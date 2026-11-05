Debaixo de um jardim próximo ao Vaticano, moedas anglo-saxãs apareceram entre restos de antigas oficinas. As 20 peças encontradas em Roma ajudam a revelar a vida de uma comunidade inglesa que ali trabalhou na Idade Média. Elas mostram compras e tarefas diárias em um lugar antes conhecido principalmente por documentos.

Um jardim escondia pistas de moradores medievais

As escavações começaram em 2020, sob o jardim do Palazzo della Rovere, perto do Vaticano. No mesmo terreno, os pesquisadores identificaram vestígios de outras épocas, incluindo o teatro de Nero. Em meio às camadas antigas, surgiram moedas e resíduos de atividades artesanais medievais.

Uma publicação da Universidade de Cambridge relaciona os materiais à Schola Saxonum, comunidade formada por pessoas vindas da Inglaterra. A descoberta oferece indícios físicos de um lugar que já era conhecido por registros escritos, mas cuja rotina ainda tinha poucas provas arqueológicas.

As moedas oferecem pistas sobre a circulação de pessoas e as atividades econômicas da época – IMAGEM ILUSTRATIVA

O que as 20 moedas ajudam a descobrir?

Foram identificados 19 pennies de prata e um meio penny, cunhados sob três governantes do século X: Eduardo, o Velho, Æthelstan e Eadred. Parte das moedas estava em pequenos grupos, aderida pelo tempo; outras apareceram espalhadas. Isso importa para entender como o dinheiro circulava.

Os estudiosos interpretam a distribuição como sinal de trocas no cotidiano, não como um tesouro escondido de propósito. A pequena moeda de meio penny também chama atenção porque valores menores podiam servir a compras comuns. Ainda assim, o objeto isolado não identifica seu proprietário.

Couro, osso e metal contam outra parte da história

As moedas não estavam sozinhas. Restos de trabalho com couro, osso e metal indicam que havia produção e serviços na região. A equipe estima que a área relacionada às atividades artesanais alcançava pelo menos 3 mil metros quadrados, sem definir o tamanho total da comunidade.

Os vestígios oferecem pistas diferentes sobre esse antigo espaço:

Moedas: sugerem compras e circulação de dinheiro inglês.

sugerem compras e circulação de dinheiro inglês. Couro: aponta para possíveis atividades de reparo e fabricação.

aponta para possíveis atividades de reparo e fabricação. Osso trabalhado: indica uso de materiais animais em objetos.

indica uso de materiais animais em objetos. Metal: reforça a presença de tarefas especializadas.

Esses objetos não provam que todos os moradores tinham o mesmo ofício. Eles mostram um ambiente com atividades variadas, possivelmente frequentado também por visitantes. Cada material precisa ser analisado junto de sua camada de solo para evitar confusão entre épocas.

Quem vivia nesse pedaço de Roma?

A comunidade inglesa atendia viajantes, religiosos e peregrinos que chegavam à cidade. O antigo espaço ficava na região hoje conhecida como bairro de Borgo, próxima ao Vaticano. A presença de pessoas estrangeiras era parte da vida religiosa e comercial medieval.

O nome Schola Saxonum não deve ser confundido com uma escola moderna. Tratava-se de uma estrutura de acolhimento e convivência. Os pesquisadores ainda discutem quanto da população vivia ali de modo permanente e quanto do movimento vinha de passagens temporárias pela cidade.

Os sinais de trabalho artesanal revelam detalhes das ocupações de antigos moradores – IMAGEM ILUSTRATIVA

As moedas provam que havia privilégios?

Os pesquisadores propõem que o uso de moedas inglesas, sem sinais de derretimento para reaproveitar a prata, pode indicar condições especiais de circulação. A School of Arts and Humanities de Cambridge apresenta essa leitura como resultado da investigação, não como regra definitivamente demonstrada.

Há perguntas em aberto sobre a relação dos moradores com as autoridades de Roma, a duração das oficinas e a origem de cada objeto. Moedas perdidas não registram contratos nem explicam sozinhas todas as regras que valiam para os comerciantes. A interpretação depende também dos textos históricos.

Uma comunidade ganha presença fora dos documentos

O conjunto encontrado aproxima a história escrita da experiência material de quem passou por Roma. Até então, a comunidade inglesa era lembrada principalmente em relatos e nomes de lugares. Agora, as moedas e os resíduos artesanais permitem investigar formas de trabalho, compras e circulação.

O ganho da descoberta está nessa soma. Nenhum item sozinho recria a cidade medieval, mas objetos de uso comum revelam como ela funcionava em pequenas ações diárias. O passado aparece não apenas em grandes monumentos, mas também no que alguém carregou, gastou ou deixou para trás.