Um vaso de flores cai da janela de um prédio e danifica uma bicicleta deixada na calçada. Nesse exemplo fictício, o incidente levanta uma pergunta sobre quem deve reparar o prejuízo. A resposta depende da origem do objeto e da identificação do responsável, e não apenas de saber quem é o proprietário do apartamento.
Quem responde pelo vaso de flores que caiu da janela?
O artigo 938 do Código Civil prevê que quem habita um prédio, ou parte dele, responde pelos danos causados por objetos que dali caiam ou sejam lançados em lugar indevido. É uma regra específica para esse tipo de ocorrência.
A cobrança exige saber de onde veio o objeto. Não é necessário provar intenção de causar o acidente, mas qualquer dano próximo à fachada tampouco se transforma automaticamente em dívida de um morador.
O morador e o dono do apartamento podem ser pessoas diferentes
O texto legal fala em quem habita o imóvel. Se o apartamento está ocupado por um inquilino, não basta apontar o proprietário registral para decidir quem responde pelo objeto que caiu.
O vínculo entre unidade ocupada e origem da queda importa mais do que uma suposição pelo endereço. Se há várias janelas acima da bicicleta, a localização efetiva precisa ser esclarecida.
A seguir, veja como o ocupante, o proprietário e a origem identificada ou incerta do vaso levam a perguntas jurídicas diferentes:
Quais evidências ajudam a localizar a origem da queda?
A bicicleta danificada mostra o prejuízo, mas não identifica sozinha a janela de origem. Para reconstituir a queda, é necessário relacionar a posição do vaso com a área atingida.
- Local: registrar a posição da bicicleta e dos fragmentos.
- Trajetória: observar janelas próximas sem presumir a origem.
- Testemunhas: reunir relatos e gravações com horário.
- Dano: guardar fotos, orçamento e estado do bem.
A proximidade física entre vaso e bicicleta é relevante, mas a reconstrução deve ligar objeto, unidade e dano de maneira coerente.
A responsabilidade depende de ligar o objeto ao prejuízo
Mesmo na responsabilidade objetiva, continua necessário demonstrar dano e ligação com o objeto. Um risco na pintura, uma roda empenada e um quadro trincado são situações diferentes.
Orçamentos e registros do estado anterior evitam atribuir à queda defeitos antigos da bicicleta. A indenização precisa corresponder ao prejuízo demonstrado.
Compare três situações de origem e nexo do dano para entender quando o artigo 938 pode ser considerado:
|Situação
|O que se conhece
|Referência jurídica
|Cuidado na conclusão
|Unidade localizada
|Objeto caiu daquela parte do prédio
|Art. 938: quem habita
|Confirmar dano e nexo
|Unidade não identificada
|Queda de condomínio edilício
|Enunciado CJF 557
|Interpretação com direito de regresso
|Dano sem origem demonstrada
|Falta ligação entre objeto e bicicleta
|Nexo ainda depende de prova
|Não presumir indenização
Se ninguém identifica a janela, o condomínio responde?
O Conselho da Justiça Federal, no Enunciado 557, considera a hipótese de objeto caído de condomínio edilício quando não se identifica a unidade: o condomínio poderá responder, com direito de regresso.
É orientação interpretativa, não garantia de responsabilidade coletiva em qualquer ocorrência. Uma cobrança de reparo no elevador também exige identificar a origem do dano, embora trate de outra situação.
A segurança dos vasos começa antes de qualquer queda
A prevenção começa com vasos bem apoiados e suportes adequados, sem improvisos em altura. Fixação, peso e exposição ao vento precisam ser considerados conforme o lugar.
Mesmo um jardim vertical na varanda exige cuidado para que as peças não ofereçam risco. A documentação esclarece o acidente depois; a montagem segura busca evitar que ele aconteça.
Sua história pode virar reportagem
Conte por texto ou áudio — nomes e endereços viram fictícios antes de qualquer publicação.
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