Moradora recolhe mangas caídas no quintal e recebe do vizinho cobrança de R$ 350. No caso fictício, os galhos da mangueira ultrapassam o muro. O Código Civil diferencia frutos que caem naturalmente em propriedade particular daqueles arrancados dos galhos, uma distinção que explica se a cobrança tem fundamento.

Os galhos ultrapassam o muro entre as casas

No exemplo ilustrativo, a mangueira pertence ao terreno vizinho, e parte da copa avança sobre o quintal da moradora. Durante a época dos frutos, mangas maduras caem no chão de sua propriedade. Ela recolhe apenas o que encontra no solo, sem subir na árvore ou puxar os galhos.

O dono da árvore vê a vizinha com as frutas e exige R$ 350 pelo que foi recolhido. Ele afirma que toda manga continua sendo sua, mesmo depois da queda. A discussão, porém, depende de onde os frutos caíram e de como foram retirados da planta.

A moradora questiona se precisa pagar por frutas que caíram naturalmente dentro de sua propriedade

Quem é dono das mangas que caem naturalmente?

O artigo 1.284 do Código Civil determina que os frutos caídos de árvore situada no terreno vizinho pertencem ao proprietário do solo onde caíram, quando esse solo é particular. Assim, mangas que caem naturalmente dentro do quintal particular não geram, por esse fato, pagamento ao dono da árvore.

Essa regra não significa que uma pessoa possa entrar na propriedade alheia para buscar frutos ou avançar além do muro para colhê-los. O local da queda faz diferença. Também é preciso distinguir frutos que caíram sozinhos daqueles arrancados diretamente de galhos ainda carregados.

Colher no galho é diferente de recolher no chão

A manga é um fruto da mangueira, mas a situação jurídica muda conforme a maneira de obtê-la. Se a moradora puxa o galho para arrancar uma manga, não se trata da mesma hipótese prevista para frutos já caídos. O artigo 1.284 é específico.

Três detalhes ajudam a separar as situações sem confundir os direitos dos vizinhos:

Fruto caído: manga que caiu naturalmente sobre o solo particular da moradora.

manga que caiu naturalmente sobre o solo particular da moradora. Fruto pendente: manga que permanece presa ao galho da árvore vizinha.

manga que permanece presa ao galho da árvore vizinha. Entrada no terreno: acesso à propriedade de outra pessoa, que exige autorização.

acesso à propriedade de outra pessoa, que exige autorização. Local da queda: ponto relevante para aplicar a regra especial do Código Civil.

O artigo 1.283 também trata de ramos e raízes que ultrapassam o limite do imóvel, permitindo ao proprietário do terreno invadido cortá-los até o plano divisório. Essa regra é diferente da posse dos frutos e não autoriza agir de modo a criar riscos desnecessários.

Como responder à cobrança de R$ 350?

Diante de uma exigência como essa, a moradora pode explicar por escrito que recolheu apenas os frutos do solo. Fotos da árvore, do muro e das mangas no chão ajudam a esclarecer o ocorrido. Uma conversa objetiva evita que uma cobrança informal seja confundida com uma obrigação reconhecida.

Se os vizinhos discordarem dos fatos, pode ser útil buscar conciliação ou mediação. O Conselho Nacional de Justiça informa que problemas de vizinhança podem ser tratados por acordo. Nenhuma das partes precisa aceitar uma proposta que considere injusta, e não existe sentença neste episódio imaginado.

O caso levanta dúvidas sobre os direitos relacionados aos frutos de árvores próximas à divisa

O limite da propriedade orienta a convivência

A presença de galhos sobre o quintal não transfere toda a árvore para a vizinha. A lei considera tanto a localização da planta quanto a posição dos frutos. Separar esses pontos evita que uma regra sobre mangas caídas seja aplicada de modo errado a frutas ainda presas.

O valor pedido pelo vizinho permanece apenas como cobrança apresentada no exemplo. Não há dívida confirmada, ação judicial ou ordem de devolução. Uma eventual conversa deve se concentrar nos fatos: queda natural, terreno particular e ausência de colheita diretamente dos galhos.

Como termina a cobrança sem decisão?

Na situação fictícia, o impasse termina sem solução narrada, porque não existe acordo ou decisão informado. A moradora pode conservar os registros da cobrança e procurar orientação se a pressão continuar. Também pode combinar cuidados com os frutos e os galhos, sem abrir mão de seus direitos.

O ponto decisivo é simples: mangas caídas naturalmente em quintal particular pertencem ao dono desse solo, conforme a regra citada. Isso não deve ser confundido com colher frutas presas à árvore alheia, entrar no lote vizinho ou presumir que qualquer cobrança de R$ 350 seja válida.