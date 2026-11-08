Dois irmãos dividem a propriedade de uma casa, mas apenas um paga um reparo urgente no telhado para conter a infiltração. Na situação fictícia, surge a dúvida sobre a parte que o outro deve reembolsar. A resposta não depende apenas de quem mora ali: a proporção registrada do imóvel e o tipo de despesa são decisivos.

Quem deve pagar o reparo urgente no telhado compartilhado?

O artigo 1.315 do Código Civil determina que cada coproprietário contribua para despesas de conservação ou divisão do bem comum na proporção de sua parte. Irmãos não dividem o gasto sempre pela metade.

Esse é o condomínio voluntário: pessoas que possuem juntas um mesmo imóvel. Não se confunde com a relação entre moradores de um edifício de apartamentos.

Irmãos discutem divisão das despesas para conservar telhado comum

A participação na escritura muda o rateio da despesa

Escritura e matrícula podem mostrar frações ideais diferentes. O rateio de uma conservação necessária pode seguir essas proporções, consideradas a natureza do gasto e as condições da copropriedade.

Quem mora na casa ou usa determinado cômodo não altera sozinho a quota registrada que fundamenta o dever de manter o patrimônio.

A seguir, compare como frações expressas, quotas não individualizadas e obras não necessárias influenciam a discussão sobre rateio:

Como a quota e a natureza da despesa mudam o rateio Hipótese Base de divisão Quando é relevante Ressalva Quotas definidas Proporção de cada parte Conservação do bem comum Art. 1.315 Quotas não discriminadas Presunção legal de partes iguais Ausência de outra definição Art. 1.315, parágrafo único Reforma por preferência Exige qualificação própria Obra não necessariamente conservativa Não cobrar automaticamente

Que documentos mostram se a obra era necessária?

Antes de calcular o reembolso, vale identificar o problema e os serviços indispensáveis para proteger a casa. A urgência de uma infiltração não justifica incluir automaticamente toda mudança estética decidida por um irmão.

Matrícula: conferir a parte de cada irmão.

conferir a parte de cada irmão. Urgência: registrar infiltração e necessidade do conserto.

registrar infiltração e necessidade do conserto. Gastos: separar materiais, serviço e melhorias.

separar materiais, serviço e melhorias. Acordos: guardar comunicações entre coproprietários.

Uma única conta de obra pode reunir conservação obrigatória e escolha de conforto. Discriminar itens evita um rateio automático de tudo.

Irmãos discutem divisão das despesas para conservar telhado comum

A conservação do bem comum tem fundamento para reembolso

O STJ analisou, no REsp 2.004.822/RS, a cobrança de coproprietário que pagou sozinho a manutenção de imóvel comum. A decisão reconheceu causa jurídica decorrente da copropriedade, sem aplicar automaticamente o enquadramento de enriquecimento sem causa.

O tribunal também discutiu o prazo decenal para essa pretensão sob o Código Civil atual. O precedente não torna qualquer reforma unilateral reembolsável.

Veja o que o precedente do STJ efetivamente examinou sobre manutenção de imóvel comum, reembolso e prazo:

Origem da controvérsia O processo tratou de apartamento herdado. Vários sucessores eram coproprietários. Um deles custeou a manutenção. Pedido de reembolso O pagamento foi feito por um só. A cobrança surgiu entre condôminos. A relação jurídica existia entre eles. Fundamento do STJ O dever decorre da copropriedade. Não se tratou de ilícito extracontratual. Tampouco de enriquecimento sem causa. Prazo discutido O julgamento ocorreu em 2023. Aplicou-se o prazo decenal do CC atual. A conclusão refere-se à manutenção comum.

Uma melhoria escolhida por um irmão pode ser cobrada do outro?

Substituir telhas deterioradas é diferente de escolher uma cobertura mais cara por preferência pessoal. A conservação pode ser devida; uma melhoria exige examinar o acordo e o benefício efetivo.

Há também conflitos de serviço defeituoso que são diferentes do rateio, como o reparo de armário após a instalação de bancada. Ali se discute outra relação de responsabilidade.

Separar conservação de conforto esclarece a responsabilidade

Notas fiscais, orçamento e fotos ajudam a separar despesa necessária de melhoria opcional. Registrar a urgência e informar o irmão também esclarece a decisão tomada.

Já a cobrança por dano em elevador depende da autoria de um prejuízo específico, não da quota sobre uma casa. A diferença impede confundir os dois deveres de reparação.