No relato fictício, uma família entrega a lavadora antiga na retirada gratuita e fica sem ela quando a máquina de lavar nova apresenta defeito. O impasse mistura garantia, descarte e prova do combinado, porque a saída do aparelho velho não apaga os direitos ligados ao produto recém-comprado perante a loja.
O que muda quando a máquina antiga já foi descartada?
A retirada gratuita pode significar coleta para descarte, reciclagem ou reaproveitamento, conforme a oferta aceita. Se a família entregou definitivamente o aparelho antigo, a empresa pode não ter obrigação de devolvê-lo depois, especialmente quando o destino já estava informado.
Isso não transforma o problema da nova máquina de lavar em assunto encerrado. A coleta do equipamento velho e a qualidade do produto recém-comprado são fatos diferentes, por isso cada documento precisa mostrar qual compromisso foi assumido pela loja.
Quais direitos existem quando a máquina de lavar nova apresenta defeito?
O Código de Defesa do Consumidor prevê responsabilidade dos fornecedores por vícios do produto. Em regra, existe prazo para tentar sanar o problema antes de o consumidor escolher entre substituição, restituição do valor ou abatimento proporcional.
A orientação do Procon-SP informa que o fornecedor tem, em regra, até 30 dias para resolver o vício. Ordem de serviço e protocolo são importantes porque registram quando a reclamação começou e qual problema foi apresentado.
Quais provas ajudam a separar a retirada da garantia?
O ponto mais importante é reconstruir duas linhas de documentos: uma sobre a compra e o defeito da lavadora nova, outra sobre a entrega da antiga. Misturar os dois assuntos pode criar a impressão errada de que a retirada substituiu alguma garantia.
Se a oferta dizia apenas “retirada gratuita”, vale conferir se havia condição sobre destinação do aparelho usado. E-mails, tela do pedido, termo de coleta e conversa com o entregador podem mostrar se a família foi informada sobre descarte definitivo ou outra finalidade.
A seguir listamos quatro registros úteis que ajudam a organizar o caso antes de qualquer reclamação:
- Nota fiscal: identifica a compra e a data de entrega da máquina nova.
- Termo de retirada: mostra como a coleta do aparelho antigo foi descrita.
- Ordem de serviço: registra o defeito informado e o início do atendimento.
- Protocolos: preservam respostas, prazos e promessas feitas pela empresa.
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O que a família pode pedir depois de descobrir o descarte?
A primeira medida é cobrar solução para o defeito da máquina nova dentro das regras aplicáveis à garantia. O fato de a lavadora antiga ter sido descartada pode aumentar o transtorno, mas não cria automaticamente direito de receber exatamente aquele aparelho de volta.
Também cabe pedir esclarecimento sobre a destinação da máquina antiga, principalmente se a oferta não explicava o que aconteceria depois da coleta. A resposta deve ser comparada ao comprovante entregue no dia e às informações disponíveis no pedido original.
A seguir listamos três pontos de análise que ajudam a separar o que pode ser cobrado em cada frente:
|Situação
|Documento principal
|O que verificar
|Máquina nova
|Nota fiscal
|Garantia e data do defeito
|Máquina antiga
|Termo de coleta
|Destino informado
|Atendimento
|Protocolos
|Prazo e solução oferecida
Como evitar ficar sem referência quando há retirada do aparelho antigo?
Antes da coleta, vale fotografar estado, modelo e número de identificação da máquina antiga e guardar a tela da oferta. Se houver termo para assinar, a família deve manter uma cópia e conferir se a palavra descarte, doação ou reciclagem aparece claramente.
O caso mostra que uma entrega simples pode reunir contratos diferentes. Separar compra, retirada e garantia evita a falsa ideia de que um problema anula o outro e deixa mais claro o que a empresa prometeu, o que já cumpriu e o que ainda precisa resolver.
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