EM FOCO Resumo da matéria 01 Horário não prova autoria A mudança do morador coincide com o dano, mas outras três operações ocorreram no mesmo período e também precisam ser consideradas. 02 Convenção pode importar Regras internas podem atribuir responsabilidades durante mudanças, mas a cobrança ainda precisa ser confrontada com fatos e documentos do caso. 03 Imagens ajudam a separar Câmeras, agenda do elevador e vistoria permitem aproximar o momento do dano de cada mudança realizada naquela faixa de horário.

No relato fictício, um condomínio cobra do morador o conserto do espelho do elevador após sua mudança. A coincidência parece suficiente até surgirem imagens com outras três mudanças no mesmo horário. A questão deixa de ser apenas quando o dano apareceu e passa a ser identificar quem realmente o causou.

Por que o horário da mudança não basta para identificar o responsável?

O dano foi percebido depois da mudança, mas havia quatro operações simultâneas. A sequência temporal ajuda a investigar, porém não aponta sozinha qual equipe, objeto ou unidade atingiu o espelho do elevador.

Em um condomínio, áreas comuns são compartilhadas e podem receber várias pessoas no mesmo intervalo. Por isso, agenda, imagens e registros de acesso ganham peso quando existe mais de uma causa possível para o mesmo dano.

Registros de reserva ajudam a confirmar quais mudanças estavam autorizadas naquele horário

A convenção pode prever responsabilidade durante a mudança?

O Código Civil disciplina deveres no condomínio, e a convenção pode estabelecer regras internas. Antes de cobrar, é importante verificar qual cláusula foi usada e se ela realmente alcança a situação registrada.

Uma decisão do STJ manteve cobrança em caso com previsão expressa e provas documentais. Isso mostra a importância do conjunto do caso, sem transformar qualquer dano ocorrido no horário de uma mudança em responsabilidade automática.

Quais provas ajudam a separar as quatro mudanças?

As câmeras podem indicar quem entrou no elevador, quais objetos foram transportados e em que momento o espelho aparece íntegro ou danificado. O ideal é preservar a gravação completa, não apenas um trecho escolhido depois do conflito.

A agenda de mudanças, registros da portaria e relatos da vistoria ajudam a montar uma linha de horários. Se o dano foi notado entre duas operações, essa informação pode reduzir as possibilidades e direcionar a análise para um período menor.

A seguir listamos quatro registros do condomínio que ajudam a separar as mudanças realizadas no mesmo período:

Câmeras: podem mostrar o estado do espelho entre uma mudança e outra.

podem mostrar o estado do espelho entre uma mudança e outra. Agenda: identifica quais unidades tinham mudança autorizada naquele horário.

identifica quais unidades tinham mudança autorizada naquele horário. Portaria: registra entrada de equipes, veículos e horários aproximados.

registra entrada de equipes, veículos e horários aproximados. Vistoria: indica quando o dano foi percebido e quem o documentou.

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Fotos do espelho antes e depois podem ajudar a delimitar quando o dano apareceu

Como comparar a cobrança com as imagens e os registros?

A cobrança deve indicar qual fato liga o dano à unidade cobrada. Uma simples anotação de que o morador estava mudando naquele dia fica menos conclusiva quando outras equipes usaram o mesmo elevador na mesma faixa.

Também é importante separar a autoria do dano do valor do conserto. Orçamento, laudo ou nota fiscal mostram quanto custa reparar o espelho, mas esses documentos não identificam, por si só, quem provocou a quebra.

A seguir listamos três tipos de prova que respondem perguntas diferentes sobre o dano:

DADOS EM FOCO Provas para separar as mudanças Registros que podem aproximar o momento do dano de uma das mudanças realizadas no condomínio. Limite O que conferir Registro Câmera Quando apareceu o dano? Pode ter ângulo incompleto Agenda Quem usava o elevador? Não prova o contato Orçamento Quanto custa reparar? Não identifica autoria

Como o morador pode contestar sem apagar provas importantes?

O morador pode pedir por escrito a cláusula usada na cobrança, o registro do dano e a preservação das imagens. Se houver acesso limitado às gravações, vale ao menos solicitar que o condomínio não descarte o período enquanto a contestação estiver aberta.

Com quatro mudanças no mesmo horário, a decisão precisa acompanhar as provas disponíveis. O caso mostra que coincidência temporal não substitui investigação: convenção, imagens, agenda e condição do elevador devem ser lidas em conjunto antes de atribuir uma conta a uma única unidade.