Cinco poços de madeira bem preservados foram encontrados durante uma obra de tubulação em Hampshire, na Inglaterra. Quatro são atribuídos à Idade do Ferro, enquanto o quinto pertence ao período romano. As diferentes formas de construção ajudam a investigar como comunidades antigas buscavam e usavam água.

Uma obra moderna revelou uma antiga fonte de água

A descoberta ocorreu ao norte de Southampton, em escavações feitas antes da instalação de uma nova tubulação entre Otterbourne e a cidade. Arqueólogos da equipe Archaeology South-East, ligada à University College London (UCL), localizaram cinco estruturas de madeira ligadas a uma nascente natural.

A informação foi divulgada pela University College London em 5 de novembro de 2026. Fragmentos de cerâmica indicam que a água continuou sendo usada até a fase final do período romano. Isso não significa que cada poço tenha funcionado durante todo esse tempo.

O estado de conservação da madeira permite observar detalhes das técnicas utilizadas na construção – IMAGEM ILUSTRATIVA

Como eram os quatro poços da Idade do Ferro?

As quatro estruturas mais antigas eram feitas com troncos ocos de carvalho colocados em buracos no solo. A maior abertura media aproximadamente 70 centímetros. Um dos poços tinha uma coroa de estacas de apoio; outro exibia sinais de reparo realizado enquanto estava em uso.

Em uma dessas estruturas, os pesquisadores encontraram uma pá de madeira usada como reforço em um trecho danificado. A datação por carbono 14 indicou que um dos poços foi construído entre 719 e 396 a.C., intervalo referente à fase inicial da Idade do Ferro.

O poço romano usava outra técnica de construção

O quinto poço tinha uma forma diferente. Em vez de um tronco escavado, os construtores abriram uma cova retangular e rasa, revestida com tábuas e estacas. A análise inicial sugere emprego predominante de carvalho, com madeira retirada de árvores de tamanhos distintos.

A comparação destaca diferenças visíveis nos cinco poços encontrados:

Quatro antigos: Poços da Idade do Ferro, com troncos de carvalho escavados.

Poços da Idade do Ferro, com troncos de carvalho escavados. Um romano: Cova retangular revestida com tábuas e estacas de madeira.

Cova retangular revestida com tábuas e estacas de madeira. Reparo: Uma pá de madeira serviu de reforço em estrutura danificada.

Uma pá de madeira serviu de reforço em estrutura danificada. Conservação: O solo encharcado preservou as peças e marcas de ferramentas.

Essa diferença de técnica é visível na própria estrutura. Os arqueólogos precisam estudar os encaixes e a sequência das peças para entender como ela foi montada. A equipe também tenta datar suas madeiras por anéis de crescimento, método conhecido como dendrocronologia.

Por que as madeiras ficaram preservadas?

O terreno encharcado junto à nascente ofereceu pouco oxigênio, o que diminuiu a decomposição da madeira. Por isso, algumas peças mantêm detalhes de construção e até marcas de machado. Em lugares secos e arejados, vestígios orgânicos como esses costumam desaparecer mais rapidamente.

A entidade pública Historic England explica que a madeira arqueológica encharcada precisa de cuidados especiais após a retirada do solo. Sem controle, a secagem pode causar rachaduras e deformações. Os pesquisadores armazenam as peças encontradas em tanques de água enquanto continuam o trabalho de conservação.

Os poços ajudam a entender como antigas comunidades conseguiam acesso à água – IMAGEM ILUSTRATIVA

O que os poços revelam sobre a água antiga?

A localização próxima de uma nascente sugere um ponto de abastecimento procurado por comunidades de diferentes períodos. O termo poço descreve estruturas usadas para alcançar água subterrânea. Porém, os restos descobertos não mostram quantas pessoas utilizavam o local nem a frequência de retirada de água.

A equipe produziu modelos tridimensionais por fotogrametria para registrar as posições das madeiras durante a escavação. Esse recurso facilita a comparação entre etapas de construção. Amostras de solo, pólen e restos vegetais poderão indicar as condições ambientais e o uso da área ao longo do tempo.

A análise dos poços continua em laboratório

As peças foram levadas para estudos de conservação e documentação na unidade de Portslade. Especialistas examinam juntas, cortes de ferramentas e amostras orgânicas. A datação do poço romano ainda está em andamento, portanto não é correto atribuir aos cinco uma mesma idade exata.

Os poços mostram, em estruturas materiais, duas formas de obter água em épocas diferentes. A preservação dos troncos e das tábuas torna possível comparar as técnicas. O que cada comunidade fazia no entorno da nascente depende de estudos que ainda não foram concluídos.