Dois irmãos dividem a propriedade de uma casa, mas apenas um paga um reparo urgente no telhado para conter a infiltração. Na situação fictícia, surge a dúvida sobre a parte que o outro deve reembolsar. A resposta não depende apenas de quem mora ali: a proporção registrada do imóvel e o tipo de despesa são decisivos.
Quem deve pagar o reparo urgente no telhado compartilhado?
O artigo 1.315 do Código Civil determina que cada coproprietário contribua para despesas de conservação ou divisão do bem comum na proporção de sua parte. Irmãos não dividem o gasto sempre pela metade.
Esse é o condomínio voluntário: pessoas que possuem juntas um mesmo imóvel. Não se confunde com a relação entre moradores de um edifício de apartamentos.
A participação na escritura muda o rateio da despesa
Escritura e matrícula podem mostrar frações ideais diferentes. O rateio de uma conservação necessária pode seguir essas proporções, consideradas a natureza do gasto e as condições da copropriedade.
Quem mora na casa ou usa determinado cômodo não altera sozinho a quota registrada que fundamenta o dever de manter o patrimônio.
A seguir, compare como frações expressas, quotas não individualizadas e obras não necessárias influenciam a discussão sobre rateio:
|Hipótese
|Base de divisão
|Quando é relevante
|Ressalva
|Quotas definidas
|Proporção de cada parte
|Conservação do bem comum
|Art. 1.315
|Quotas não discriminadas
|Presunção legal de partes iguais
|Ausência de outra definição
|Art. 1.315, parágrafo único
|Reforma por preferência
|Exige qualificação própria
|Obra não necessariamente conservativa
|Não cobrar automaticamente
Que documentos mostram se a obra era necessária?
Antes de calcular o reembolso, vale identificar o problema e os serviços indispensáveis para proteger a casa. A urgência de uma infiltração não justifica incluir automaticamente toda mudança estética decidida por um irmão.
- Matrícula: conferir a parte de cada irmão.
- Urgência: registrar infiltração e necessidade do conserto.
- Gastos: separar materiais, serviço e melhorias.
- Acordos: guardar comunicações entre coproprietários.
Uma única conta de obra pode reunir conservação obrigatória e escolha de conforto. Discriminar itens evita um rateio automático de tudo.
A conservação do bem comum tem fundamento para reembolso
O STJ analisou, no REsp 2.004.822/RS, a cobrança de coproprietário que pagou sozinho a manutenção de imóvel comum. A decisão reconheceu causa jurídica decorrente da copropriedade, sem aplicar automaticamente o enquadramento de enriquecimento sem causa.
O tribunal também discutiu o prazo decenal para essa pretensão sob o Código Civil atual. O precedente não torna qualquer reforma unilateral reembolsável.
Veja o que o precedente do STJ efetivamente examinou sobre manutenção de imóvel comum, reembolso e prazo:
Uma melhoria escolhida por um irmão pode ser cobrada do outro?
Substituir telhas deterioradas é diferente de escolher uma cobertura mais cara por preferência pessoal. A conservação pode ser devida; uma melhoria exige examinar o acordo e o benefício efetivo.
Há também conflitos de serviço defeituoso que são diferentes do rateio, como o reparo de armário após a instalação de bancada. Ali se discute outra relação de responsabilidade.
Separar conservação de conforto esclarece a responsabilidade
Notas fiscais, orçamento e fotos ajudam a separar despesa necessária de melhoria opcional. Registrar a urgência e informar o irmão também esclarece a decisão tomada.
Já a cobrança por dano em elevador depende da autoria de um prejuízo específico, não da quota sobre uma casa. A diferença impede confundir os dois deveres de reparação.
Sua história pode virar reportagem
Conte por texto ou áudio — nomes e endereços viram fictícios antes de qualquer publicação.
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