No relato fictício, um condomínio cobra do morador o conserto do espelho do elevador após sua mudança. A coincidência parece suficiente até surgirem imagens com outras três mudanças no mesmo horário. A questão deixa de ser apenas quando o dano apareceu e passa a ser identificar quem realmente o causou.
Por que o horário da mudança não basta para identificar o responsável?
O dano foi percebido depois da mudança, mas havia quatro operações simultâneas. A sequência temporal ajuda a investigar, porém não aponta sozinha qual equipe, objeto ou unidade atingiu o espelho do elevador.
Em um condomínio, áreas comuns são compartilhadas e podem receber várias pessoas no mesmo intervalo. Por isso, agenda, imagens e registros de acesso ganham peso quando existe mais de uma causa possível para o mesmo dano.
A convenção pode prever responsabilidade durante a mudança?
O Código Civil disciplina deveres no condomínio, e a convenção pode estabelecer regras internas. Antes de cobrar, é importante verificar qual cláusula foi usada e se ela realmente alcança a situação registrada.
Uma decisão do STJ manteve cobrança em caso com previsão expressa e provas documentais. Isso mostra a importância do conjunto do caso, sem transformar qualquer dano ocorrido no horário de uma mudança em responsabilidade automática.
Quais provas ajudam a separar as quatro mudanças?
As câmeras podem indicar quem entrou no elevador, quais objetos foram transportados e em que momento o espelho aparece íntegro ou danificado. O ideal é preservar a gravação completa, não apenas um trecho escolhido depois do conflito.
A agenda de mudanças, registros da portaria e relatos da vistoria ajudam a montar uma linha de horários. Se o dano foi notado entre duas operações, essa informação pode reduzir as possibilidades e direcionar a análise para um período menor.
A seguir listamos quatro registros do condomínio que ajudam a separar as mudanças realizadas no mesmo período:
- Câmeras: podem mostrar o estado do espelho entre uma mudança e outra.
- Agenda: identifica quais unidades tinham mudança autorizada naquele horário.
- Portaria: registra entrada de equipes, veículos e horários aproximados.
- Vistoria: indica quando o dano foi percebido e quem o documentou.
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Como comparar a cobrança com as imagens e os registros?
A cobrança deve indicar qual fato liga o dano à unidade cobrada. Uma simples anotação de que o morador estava mudando naquele dia fica menos conclusiva quando outras equipes usaram o mesmo elevador na mesma faixa.
Também é importante separar a autoria do dano do valor do conserto. Orçamento, laudo ou nota fiscal mostram quanto custa reparar o espelho, mas esses documentos não identificam, por si só, quem provocou a quebra.
A seguir listamos três tipos de prova que respondem perguntas diferentes sobre o dano:
|Limite
|O que conferir
|Registro
|Câmera
|Quando apareceu o dano?
|Pode ter ângulo incompleto
|Agenda
|Quem usava o elevador?
|Não prova o contato
|Orçamento
|Quanto custa reparar?
|Não identifica autoria
Como o morador pode contestar sem apagar provas importantes?
O morador pode pedir por escrito a cláusula usada na cobrança, o registro do dano e a preservação das imagens. Se houver acesso limitado às gravações, vale ao menos solicitar que o condomínio não descarte o período enquanto a contestação estiver aberta.
Com quatro mudanças no mesmo horário, a decisão precisa acompanhar as provas disponíveis. O caso mostra que coincidência temporal não substitui investigação: convenção, imagens, agenda e condição do elevador devem ser lidas em conjunto antes de atribuir uma conta a uma única unidade.
Sua história pode virar reportagem
Conte por texto ou áudio — nomes e endereços viram fictícios antes de qualquer publicação.
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