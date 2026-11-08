Em Górdio, arqueólogos encontraram uma câmara funerária de 2.800 anos sob um monte de 60 metros de diâmetro. Caldeirões de bronze e outros objetos foram deixados junto ao sepultamento. Os pesquisadores investigam uma possível relação com a família de Midas, mas não afirmam que o rei foi enterrado ali.

O que havia sob o monte funerário de 60 metros?

O monte estudado recebeu o nome de T-26. Ele mede cerca de 60 metros de diâmetro e 6,5 metros de altura, números que não devem ser confundidos com os de outros túmulos de Górdio. A equipe usou investigação magnética do solo para localizar a provável câmara de madeira.

A Universidade da Pensilvânia informa que os pesquisadores encontraram a estrutura após meses de escavação. O teto havia desabado, mas vários objetos permaneceram na posição em que foram depositados. A ausência de sinais de saque ajudou a conservar informações sobre o funeral.

A possível relação com o rei Midas chamou a atenção dos pesquisadores responsáveis pela escavação

Caldeirões e utensílios de bronze indicam um funeral especial

Dentro da câmara estavam dois grandes caldeirões de bronze, além de recipientes menores, jarros, tigelas e ferramentas de ferro. A variedade de peças sugere um ritual de alto prestígio. Marcas de tecido aderidas ao metal também oferecem pistas sobre materiais usados na época.

As peças de servir comida e bebida podem ter participado de um banquete funerário. Essa interpretação considera a função dos recipientes, mas não informa exatamente quem os usou. A descoberta mostra o cuidado com o sepultamento e o acesso a objetos trabalhados por artesãos.

Por que os pesquisadores lembraram de Midas?

Górdio foi a capital da Frígia, reino associado ao governante histórico Midas e à lenda do toque de ouro. O novo túmulo fica perto de outro monte funerário famoso, conhecido como Tumulus MM. A proximidade e a época semelhante levantaram a hipótese de ligação familiar ou política.

Os detalhes que sustentam a investigação precisam ser lidos em conjunto:

Local: o monte T-26 fica na área arqueológica de Górdio.

o monte T-26 fica na área arqueológica de Górdio. Estrutura: uma câmara de madeira estava escondida sob a terra.

uma câmara de madeira estava escondida sob a terra. Objetos: caldeirões e recipientes de bronze acompanharam o sepultamento.

caldeirões e recipientes de bronze acompanharam o sepultamento. Limite: a proximidade com outros túmulos não prova parentesco com Midas.

A Unesco descreve o sítio de Górdio como um conjunto de fortificações, povoações e grandes montes funerários. É importante separar os locais: o T-26 não é o famoso túmulo monumental MM, e não existe identificação comprovada de Midas como ocupante dessa nova câmara.

A cremação surpreendeu a equipe em Górdio

O sepultamento era de uma pessoa cremada. Segundo os arqueólogos, esse costume aparece com frequência em Górdio em período posterior ao sugerido para o T-26. A diferença na prática funerária torna o achado relevante para estudar transformações culturais na região.

Uma cremação, sozinha, não identifica um governante. Os pesquisadores precisam comparar datas, materiais e lugares de deposição com outros sepultamentos antigos. Cada pista ajuda a construir o quadro, mas a identidade da pessoa enterrada continua incerta.

O tamanho do monte funerário revela a importância que esse tipo de construção tinha na época

Como o túmulo ajuda a entender o poder frígio?

Montes funerários de grande porte exigiam trabalho e recursos. Os objetos de bronze mostram uma rede de produção especializada e práticas ligadas à elite. Escavar uma câmara preservada permite examinar costumes, técnicas e relações sociais de uma sociedade que viveu há quase três milênios.

A informação mais segura é que o achado pertence ao contexto do antigo reino frígio. O parentesco com Midas ainda é uma possibilidade, não uma conclusão. Investigações futuras poderão analisar melhor a cronologia e o significado desse conjunto funerário.

O achado abre perguntas sobre a dinastia de Midas

Em Górdio, a arqueologia combina a análise de estruturas com o estudo dos objetos encontrados dentro delas. O T-26 acrescenta uma peça importante ao quadro dos funerais de elite. A descoberta não depende de encontrar o próprio rei para ter valor histórico e científico.

A câmara, seus caldeirões e a cremação ajudam a compreender práticas do século VIII antes de Cristo. Enquanto faltam provas de parentesco, o nome de Midas funciona como referência ao reino, não como identificação do morto. A cautela nessa distinção preserva a importância real do achado.