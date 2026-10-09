EM FOCO Resumo da matéria 01 Dois serviços diferentes A retirada da lavadora antiga e a garantia da máquina nova precisam ser analisadas separadamente, conforme os termos aceitos na compra. 02 Defeito tem regras O problema da máquina nova segue as regras de garantia e reparo, mesmo que o aparelho anterior já tenha sido levado. 03 Documento evita confusão Nota fiscal, comprovante da retirada e protocolos mostram o que ocorreu com cada aparelho e quais promessas foram feitas.

No relato fictício, uma família entrega a lavadora antiga na retirada gratuita e fica sem ela quando a máquina de lavar nova apresenta defeito. O impasse mistura garantia, descarte e prova do combinado, porque a saída do aparelho velho não apaga os direitos ligados ao produto recém-comprado perante a loja.

O que muda quando a máquina antiga já foi descartada?

A retirada gratuita pode significar coleta para descarte, reciclagem ou reaproveitamento, conforme a oferta aceita. Se a família entregou definitivamente o aparelho antigo, a empresa pode não ter obrigação de devolvê-lo depois, especialmente quando o destino já estava informado.

Isso não transforma o problema da nova máquina de lavar em assunto encerrado. A coleta do equipamento velho e a qualidade do produto recém-comprado são fatos diferentes, por isso cada documento precisa mostrar qual compromisso foi assumido pela loja.

Comprovantes da entrega ajudam a registrar quando a máquina antiga deixou a residência

Quais direitos existem quando a máquina de lavar nova apresenta defeito?

O Código de Defesa do Consumidor prevê responsabilidade dos fornecedores por vícios do produto. Em regra, existe prazo para tentar sanar o problema antes de o consumidor escolher entre substituição, restituição do valor ou abatimento proporcional.

A orientação do Procon-SP informa que o fornecedor tem, em regra, até 30 dias para resolver o vício. Ordem de serviço e protocolo são importantes porque registram quando a reclamação começou e qual problema foi apresentado.

Quais provas ajudam a separar a retirada da garantia?

O ponto mais importante é reconstruir duas linhas de documentos: uma sobre a compra e o defeito da lavadora nova, outra sobre a entrega da antiga. Misturar os dois assuntos pode criar a impressão errada de que a retirada substituiu alguma garantia.

Se a oferta dizia apenas “retirada gratuita”, vale conferir se havia condição sobre destinação do aparelho usado. E-mails, tela do pedido, termo de coleta e conversa com o entregador podem mostrar se a família foi informada sobre descarte definitivo ou outra finalidade.

A seguir listamos quatro registros úteis que ajudam a organizar o caso antes de qualquer reclamação:

Nota fiscal: identifica a compra e a data de entrega da máquina nova.

identifica a compra e a data de entrega da máquina nova. Termo de retirada: mostra como a coleta do aparelho antigo foi descrita.

mostra como a coleta do aparelho antigo foi descrita. Ordem de serviço: registra o defeito informado e o início do atendimento.

registra o defeito informado e o início do atendimento. Protocolos: preservam respostas, prazos e promessas feitas pela empresa.

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A ordem de assistência pode documentar quando o defeito do produto novo apareceu

O que a família pode pedir depois de descobrir o descarte?

A primeira medida é cobrar solução para o defeito da máquina nova dentro das regras aplicáveis à garantia. O fato de a lavadora antiga ter sido descartada pode aumentar o transtorno, mas não cria automaticamente direito de receber exatamente aquele aparelho de volta.

Também cabe pedir esclarecimento sobre a destinação da máquina antiga, principalmente se a oferta não explicava o que aconteceria depois da coleta. A resposta deve ser comparada ao comprovante entregue no dia e às informações disponíveis no pedido original.

A seguir listamos três pontos de análise que ajudam a separar o que pode ser cobrado em cada frente:

DADOS EM FOCO Compra, coleta e defeito Compra, coleta e defeito Situação Documento principal O que verificar Máquina nova Nota fiscal Garantia e data do defeito Máquina antiga Termo de coleta Destino informado Atendimento Protocolos Prazo e solução oferecida

Como evitar ficar sem referência quando há retirada do aparelho antigo?

Antes da coleta, vale fotografar estado, modelo e número de identificação da máquina antiga e guardar a tela da oferta. Se houver termo para assinar, a família deve manter uma cópia e conferir se a palavra descarte, doação ou reciclagem aparece claramente.

O caso mostra que uma entrega simples pode reunir contratos diferentes. Separar compra, retirada e garantia evita a falsa ideia de que um problema anula o outro e deixa mais claro o que a empresa prometeu, o que já cumpriu e o que ainda precisa resolver.