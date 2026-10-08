EM FOCO Resumo da matéria 01 Espelho voltou menor A cliente pediu uma moldura, mas o vidro antigo foi cortado para se ajustar ao projeto sem autorização registrada. 02 Medidas contam a história Fotos, dimensões anteriores, orçamento e mensagens ajudam a reconstruir o tamanho original e o serviço realmente combinado. 03 Corte pode ser irreversível Quando parte do vidro desaparece, a discussão precisa considerar o que ainda pode ser refeito e o prejuízo que for demonstrado.

No relato fictício, uma mulher entrega um espelho antigo para colocar moldura e espera receber a mesma peça com novo acabamento. Na retirada, percebe que o vidro ficou menor. A loja diz que precisou cortá-lo para encaixar, mas a cliente afirma que jamais autorizou qualquer redução do tamanho original.

Por que o tamanho original do espelho é tão importante?

O serviço pedido era adicionar uma moldura, enquanto o espelho antigo já possuía forma e dimensões próprias. Cortar o vidro muda a peça entregue pelo cliente e pode eliminar bordas, marcas de fabricação ou proporções que faziam parte do objeto.

Um espelho comum combina vidro e camada refletora. Depois de cortado, não existe um procedimento simples que devolva a faixa removida ao mesmo lugar, por isso a medida anterior ao serviço ganha importância na análise.

Mensagens trocadas com a loja ajudam a reconstruir aquilo que foi combinado antes do trabalho

A loja poderia reduzir o vidro sem avisar?

O Código de Defesa do Consumidor exige informação adequada e prevê respostas para serviços com vícios de qualidade. Se o corte era necessário para executar a moldura escolhida, essa condição deveria ser explicada antes da alteração irreversível.

O orçamento ajuda a identificar o alcance da autorização. Medidas anotadas, desenho da moldura ou mensagem sobre adaptação podem mostrar se as partes discutiram o corte ou se a redução apareceu apenas como decisão tomada durante a execução.

Como provar que o espelho tinha outra medida antes?

Fotos antigas podem mostrar o espelho instalado em uma parede, móvel ou moldura anterior, criando referências de proporção. Se houver fita métrica, nota de compra, ficha de restauração ou anúncio antigo, a comparação fica ainda mais objetiva.

Também vale medir a peça recebida e registrar bordas recém-cortadas, acabamento e moldura. O conjunto não precisa depender de uma lembrança isolada quando documentos e imagens conseguem indicar como o objeto entrou e como saiu da loja.

A seguir listamos quatro registros do tamanho original que podem sustentar a comparação da peça:

Medidas anteriores: notas, fichas ou registros ajudam a indicar o tamanho original.

notas, fichas ou registros ajudam a indicar o tamanho original. Fotografias antigas: mostram proporções e detalhes existentes antes do serviço.

mostram proporções e detalhes existentes antes do serviço. Orçamento: permite verificar se o corte foi descrito entre as etapas contratadas.

permite verificar se o corte foi descrito entre as etapas contratadas. Mensagens: podem confirmar se a cliente aprovou ou recusou alguma adaptação.

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O que muda se o corte foi necessário para o projeto escolhido?

Mesmo quando existe uma razão técnica, o ponto central continua sendo quem autorizou a mudança. A loja poderia propor outra moldura, aumentar o vão ou consultar a cliente antes de reduzir permanentemente um objeto que não lhe pertencia.

Se houver mensagem aprovando a adaptação, o cenário muda. Se não houver, entram em comparação orçamento, medidas e comunicações. A conclusão depende dessas provas e não apenas da afirmação posterior de que o corte era necessário.

A seguir listamos três pontos de comparação que ajudam a organizar o que mudou no espelho:

DADOS EM FOCO O que comparar no espelho Documentos e sinais que ajudam a verificar a alteração do tamanho de um espelho antigo. Depois do serviço O que conferir Registro Medida Dimensão original Dimensão atual Imagem Bordas completas Bordas cortadas Orçamento Moldura prevista Adaptação feita

Como registrar a reclamação quando a peça já foi alterada?

A cliente pode apresentar uma descrição objetiva, anexar medidas e indicar qual solução pretende discutir. Como a reversão física pode ser impossível, o caso deve considerar as opções aplicáveis ao serviço e eventuais prejuízos que possam ser efetivamente demonstrados.

Sem acordo, o Consumidor.gov.br permite anexar documentos e registrar a resposta da empresa. A situação reforça um cuidado simples: qualquer corte em peça levada pelo cliente precisa ser combinado antes de a ferramenta tocar o material.