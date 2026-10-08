EM FOCO Resumo da matéria 01 Imagem perdeu uma parte A moldura ficou pronta, mas a fotografia panorâmica foi reduzida fisicamente sem uma autorização registrada para cortar o original. 02 Ordem precisa ser conferida Recibo, medidas, mensagens e foto anterior ao serviço ajudam a mostrar o que foi entregue e o que havia sido combinado. 03 Solução depende do dano Como o corte pode ser irreversível, a análise precisa separar reexecução possível, devolução de valores e eventual prejuízo comprovado.

No relato fictício, uma mulher entrega uma fotografia panorâmica antiga para receber apenas uma moldura. Na retirada, percebe que parte da imagem desapareceu porque o original foi cortado para caber. A surpresa muda a discussão: já não se trata do acabamento da moldura, mas de uma alteração física não combinada.

Por que cortar a fotografia muda a natureza do serviço?

O pedido inicial era colocar uma moldura, não reduzir o original. Quando a loja corta a fotografia panorâmica, altera um bem que já existia antes do serviço e pode retirar detalhes que não conseguem ser recolocados depois.

A fotografia pode ter valor material e pessoal, mas a análise prática começa pelo que foi contratado. Medidas, modelo da moldura e instruções dadas no balcão ajudam a mostrar se havia autorização para modificar a imagem.

Mensagens com a loja podem registrar se algum corte foi discutido antes da execução

O que o orçamento deveria informar antes de qualquer corte?

O Código de Defesa do Consumidor protege a informação clara e trata da qualidade do serviço. Se o enquadramento exigia cortar o original, essa necessidade deveria ser apresentada antes, permitindo que a cliente aceitasse outra moldura ou recusasse a intervenção.

Uma autorização genérica para “fazer a moldura” não esclarece automaticamente todas as modificações possíveis. Quanto mais irreversível for a intervenção, mais importante fica registrar medidas, acabamento e qualquer mudança que atinja diretamente o objeto entregue.

Quais provas mostram como a fotografia entrou na loja?

Uma imagem tirada antes da entrega pode mostrar bordas, assinatura e composição que existiam no original. Recibo, orçamento e mensagens completam a sequência, principalmente quando indicam apenas moldura, vidro ou acabamento.

Na retirada, vale fotografar imediatamente o resultado e guardar a embalagem. A comparação entre antes e depois ajuda a identificar quanto foi retirado e se o corte atingiu elementos visuais que faziam parte da fotografia.

A seguir listamos quatro provas do estado original que ajudam a reconstruir o serviço contratado:

Foto anterior: mostra a largura, as bordas e os elementos originais da imagem.

mostra a largura, as bordas e os elementos originais da imagem. Orçamento: revela quais serviços foram descritos antes da execução.

revela quais serviços foram descritos antes da execução. Mensagens: ajudam a verificar se houve autorização para cortar a fotografia.

ajudam a verificar se houve autorização para cortar a fotografia. Foto da retirada: registra o estado em que o trabalho foi entregue.

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E se a loja disser que o corte era necessário para a moldura?

A necessidade técnica não substitui a autorização da cliente. Se o tamanho escolhido não comportava a fotografia, havia outras possibilidades, como mudar as medidas, usar passe-partout diferente ou interromper o serviço para confirmar a opção.

O ponto decisivo é reconstruir o que foi informado antes. Uma explicação dada apenas depois do corte não tem o mesmo peso de um orçamento ou mensagem em que a cliente tenha aceitado expressamente reduzir o original.

A seguir listamos três documentos centrais que permitem comparar o combinado com a entrega:

DADOS EM FOCO Antes e depois do serviço Registros úteis para verificar se uma fotografia foi cortada sem autorização durante um serviço de moldura. Ponto de comparação O que conferir Registro Foto original Imagem completa Bordas Orçamento Serviço contratado Autorização Entrega Resultado final Corte

Como encaminhar o problema quando o corte não pode ser desfeito?

A reclamação deve descrever o pedido inicial, a alteração encontrada e a solução pretendida. Dependendo do caso e das provas, podem ser discutidas alternativas previstas para falha na prestação do serviço, sem presumir que uma delas seja automática.

Se não houver acordo direto, o Consumidor.gov.br aceita documentos da relação de consumo. O episódio mostra por que um serviço de moldura precisa preservar o original ou obter autorização clara antes de qualquer corte irreversível.