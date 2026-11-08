Um vaso de flores cai da janela de um prédio e danifica uma bicicleta deixada na calçada. Nesse exemplo fictício, o incidente levanta uma pergunta sobre quem deve reparar o prejuízo. A resposta depende da origem do objeto e da identificação do responsável, e não apenas de saber quem é o proprietário do apartamento.

Quem responde pelo vaso de flores que caiu da janela?

O artigo 938 do Código Civil prevê que quem habita um prédio, ou parte dele, responde pelos danos causados por objetos que dali caiam ou sejam lançados em lugar indevido. É uma regra específica para esse tipo de ocorrência.

A cobrança exige saber de onde veio o objeto. Não é necessário provar intenção de causar o acidente, mas qualquer dano próximo à fachada tampouco se transforma automaticamente em dívida de um morador.

Vaso de janela danifica bicicleta e levanta responsabilidade do morador

O morador e o dono do apartamento podem ser pessoas diferentes

O texto legal fala em quem habita o imóvel. Se o apartamento está ocupado por um inquilino, não basta apontar o proprietário registral para decidir quem responde pelo objeto que caiu.

O vínculo entre unidade ocupada e origem da queda importa mais do que uma suposição pelo endereço. Se há várias janelas acima da bicicleta, a localização efetiva precisa ser esclarecida.

A seguir, veja como o ocupante, o proprietário e a origem identificada ou incerta do vaso levam a perguntas jurídicas diferentes:

Habitante da unidade É mencionado no artigo 938. Pode não ser o proprietário. Sua ligação com o local importa. Proprietário registral Consta nos registros do imóvel. Pode não morar no apartamento. Seu nome não resolve tudo sozinho. Origem identificada A janela pode apontar uma unidade. É preciso verificar a procedência. A bicicleta danificada não prova a janela. Origem desconhecida Pode haver várias unidades possíveis. O enunciado 557 trata dessa hipótese. A orientação não dispensa apuração.

Quais evidências ajudam a localizar a origem da queda?

A bicicleta danificada mostra o prejuízo, mas não identifica sozinha a janela de origem. Para reconstituir a queda, é necessário relacionar a posição do vaso com a área atingida.

Local: registrar a posição da bicicleta e dos fragmentos.

registrar a posição da bicicleta e dos fragmentos. Trajetória: observar janelas próximas sem presumir a origem.

observar janelas próximas sem presumir a origem. Testemunhas: reunir relatos e gravações com horário.

reunir relatos e gravações com horário. Dano: guardar fotos, orçamento e estado do bem.

A proximidade física entre vaso e bicicleta é relevante, mas a reconstrução deve ligar objeto, unidade e dano de maneira coerente.

Vaso de janela danifica bicicleta e levanta responsabilidade do morador

A responsabilidade depende de ligar o objeto ao prejuízo

Mesmo na responsabilidade objetiva, continua necessário demonstrar dano e ligação com o objeto. Um risco na pintura, uma roda empenada e um quadro trincado são situações diferentes.

Orçamentos e registros do estado anterior evitam atribuir à queda defeitos antigos da bicicleta. A indenização precisa corresponder ao prejuízo demonstrado.

Compare três situações de origem e nexo do dano para entender quando o artigo 938 pode ser considerado:

Origem da queda e tipo de responsabilidade Situação O que se conhece Referência jurídica Cuidado na conclusão Unidade localizada Objeto caiu daquela parte do prédio Art. 938: quem habita Confirmar dano e nexo Unidade não identificada Queda de condomínio edilício Enunciado CJF 557 Interpretação com direito de regresso Dano sem origem demonstrada Falta ligação entre objeto e bicicleta Nexo ainda depende de prova Não presumir indenização

Se ninguém identifica a janela, o condomínio responde?

O Conselho da Justiça Federal, no Enunciado 557, considera a hipótese de objeto caído de condomínio edilício quando não se identifica a unidade: o condomínio poderá responder, com direito de regresso.

É orientação interpretativa, não garantia de responsabilidade coletiva em qualquer ocorrência. Uma cobrança de reparo no elevador também exige identificar a origem do dano, embora trate de outra situação.

Vaso de janela danifica bicicleta e levanta responsabilidade do morador

A segurança dos vasos começa antes de qualquer queda

A prevenção começa com vasos bem apoiados e suportes adequados, sem improvisos em altura. Fixação, peso e exposição ao vento precisam ser considerados conforme o lugar.

Mesmo um jardim vertical na varanda exige cuidado para que as peças não ofereçam risco. A documentação esclarece o acidente depois; a montagem segura busca evitar que ele aconteça.