No relato fictício, uma mulher entrega um espelho antigo para colocar moldura e espera receber a mesma peça com novo acabamento. Na retirada, percebe que o vidro ficou menor. A loja diz que precisou cortá-lo para encaixar, mas a cliente afirma que jamais autorizou qualquer redução do tamanho original.
Por que o tamanho original do espelho é tão importante?
O serviço pedido era adicionar uma moldura, enquanto o espelho antigo já possuía forma e dimensões próprias. Cortar o vidro muda a peça entregue pelo cliente e pode eliminar bordas, marcas de fabricação ou proporções que faziam parte do objeto.
Um espelho comum combina vidro e camada refletora. Depois de cortado, não existe um procedimento simples que devolva a faixa removida ao mesmo lugar, por isso a medida anterior ao serviço ganha importância na análise.
A loja poderia reduzir o vidro sem avisar?
O Código de Defesa do Consumidor exige informação adequada e prevê respostas para serviços com vícios de qualidade. Se o corte era necessário para executar a moldura escolhida, essa condição deveria ser explicada antes da alteração irreversível.
O orçamento ajuda a identificar o alcance da autorização. Medidas anotadas, desenho da moldura ou mensagem sobre adaptação podem mostrar se as partes discutiram o corte ou se a redução apareceu apenas como decisão tomada durante a execução.
Como provar que o espelho tinha outra medida antes?
Fotos antigas podem mostrar o espelho instalado em uma parede, móvel ou moldura anterior, criando referências de proporção. Se houver fita métrica, nota de compra, ficha de restauração ou anúncio antigo, a comparação fica ainda mais objetiva.
Também vale medir a peça recebida e registrar bordas recém-cortadas, acabamento e moldura. O conjunto não precisa depender de uma lembrança isolada quando documentos e imagens conseguem indicar como o objeto entrou e como saiu da loja.
A seguir listamos quatro registros do tamanho original que podem sustentar a comparação da peça:
- Medidas anteriores: notas, fichas ou registros ajudam a indicar o tamanho original.
- Fotografias antigas: mostram proporções e detalhes existentes antes do serviço.
- Orçamento: permite verificar se o corte foi descrito entre as etapas contratadas.
- Mensagens: podem confirmar se a cliente aprovou ou recusou alguma adaptação.
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O que muda se o corte foi necessário para o projeto escolhido?
Mesmo quando existe uma razão técnica, o ponto central continua sendo quem autorizou a mudança. A loja poderia propor outra moldura, aumentar o vão ou consultar a cliente antes de reduzir permanentemente um objeto que não lhe pertencia.
Se houver mensagem aprovando a adaptação, o cenário muda. Se não houver, entram em comparação orçamento, medidas e comunicações. A conclusão depende dessas provas e não apenas da afirmação posterior de que o corte era necessário.
A seguir listamos três pontos de comparação que ajudam a organizar o que mudou no espelho:
|Depois do serviço
|O que conferir
|Registro
|Medida
|Dimensão original
|Dimensão atual
|Imagem
|Bordas completas
|Bordas cortadas
|Orçamento
|Moldura prevista
|Adaptação feita
Como registrar a reclamação quando a peça já foi alterada?
A cliente pode apresentar uma descrição objetiva, anexar medidas e indicar qual solução pretende discutir. Como a reversão física pode ser impossível, o caso deve considerar as opções aplicáveis ao serviço e eventuais prejuízos que possam ser efetivamente demonstrados.
Sem acordo, o Consumidor.gov.br permite anexar documentos e registrar a resposta da empresa. A situação reforça um cuidado simples: qualquer corte em peça levada pelo cliente precisa ser combinado antes de a ferramenta tocar o material.
Sua história pode virar reportagem
Conte por texto ou áudio — nomes e endereços viram fictícios antes de qualquer publicação.
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