corte largo.

Um morango perde bastante polpa quando o topo inteiro é cortado apenas para retirar as folhas. Um canudo firme, empurrado da base até o cabinho, abre um caminho estreito e expulsa essa parte. A técnica preserva consideravelmente o formato, embora retire um pequeno cilindro central estreito da fruta.

Como o canudo consegue retirar o cabinho?

O método usa o próprio formato do morango. O canudo entra pela ponta inferior e segue pelo centro até alcançar a região das folhas. Ao continuar o movimento, ele empurra o cabinho para cima e leva junto uma faixa estreita de polpa.

Essa retirada é diferente de cortar uma fatia inteira do topo. O morango tem a parte carnuda envolvendo a região central, então um canudo alinhado consegue atravessar a fruta sem precisar abrir uma área larga com a faca.

A técnica pode retirar menos polpa do que cortar toda a parte superior com uma faca – Imagem ilustrativa

Há alguma orientação técnica para esse método?

A Extensão Cooperativa da Carolina do Norte descreve a técnica com um canudo resistente, colocado na base e empurrado para cima. A própria orientação reconhece que frutas maiores ou um ângulo ruim podem exigir um pequeno ajuste adicional.

A Utah State University Extension recomenda lavar os morangos antes de retirar o cabinho e não deixá-los de molho. Essa ordem ajuda a evitar que a fruta já aberta absorva água desnecessariamente.

Como atravessar a fruta sem esmagá-la?

Use um canudo rígido, porque modelos muito finos ou moles dobram com facilidade. Apoie o morango sem apertar, mire o centro da base e avance em linha reta. Se encontrar muita resistência, reposicione em vez de forçar contra a polpa.

A saída deve acontecer perto do cabinho verde. Se o canudo surgir muito para o lado, ele pode deixar parte das folhas e retirar mais polpa do que o necessário. Frutas muito pequenas também podem não oferecer espaço suficiente para a técnica funcionar bem.

A seguir listamos 4 cuidados simples que ajudam a aplicar o truque com mais controle:

Lave antes: faça a higienização antes de abrir a fruta e retire o cabinho somente depois.

faça a higienização antes de abrir a fruta e retire o cabinho somente depois. Mire o centro: alinhar o canudo reduz a quantidade de polpa retirada nas laterais.

alinhar o canudo reduz a quantidade de polpa retirada nas laterais. Use material firme: canudo rígido atravessa melhor sem dobrar dentro da fruta.

canudo rígido atravessa melhor sem dobrar dentro da fruta. Não force: em morango muito mole, outro método pode preservar melhor o formato.

Canudos mais firmes tendem a atravessar a fruta com mais facilidade – Imagem ilustrativa

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O canudo realmente evita desperdício?

Ele pode reduzir a perda em comparação com um corte largo no topo, mas não trabalha sem desperdício. O canudo leva um cilindro estreito de polpa junto com o cabinho, e o tamanho dessa faixa depende da espessura do utensílio e do alinhamento.

Um corte preciso com faca pequena também pode preservar bastante fruta. A vantagem do canudo está na simplicidade e na repetição do movimento, principalmente quando há vários morangos para preparar e o objetivo é retirar o cabinho sem criar grandes cortes.

A seguir listamos 3 situações práticas que resumem quando o método funciona melhor:

DADOS EM FOCO Formas de retirar o cabinho Métodos de retirada do cabinho, vantagens e pontos de atenção Método Vantagem Ponto de atenção Canudo Furo estreito Retira um pequeno miolo Faca pequena Corte controlado Exige mais cuidado Colher Sem lâmina afiada Pode amassar fruta mole

Quando vale usar esse truque na cozinha?

O método é prático quando os morangos serão servidos inteiros, recheados ou usados em uma apresentação em que o formato importa. Um furo central costuma deixar a parte externa mais inteira do que cortar uma tampa larga.

No fim, o truque funciona porque troca um corte aberto por um caminho estreito através da fruta. Com canudo firme, alinhamento e pouca pressão, o cabinho sai rápido. Se a fruta estiver muito madura ou mole, uma colher pequena pode oferecer mais controle.