A mais de 200 metros da entrada da Cova de les Dones, na Espanha, arqueólogos acharam 15 inscrições romanas e uma moeda do imperador romano Cláudio. O conjunto anunciado em 2025 indicou uso religioso da gruta. Pesquisas posteriores elevaram o número de inscrições conhecidas para pelo menos 120 em 2026.

Onde as inscrições romanas foram encontradas?

A Cova de les Dones fica em Millares, na região de Valência. A equipe das universidades de Alicante e Zaragoza identificou inscrições em uma sala de acesso difícil, distante da entrada. Sua localização sugere um uso especial do espaço subterrâneo.

Segundo a Universidade de Alicante, o anúncio de 30 de janeiro de 2025 descreveu pelo menos quinze marcas escritas. Os pesquisadores as relacionaram a um santuário romano do século I d.C., somando essa ocupação a outras fases antigas já conhecidas.

As inscrições preservadas podem ajudar a entender por que pessoas entravam tão fundo naquele espaço

Uma moeda foi depositada junto ao teto da câmara

Uma peça do período do imperador Cláudio apareceu colocada entre uma fenda e uma formação de pedra pendente, chamada estalactite. Essa posição levou os arqueólogos a interpretar a moeda como uma possível oferta religiosa, e não como simples dinheiro perdido.

A caverna já tinha mostrado sinais de uso em diferentes épocas. Cerâmicas da Idade do Ferro indicavam atividades anteriores à presença romana. Assim, a moeda e as inscrições acrescentaram uma nova etapa da ocupação, sem apagar a história mais antiga do local. Essas ocupações não aconteceram todas ao mesmo tempo.

Por que pessoas entrariam tão fundo na caverna?

O local exige percorrer um trecho subterrâneo extenso. Isso ajuda a explicar por que a equipe considera relevante a concentração de inscrições e de uma moeda em um mesmo espaço. A ideia de práticas de culto é sustentada pelo contexto, mas ainda precisa de estudo detalhado.

As pistas usadas para compreender a função do local incluem:

Distância: a câmara fica a mais de 200 metros da entrada.

a câmara fica a mais de 200 metros da entrada. Inscrições: marcas latinas apontam para visitas no período romano.

marcas latinas apontam para visitas no período romano. Moeda: a peça foi colocada junto a uma formação natural.

a peça foi colocada junto a uma formação natural. Histórico: a caverna teve diferentes usos muito antes dos romanos.

A religião na Roma Antiga incluía oferendas e rituais feitos em diferentes lugares. Isso ajuda a entender a hipótese de um santuário, mas não prova que todas as pessoas entravam na gruta pelo mesmo motivo.

O número de inscrições cresceu em 2026

A informação das quinze inscrições representa a primeira divulgação do achado, em 2025. Em uma campanha feita entre maio e junho de 2026, os pesquisadores documentaram ao menos 120 inscrições latinas, sobretudo dos séculos I e II d.C.

A Universidade de Zaragoza informou também referências a uma deusa chamada Domina, além da expressão MALACI em três inscrições. O sentido exato dessa designação continua em análise e pode estar ligado à água, sem que essa interpretação esteja confirmada.

A moeda encontrada oferece mais uma pista para investigar a presença romana no local

A caverna já guardava arte de épocas muito antigas

Antes da descoberta romana, os estudiosos haviam identificado mais de 100 figuras rupestres associadas ao Paleolítico. A pesquisa divulgada em 2023 mostrou a importância da gruta para conhecer ocupações humanas muito anteriores à chegada de Roma à Península Ibérica.

Esses conjuntos não devem ser misturados como se pertencessem ao mesmo período. Entre a arte pré-histórica e as inscrições latinas há uma longa distância no tempo. O interesse está justamente em observar como o mesmo ambiente ganhou funções distintas. Datas e vestígios separados ajudam nessa análise.

O que os sinais revelam sobre quem frequentava o lugar?

As equipes usam registro tridimensional, estudo das letras e análise do contexto arqueológico. Novas inscrições apontam para a participação de mulheres em práticas religiosas, mas ainda faltam respostas completas sobre todos os visitantes e rituais realizados na câmara.

O conjunto da Cova de les Dones mudou de tamanho à medida que a escavação avançou. A descoberta inicial das 15 inscrições romanas e da moeda abriu caminho para reconhecer um santuário subterrâneo bem mais complexo do que parecia em 2025.