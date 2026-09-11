EM FOCO Resumo da matéria 01 Detergente não entra Sabão e detergente de louça não são indicados para lavar alimentos e podem deixar resíduos indesejados na superfície. 02 Água vem primeiro A lavagem em água corrente com fricção ajuda a retirar sujeira e parte da contaminação presente na superfície. 03 Produto deve ser próprio Quando houver desinfecção, use somente solução indicada no rótulo para alimentos e siga a diluição correta.

Lavar frutas e verduras com detergente de louça não é recomendado. A orientação para produtos frescos começa com água corrente, mãos limpas e fricção suave. Sabão e detergente podem deixar resíduos absorvidos pela superfície porosa dos alimentos, então o cuidado certo não depende de espuma para funcionar.

Por que detergente de louça não é indicado para frutas e verduras?

A hortaliça tem superfície irregular e, em muitos casos, porosa. Detergente de louça foi formulado para utensílios, não para ser ingerido, e pode deixar resíduos nos alimentos mesmo depois do enxágue.

Por isso, a primeira etapa é lavar em água potável corrente, esfregando suavemente a superfície. Folhas devem ser separadas e lavadas uma a uma; frutas e legumes também precisam de atenção individual antes de qualquer etapa de desinfecção.

Água corrente já cumpre uma etapa importante ao retirar sujeiras visíveis da superfície

O que a pesquisa mostra sobre lavar alimentos em água corrente?

Publicado no periódico Journal of Food Protection, o estudo Efficacy of home washing methods in controlling surface microbial contamination on fresh produce comparou métodos domésticos e encontrou redução de contaminação com lavagem e fricção em água corrente.

Os resultados não transformam água em esterilizante. A lavagem ajuda a remover sujeira e parte dos microrganismos, mas não elimina todos os riscos. Por isso, a orientação doméstica também considera seleção do alimento, desinfecção quando indicada e armazenamento adequado.

Como higienizar frutas e verduras em casa?

Comece retirando partes estragadas e lave cada alimento em água corrente. Nas folhas, separe as unidades; em frutas e legumes, esfregue a superfície com as mãos limpas ou escova própria para alimentos firmes.

Quando a orientação exigir desinfecção, use somente produto cujo rótulo permita uso em alimentos e siga exatamente diluição e tempo de contato. Água sanitária perfumada, com alvejante adicional ou sem indicação para alimentos não deve ser improvisada.

A seguir listamos 4 etapas da higienização doméstica que ajudam a substituir o detergente por um processo adequado:

Selecione: retire partes estragadas ou machucadas antes de começar.

retire partes estragadas ou machucadas antes de começar. Lave: use água potável corrente e fricção suave.

use água potável corrente e fricção suave. Desinfete: quando indicado, escolha produto próprio para alimentos.

quando indicado, escolha produto próprio para alimentos. Enxágue e seque: siga o rótulo e guarde o alimento em recipiente limpo.

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Quando uma sanitização adicional for necessária, é importante usar apenas produtos indicados para essa finalidade

Quando é necessário usar solução própria para desinfecção?

No Brasil, frutas, legumes e verduras consumidos crus podem passar por solução clorada adequada depois da lavagem. A concentração do produto muda a quantidade necessária, então copiar uma medida sem conferir o rótulo pode levar a erro.

Depois do tempo indicado, o alimento deve seguir o procedimento de enxágue previsto para aquela solução e ser armazenado limpo e seco. Produto próprio não significa qualquer desinfetante; significa um produto regularizado e indicado para higienizar alimentos.

A seguir listamos 4 etapas e produtos que deixam mais claro o que pertence à higienização e o que deve ficar fora:

DADOS EM FOCO Higienização sem improviso Diferenças entre lavagem, desinfecção e produtos que não devem ser usados em alimentos Etapa O que usar Objetivo Lavagem Água corrente Remover sujeira superficial Fricção Mãos limpas ou escova própria Ajudar na remoção mecânica Desinfecção Produto indicado para alimentos Reduzir contaminação conforme rótulo Detergente de louça Não usar Evitar resíduos inadequados

Qual rotina simples reduz erros na higienização?

A rotina mais segura começa antes da pia: mãos limpas, alimento em bom estado e utensílios higienizados. Depois vêm água corrente, fricção e desinfecção quando indicada, sempre respeitando o rótulo do produto usado.

Esse processo dispensa detergente de louça e evita misturas caseiras sem orientação. O ponto central é simples: lavar não é ensaboar. Para alimentos crus, a higienização correta combina remoção mecânica da sujeira com a etapa sanitizante apropriada quando necessária.