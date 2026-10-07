No relato fictício, um funcionário pediu demissão e acreditou que o número pessoal deixaria de representar a empresa. Dias depois, clientes continuavam ligando por causa de anúncios antigos. O problema mostra que encerrar o vínculo de trabalho não apaga automaticamente um dado publicado em vários canais.
Por que o número pessoal virou um problema depois da demissão?
Enquanto trabalhava, o celular servia como contato profissional. Depois da saída, a finalidade mudou, porque novas ligações já não tinham relação com as funções do antigo empregado. O número, porém, continuava associado à empresa em anúncios que ainda circulavam.
Um telefone ligado a uma pessoa identificável pode ser tratado como dado pessoal. Por isso, manter o número exposto depois do fim da relação exige verificar qual finalidade e qual base sustentam aquele uso.
O ex-funcionário pode pedir a retirada do telefone?
A ANPD informa que o titular pode pedir correção e, em situações previstas, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade. O primeiro contato deve ser feito com quem controla o tratamento.
A LGPD também exige finalidade, adequação e necessidade no tratamento. Isso não significa que todo dado seja apagado imediatamente, mas permite questionar a continuidade de uma divulgação que perdeu a função original.
O que registrar antes de reclamar sobre os anúncios?
Antes de pedir a retirada, vale guardar capturas de tela com data, endereço da página e número exibido. Esses registros mostram onde a informação permanecia disponível e ajudam a conferir depois se cada anúncio realmente foi atualizado.
O pedido deve apontar todos os canais encontrados, não apenas o site principal. Uma empresa pode corrigir a página própria e ainda deixar material antigo em redes sociais, catálogos digitais, mapas ou anúncios criados por terceiros.
A seguir listamos quatro registros úteis que ajudam a mostrar onde o telefone ainda aparece:
- Captura de tela: registre o número, a página e a data da consulta.
- Endereço da página: guarde o link exato de cada anúncio encontrado.
- Pedido enviado: mantenha e-mail ou protocolo solicitando a correção.
- Ligações recebidas: anote contatos que chegaram por causa da divulgação antiga.
Leia também: Mulher guarda R$ 1.200 em um cartão-presente e, depois que a loja troca de sistema, descobre que todo o saldo desapareceu do aplicativo
Por que apagar um anúncio pode não resolver todos os contatos?
A informação pode ter sido copiada para mais de um ambiente. Por isso, remover o número do site da empresa não garante que uma publicação antiga em outra plataforma desapareça no mesmo momento ou sem um pedido específico.
Também pode existir atraso entre a correção e a atualização de resultados de busca. O ponto prático é separar fonte original e cópias, conferindo quais páginas são controladas diretamente pela empresa e quais dependem de outra plataforma.
A seguir listamos três frentes de correção que ajudam a organizar a retirada do número:
|Canal
|O que conferir
|Registro
|Site próprio
|Página de contato e anúncios
|Captura
|Redes e mapas
|Perfis e publicações antigas
|Link
|Materiais externos
|Catálogos e anúncios de terceiros
|Protocolo
Como encerrar o problema sem depender só de ligações informais?
O caminho mais claro é enviar uma solicitação escrita à empresa, indicar os endereços encontrados e pedir confirmação das providências. Se houver encarregado ou canal de privacidade, ele facilita o registro do pedido e da resposta.
Se a divulgação continuar, o histórico mostra o que foi solicitado e quando. O caso reforça uma regra simples: usar telefone pessoal como contato corporativo exige planejamento também para a saída, porque anúncios antigos podem continuar encontrando o número muito depois do último dia de trabalho.
Sua história pode virar reportagem
Conte por texto ou áudio — nomes e endereços viram fictícios antes de qualquer publicação.
Deixe um comentário