EM FOCO Resumo da matéria 01 Número continua público O vínculo de trabalho termina, mas anúncios antigos podem continuar levando clientes ao telefone pessoal usado durante a rotina profissional. 02 Pedido deve ficar registrado Solicitar a retirada por escrito ajuda a indicar onde o número aparece e quando a empresa recebeu o pedido de correção. 03 Anúncios exigem revisão Site, redes sociais, mapas e peças antigas precisam ser conferidos separadamente porque a alteração em um canal não apaga os demais.

No relato fictício, um funcionário pediu demissão e acreditou que o número pessoal deixaria de representar a empresa. Dias depois, clientes continuavam ligando por causa de anúncios antigos. O problema mostra que encerrar o vínculo de trabalho não apaga automaticamente um dado publicado em vários canais.

Por que o número pessoal virou um problema depois da demissão?

Enquanto trabalhava, o celular servia como contato profissional. Depois da saída, a finalidade mudou, porque novas ligações já não tinham relação com as funções do antigo empregado. O número, porém, continuava associado à empresa em anúncios que ainda circulavam.

Um telefone ligado a uma pessoa identificável pode ser tratado como dado pessoal. Por isso, manter o número exposto depois do fim da relação exige verificar qual finalidade e qual base sustentam aquele uso.

Mensagens de clientes podem mostrar que os contatos comerciais continuaram chegando ao celular pessoal

O ex-funcionário pode pedir a retirada do telefone?

A ANPD informa que o titular pode pedir correção e, em situações previstas, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade. O primeiro contato deve ser feito com quem controla o tratamento.

A LGPD também exige finalidade, adequação e necessidade no tratamento. Isso não significa que todo dado seja apagado imediatamente, mas permite questionar a continuidade de uma divulgação que perdeu a função original.

O que registrar antes de reclamar sobre os anúncios?

Antes de pedir a retirada, vale guardar capturas de tela com data, endereço da página e número exibido. Esses registros mostram onde a informação permanecia disponível e ajudam a conferir depois se cada anúncio realmente foi atualizado.

O pedido deve apontar todos os canais encontrados, não apenas o site principal. Uma empresa pode corrigir a página própria e ainda deixar material antigo em redes sociais, catálogos digitais, mapas ou anúncios criados por terceiros.

A seguir listamos quatro registros úteis que ajudam a mostrar onde o telefone ainda aparece:

Captura de tela: registre o número, a página e a data da consulta.

registre o número, a página e a data da consulta. Endereço da página: guarde o link exato de cada anúncio encontrado.

guarde o link exato de cada anúncio encontrado. Pedido enviado: mantenha e-mail ou protocolo solicitando a correção.

mantenha e-mail ou protocolo solicitando a correção. Ligações recebidas: anote contatos que chegaram por causa da divulgação antiga.

A data do pedido de demissão ajuda a comparar quando terminou o vínculo e por quanto tempo a divulgação permaneceu

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Por que apagar um anúncio pode não resolver todos os contatos?

A informação pode ter sido copiada para mais de um ambiente. Por isso, remover o número do site da empresa não garante que uma publicação antiga em outra plataforma desapareça no mesmo momento ou sem um pedido específico.

Também pode existir atraso entre a correção e a atualização de resultados de busca. O ponto prático é separar fonte original e cópias, conferindo quais páginas são controladas diretamente pela empresa e quais dependem de outra plataforma.

A seguir listamos três frentes de correção que ajudam a organizar a retirada do número:

DADOS EM FOCO Onde conferir o telefone Canais que podem manter um número pessoal visível depois do fim do vínculo de trabalho. Canal O que conferir Registro Site próprio Página de contato e anúncios Captura Redes e mapas Perfis e publicações antigas Link Materiais externos Catálogos e anúncios de terceiros Protocolo

Como encerrar o problema sem depender só de ligações informais?

O caminho mais claro é enviar uma solicitação escrita à empresa, indicar os endereços encontrados e pedir confirmação das providências. Se houver encarregado ou canal de privacidade, ele facilita o registro do pedido e da resposta.

Se a divulgação continuar, o histórico mostra o que foi solicitado e quando. O caso reforça uma regra simples: usar telefone pessoal como contato corporativo exige planejamento também para a saída, porque anúncios antigos podem continuar encontrando o número muito depois do último dia de trabalho.