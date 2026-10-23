Em um caso fictício, o morador autoriza andaime no quintal por 10 dias. Trabalhadores removem telhas da varanda sem pedir permissão. A chuva molha os móveis. A mensagem permite somente instalar o equipamento, enquanto o vizinho afirma que retirar a cobertura fazia parte do combinado. O prejuízo exige apuração.

A autorização por mensagem tinha prazo e objetivo

O morador aceita a instalação temporária porque o vizinho precisa executar uma obra. A conversa por mensagem estabelece dez dias de uso do quintal e descreve apenas o andaime. Esse limite é decisivo para entender o que havia sido permitido.

No cenário apresentado, nenhuma mensagem autoriza mexer na cobertura da varanda. Permitir acesso ao quintal não significa dar liberdade para alterar partes da casa. A obra do vizinho, portanto, começa com um acordo definido, que deveria orientar a atuação da equipe.

A retirada das telhas deixou parte da casa exposta e provocou uma discussão sobre os danos

Como a retirada das telhas mudou o combinado?

Durante o serviço, os trabalhadores removem parte das telhas da varanda. A mudança ultrapassa o uso previsto para instalar o equipamento. Depois, o vizinho afirma que a retirada estava incluída, mas a autorização escrita disponível menciona somente o andaime.

A discussão envolve os chamados direitos de vizinhança, que tratam da convivência entre imóveis. No exemplo, a versão do vizinho precisa ser comparada com o teor da mensagem e com o que realmente foi feito pelos trabalhadores.

A primeira chuva expõe o dano aos móveis

Com a cobertura aberta, a primeira chuva entra na varanda e alcança os móveis. O fato central é a entrada de água após a retirada das telhas. O valor de cada prejuízo, porém, ainda dependeria de exame e de documentos.

Para separar o acordo da consequência da chuva, estes registros seriam relevantes:

Mensagem original: identificar o prazo de dez dias e a permissão limitada ao andaime.

identificar o prazo de dez dias e a permissão limitada ao andaime. Estado do telhado: registrar quais telhas foram retiradas e onde havia abertura.

registrar quais telhas foram retiradas e onde havia abertura. Danos aos móveis: anotar objetos atingidos e guardar fotos e orçamentos.

anotar objetos atingidos e guardar fotos e orçamentos. Respostas recebidas: preservar a explicação apresentada pelo vizinho e pela equipe.

Fotografias feitas logo após a chuva poderiam mostrar a área descoberta e os objetos molhados. Um orçamento de reparação ajudaria a separar a reposição das telhas da recuperação dos móveis. Nenhum desses valores foi definido no exemplo.

Quem deve pagar pelos estragos na varanda?

O Código Civil prevê, no artigo 1.313, entrada temporária do vizinho em situações necessárias, com aviso prévio. O parágrafo terceiro assegura ressarcimento quando esse acesso causar dano. A regra não autoriza, por si só, qualquer mudança na casa alheia. O dano exige demonstração do prejuízo real.

Para definir quem responde, seria preciso examinar quem ordenou a retirada, qual serviço era necessário e como a chuva causou os estragos. O dano não deve ser atribuído automaticamente a uma pessoa sem analisar a atuação dos envolvidos. A participação de cada um precisa ser esclarecida.

O caso levanta dúvidas sobre quem deve responder pelos prejuízos causados durante uma obra

Quais limites legais existem para a entrada?

O Senado Federal reúne o texto da regra de vizinhança, inclusive a exigência de aviso e o direito de reparação por danos ligados ao acesso. Necessidade da obra e alcance da permissão são pontos diferentes, e ambos importam nessa situação.

Mesmo quando a entrada temporária pode ser exigida pela lei, retirar parte do telhado exige uma justificativa própria. Se surgirem gastos com cobertura provisória, limpeza ou conserto, cada despesa precisaria ter relação demonstrável com o ocorrido.

O impasse permanece sem acordo demonstrado

Neste caso ilustrativo, não há notícia de pagamento dos móveis, reposição das telhas ou decisão judicial. O vizinho mantém a versão de que tudo fazia parte do serviço. A mensagem, por outro lado, continua limitada à montagem do andaime.

O caminho para discutir a reparação é preservar o combinado e medir o dano real. As respostas sobre responsabilidade dependem dos documentos e da ligação entre a intervenção e a chuva. A convivência entre vizinhos não elimina esses limites. Não há decisão sobre eventual ressarcimento.