EM FOCO Resumo da matéria 01 Mudança seguida de desalinhamento Uma porta começa a raspar depois da instalação da bancada, e o casal percebe uma alteração na base do armário da cozinha. 02 Respostas apontam outro responsável A empresa da bancada e o responsável pelo móvel apresentam explicações diferentes, deixando o casal sem definição sobre quem pagará o reparo. 03 Contrato e avaliação orientam cobrança Orçamento, mensagens e registros do conjunto ajudam a separar o serviço combinado da causa que precisa ser esclarecida antes do conserto.

A bancada nova mudou a cozinha, porém o armário apresentou desalinhamento visível. Neste relato fictício, um casal percebe o armário cedendo após a instalação e recebe respostas que transferem o problema entre os prestadores. O impasse envolve o apoio da peça, o serviço contratado e o custo do reparo.

Quando o casal percebeu que o armário estava cedendo?

O casal escolheu uma bancada nova para renovar a cozinha sem trocar todos os móveis. A peça foi medida, entregue e instalada sobre o conjunto existente. Nas primeiras semanas, a mudança pareceu concluída. Depois, uma porta começou a raspar e surgiu um desalinhamento na frente do armário.

Ao observar o conjunto, eles perceberam que a base estava cedendo. O contato com a empresa da bancada trouxe uma resposta: seria um problema do armário antigo. Já o responsável pelo móvel apontou a instalação da peça nova. Cada resposta empurrava a discussão para o outro serviço.

Fotos anteriores à instalação ajudam a registrar as condições do armário antes do serviço

Quem combinou avaliar a base antes de instalar a bancada?

Diante das respostas, o casal voltou ao orçamento da bancada. Queria saber se a contratação incluía conferir a base, fazer ajustes ou apenas colocar a peça. Uma visita de medição não explicava, por si só, todas as verificações feitas. As mensagens anteriores passaram a ter importância na conversa.

O Código de Defesa do Consumidor exige informação clara sobre o serviço e prevê orçamento prévio no artigo 40. Para discutir o que foi contratado, o casal precisava separar as obrigações escritas das expectativas que não apareceram no documento. A causa do problema ainda exigia avaliação.

Que registros ajudam quando cada prestador aponta para o outro?

Com o orçamento aberto, eles reuniram fotos antes e depois da instalação. Separaram o comprovante de pagamento e as conversas sobre medidas, apoio e acabamento. O objetivo era mostrar a condição aparente do conjunto em cada etapa, sem transformar uma fotografia numa conclusão sobre a resistência do armário.

O casal pediu que as empresas explicassem o motivo de suas respostas. Dizer apenas que a culpa era do outro não esclarecia o desalinhamento nem apresentava uma solução. Uma avaliação por escrito poderia indicar se o problema estava na base, na instalação ou numa combinação de fatores.

A seguir listamos 4 registros úteis para organizar os fatos e apresentar uma reclamação clara:

Orçamento inicial: identificar quais tarefas foram incluídas na contratação e o que foi escrito sobre a base da bancada.

identificar quais tarefas foram incluídas na contratação e o que foi escrito sobre a base da bancada. Imagens do conjunto: preservar fotos anteriores à instalação e registros das portas e partes que ficaram desalinhadas depois.

preservar fotos anteriores à instalação e registros das portas e partes que ficaram desalinhadas depois. Respostas dos prestadores: reunir as explicações recebidas e pedir que cada empresa descreva o motivo da sua posição.

reunir as explicações recebidas e pedir que cada empresa descreva o motivo da sua posição. Pedido de avaliação: solicitar um registro que esclareça a causa observada e distinga as etapas necessárias para o reparo.

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A ordem de instalação pode mostrar quem fez as medições e como a bancada foi apoiada

O orçamento do reparo deve tratar só da porta que raspa?

A porta era o sinal mais fácil de notar, mas o pedido envolvia o conjunto que cedia. Ajustar uma dobradiça sem avaliar a base deixaria sem resposta a origem do movimento. O casal solicitou um orçamento que distinguisse a correção do apoio e a recuperação das partes afetadas.

O Procon-SP informa que prejuízos ligados à má prestação de serviços podem motivar pedido de reparação. A discussão sobre quem paga o conserto dependia de identificar a falha e os responsáveis. Ter dois prestadores envolvidos não tornava automática a conclusão de que ambos deveriam pagar.

A seguir listamos 3 pontos do pedido que ajudam a separar o problema encontrado da solução solicitada:

DADOS EM FOCO Da alteração ao pedido de reparo Da alteração ao pedido de reparo Ponto Questão a esclarecer Documento de apoio Serviço combinado Incluía avaliar ou ajustar a base? Orçamento e mensagens Conjunto cedendo Qual foi a causa identificada? Avaliação e imagens Custo do reparo Quais partes precisam de intervenção? Orçamento detalhado

Como sair da troca de acusações e cobrar uma posição clara?

O casal passou a apresentar os mesmos documentos em cada contato, mantendo um pedido por escrito. O Consumidor.gov.br oferece um canal de diálogo com empresas participantes. Uma reclamação poderia indicar o serviço contratado, a alteração observada e a solução pretendida, acompanhados das respostas já recebidas.

Da bancada nova ao armário cedendo, o conflito deixou de ser uma escolha de acabamento e passou a exigir esclarecimento sobre a instalação. O casal ainda não tinha uma resposta para o custo do reparo. Registrar o combinado e a causa do problema era o caminho para discutir essa conta.