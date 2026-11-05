Um osso de neandertal surpreendentemente preservado guarda pistas de violência. Na caverna de Shanidar, no Iraque, surgiu uma marca no ombro de alguém que viveu há aproximadamente 75 mil anos. A perfuração arredondada sugere lança de madeira, mas ainda não se sabe se houve agressão ou acidente. A dúvida permanece.

Uma escápula preservada trouxe a pergunta

O material pertence ao indivíduo chamado Shanidar A, encontrado no atual Curdistão iraquiano. A escápula, osso da região do ombro, estava em estado incomum de conservação. Os pesquisadores identificaram nela um furo circular de aproximadamente 15 milímetros, com pequenas fraturas ao redor.

A Universidade de Cambridge divulgou a análise em outubro de 2026. Os ossos foram recuperados na caverna de Shanidar, conhecida por abrigar restos de outros neandertais. O tamanho da perfuração é uma observação física; a causa precisa dela ainda depende de interpretação.

Os pesquisadores investigam se o ferimento pode ter sido provocado por uma arma antiga – IMAGEM ILUSTRATIVA

Por que uma lança é considerada possível?

O orifício tem formato arredondado e sinais de um impacto que teria atravessado o corpo da frente para trás. A equipe comparou essas marcas com ferimentos produzidos experimentalmente por armas antigas. Uma haste de madeira afiada poderia produzir abertura semelhante na escápula fina e delicada.

O estudo publicado em Scientific Reports trata essa ligação como evidência indireta de uma possível arma de madeira. Nenhuma lança foi encontrada junto ao esqueleto. O formato do osso ajuda a testar hipóteses, mas não permite reconstruir cada segundo do episódio.

O que os dentes revelam sobre outra lesão?

O ombro não foi a única parte estudada. Os pesquisadores também encontraram dentes com sinais de trauma antigo. Um incisivo estava partido, enquanto outros apresentavam alteração de posição. O desgaste indica que o indivíduo continuou vivo por um período significativo após esse ferimento anterior.

Os pesquisadores separaram vestígios observados e interpretações possíveis:

Escápula: perfuração redonda de cerca de 15 milímetros.

perfuração redonda de cerca de 15 milímetros. Fraturas: marcas próximas ao orifício no osso.

marcas próximas ao orifício no osso. Dentes: sinais de lesão antiga com sobrevivência posterior.

sinais de lesão antiga com sobrevivência posterior. Apoio: hipótese de ajuda durante a recuperação.

O desgaste dental sugere sobrevivência por pelo menos um ano após o trauma facial. Isso torna plausível que outras pessoas tenham oferecido cuidados e apoio para alimentação, mas os ossos não identificam quem ajudou. A diferença entre sinal de sobrevivência e prova de assistência precisa ser mantida.

O ferimento foi um ataque deliberado?

Os autores consideram a possibilidade de violência entre indivíduos, porque o trajeto estimado do objeto aponta para uma região vital. Entretanto, acidente durante uma caça também foi discutido. A anatomia do ferimento não permite apontar agressor, motivo ou situação. Por isso, assassinato não é uma conclusão demonstrada.

Até mesmo a palavra ataque deve ser usada com cuidado. Uma arma pode causar lesão tanto em conflito quanto por acidente. O que se tem é uma perfuração compatível com instrumento pontiagudo, ocorrida perto da morte. O contexto da ação permaneceu fora do alcance da escavação.

A análise dos restos humanos oferece pistas sobre os riscos enfrentados pelos neandertais – IMAGEM ILUSTRATIVA

A caverna também guarda sinais de convivência

Os restos de Shanidar A estavam próximos de outros indivíduos em uma área pequena da caverna. A disposição dos corpos levou pesquisadores a discutir possíveis práticas funerárias intencionais. Camadas de sedimento, posições dos ossos e marcas de alterações posteriores ajudam a reconstruir uma sequência provável de deposição.

Esses achados não autorizam afirmar que todos tinham os mesmos costumes. São pistas de grupos que viveram em um período distante, com ações sociais difíceis de observar diretamente. A caverna registra ferimentos, morte e possíveis cuidados, mas não preserva pensamentos ou explicações dadas pelas pessoas.

O que a descoberta realmente acrescenta

Uma perfuração pequena pode ampliar o conhecimento sobre ferramentas de madeira, que raramente sobrevivem por tanto tempo. O estudo também reúne lesões de momentos diferentes na vida de um único neandertal. Essas informações permitem discutir violência e convivência sem reduzir a descoberta a uma cena inventada.

O limite é tão importante quanto a descoberta: o osso existe, a arma é hipótese, e o motivo do ferimento continua desconhecido. O caso reforça como a ciência trabalha com evidências materiais e interpretações que podem ser revisadas quando surgem novos dados.