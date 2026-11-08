Uma mulher compra uma máquina de costura usada de outra pessoa, faz um teste rápido e só depois da entrega percebe falhas no motor. Na situação fictícia, o problema pode envolver um defeito oculto anterior à venda, mas também desgaste ou dano posterior. Essa diferença determina o que ela pode pedir ao vendedor.
Quando o defeito da máquina de costura usada gera direito a reclamar?
O artigo 441 do Código Civil trata do vício oculto que torna o bem impróprio para uso ou reduz seu valor. Mais que demonstrar que a máquina falhou, é necessário identificar se o problema existia na compra sem ser perceptível num teste comum.
Se houver vício redibitório, a compradora pode discutir o desfazimento do negócio. O artigo 442 admite, em alternativa, abatimento do preço, sem que toda quebra posterior implique devolução automática.
Desgaste informado e falha escondida não são equivalentes
Desgaste informado e falha preexistente são situações diferentes. Uma máquina antiga pode ter limitações aceitas no preço; já um defeito interno não percebido no teste exige análise de sua origem. Também importa saber se houve queda, transporte inadequado ou alteração depois da entrega.
As mensagens da venda ajudam a esclarecer o estado anunciado. É outra discussão, por exemplo, o conflito sobre a entrega de notebook usado por marketplace: a documentação importa nos dois casos, mas os motivos da reclamação são distintos.
A seguir, diferencie quatro situações da máquina usada para reconhecer o que pode ser desgaste aceito, falha anterior ou problema posterior:
Quais registros ajudam a entender a origem da falha?
A sequência entre venda, primeiro sintoma e avaliação técnica ajuda a distinguir hipóteses. Em lugar de atribuir culpa apenas porque a máquina parou, vale organizar o histórico do equipamento e dos contatos entre as partes.
- Anúncio e mensagens: registrar condições e defeitos informados.
- Recibo e datas: localizar a compra, a entrega e a primeira falha.
- Testes: verificar o que foi experimentado antes da negociação.
- Avaliação: distinguir vício antigo, desgaste e dano posterior.
Uma fotografia da máquina funcionando comprova apenas o estado visível naquele momento; por si só, não exclui falha interna.
O prazo civil depende do momento da descoberta
Para bem móvel, o artigo 445 prevê, em regra, trinta dias para redibição ou abatimento. Se o defeito só puder ser conhecido mais tarde, sua revelação deve ocorrer dentro do limite legal de 180 dias contados da aquisição.
O STJ esclareceu, no REsp 1.095.882/SP, que, nessa hipótese, os trinta dias correm desde a ciência do vício revelado dentro dos 180 dias. Isso não equivale a 180 dias para agir após descobrir a falha.
Veja como o prazo e o ponto de partida mudam conforme o defeito era perceptível, oculto ou coberto por garantia contratual:
|Situação
|Marco de contagem
|Prazo do CC
|Observação
|Defeito perceptível
|Entrega efetiva do móvel
|30 dias
|Art. 445, regra geral
|Defeito oculto
|Ciência dentro de 180 dias da aquisição
|30 dias após ciência
|Art. 445, § 1º e STJ
|Garantia expressa
|Durante cláusula de garantia
|Denunciar em 30 dias da descoberta
|Art. 446; regime próprio
A compra entre particulares segue sempre o CDC?
Não automaticamente. Uma venda ocasional entre pessoas físicas pode estar sujeita ao Código Civil, enquanto quem fornece produtos habitualmente pode integrar uma relação de consumo. Por isso, os prazos do CDC não devem ser transferidos indiscriminadamente.
A compra de uma máquina de lavar nova em estabelecimento comercial envolve outro vínculo jurídico. A semelhança entre aparelhos defeituosos não elimina as diferenças de contrato e responsabilidade.
A resposta depende da origem da falha e do acordo
O artigo 443 distingue consequências conforme o vendedor soubesse ou não do defeito, inclusive quanto a perdas e danos. Isso não permite presumir má-fé sem identificar o que ocorreu antes da entrega.
A compradora fictícia precisa relacionar condição anunciada, origem do defeito e prazos aplicáveis. O direito de reclamar não nasce de qualquer mau funcionamento, mas das circunstâncias em que o bem foi negociado.
Sua história pode virar reportagem
Conte por texto ou áudio — nomes e endereços viram fictícios antes de qualquer publicação.
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