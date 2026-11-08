Uma mulher compra uma máquina de costura usada de outra pessoa, faz um teste rápido e só depois da entrega percebe falhas no motor. Na situação fictícia, o problema pode envolver um defeito oculto anterior à venda, mas também desgaste ou dano posterior. Essa diferença determina o que ela pode pedir ao vendedor.

Quando o defeito da máquina de costura usada gera direito a reclamar?

O artigo 441 do Código Civil trata do vício oculto que torna o bem impróprio para uso ou reduz seu valor. Mais que demonstrar que a máquina falhou, é necessário identificar se o problema existia na compra sem ser perceptível num teste comum.

Se houver vício redibitório, a compradora pode discutir o desfazimento do negócio. O artigo 442 admite, em alternativa, abatimento do preço, sem que toda quebra posterior implique devolução automática.

Compradora descobre falha no motor de máquina de costura usada

Desgaste informado e falha escondida não são equivalentes

Desgaste informado e falha preexistente são situações diferentes. Uma máquina antiga pode ter limitações aceitas no preço; já um defeito interno não percebido no teste exige análise de sua origem. Também importa saber se houve queda, transporte inadequado ou alteração depois da entrega.

As mensagens da venda ajudam a esclarecer o estado anunciado. É outra discussão, por exemplo, o conflito sobre a entrega de notebook usado por marketplace: a documentação importa nos dois casos, mas os motivos da reclamação são distintos.

A seguir, diferencie quatro situações da máquina usada para reconhecer o que pode ser desgaste aceito, falha anterior ou problema posterior:

Desgaste conhecido Pode ser percebido na compra. Pode integrar o preço combinado. Não comprova sozinho vício oculto. Falha interna Pode escapar a um teste breve. Precisa afetar uso ou valor do bem. Sua origem anterior é relevante. Dano posterior Pode surgir após a entrega. Transporte e utilização entram na análise. Não se presume culpa do vendedor. Ciência do vendedor Saber do vício altera consequências. O artigo 443 trata de perdas e danos. O desconhecimento tem regime próprio.

Quais registros ajudam a entender a origem da falha?

A sequência entre venda, primeiro sintoma e avaliação técnica ajuda a distinguir hipóteses. Em lugar de atribuir culpa apenas porque a máquina parou, vale organizar o histórico do equipamento e dos contatos entre as partes.

Anúncio e mensagens: registrar condições e defeitos informados.

registrar condições e defeitos informados. Recibo e datas: localizar a compra, a entrega e a primeira falha.

localizar a compra, a entrega e a primeira falha. Testes: verificar o que foi experimentado antes da negociação.

verificar o que foi experimentado antes da negociação. Avaliação: distinguir vício antigo, desgaste e dano posterior.

Uma fotografia da máquina funcionando comprova apenas o estado visível naquele momento; por si só, não exclui falha interna.

Compradora descobre falha no motor de máquina de costura usada

O prazo civil depende do momento da descoberta

Para bem móvel, o artigo 445 prevê, em regra, trinta dias para redibição ou abatimento. Se o defeito só puder ser conhecido mais tarde, sua revelação deve ocorrer dentro do limite legal de 180 dias contados da aquisição.

O STJ esclareceu, no REsp 1.095.882/SP, que, nessa hipótese, os trinta dias correm desde a ciência do vício revelado dentro dos 180 dias. Isso não equivale a 180 dias para agir após descobrir a falha.

Veja como o prazo e o ponto de partida mudam conforme o defeito era perceptível, oculto ou coberto por garantia contratual:

Prazos para vícios em bem móvel e condições de aplicação Situação Marco de contagem Prazo do CC Observação Defeito perceptível Entrega efetiva do móvel 30 dias Art. 445, regra geral Defeito oculto Ciência dentro de 180 dias da aquisição 30 dias após ciência Art. 445, § 1º e STJ Garantia expressa Durante cláusula de garantia Denunciar em 30 dias da descoberta Art. 446; regime próprio

A compra entre particulares segue sempre o CDC?

Não automaticamente. Uma venda ocasional entre pessoas físicas pode estar sujeita ao Código Civil, enquanto quem fornece produtos habitualmente pode integrar uma relação de consumo. Por isso, os prazos do CDC não devem ser transferidos indiscriminadamente.

A compra de uma máquina de lavar nova em estabelecimento comercial envolve outro vínculo jurídico. A semelhança entre aparelhos defeituosos não elimina as diferenças de contrato e responsabilidade.

Compradora descobre falha no motor de máquina de costura usada

A resposta depende da origem da falha e do acordo

O artigo 443 distingue consequências conforme o vendedor soubesse ou não do defeito, inclusive quanto a perdas e danos. Isso não permite presumir má-fé sem identificar o que ocorreu antes da entrega.

A compradora fictícia precisa relacionar condição anunciada, origem do defeito e prazos aplicáveis. O direito de reclamar não nasce de qualquer mau funcionamento, mas das circunstâncias em que o bem foi negociado.