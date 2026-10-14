EM FOCO Resumo da matéria 01 A obra combinada O acordo previa um muro simples com orçamento conhecido e divisão das despesas, antes de qualquer alteração de materiais ou acabamento. 02 A cobrança inesperada O vizinho escolhe materiais mais caros por conta própria e exige um valor adicional somente depois da construção concluída. 03 A diferença que importa Custos necessários e escolhas de acabamento precisam ser avaliados com notas, orçamentos e as regras sobre muros de divisa.

Um muro divisório deveria encerrar um problema entre duas casas, mas acaba criando outra dívida. Neste relato fictício, a moradora aceita pagar metade de uma obra simples. O vizinho altera o acabamento sem consulta e, quando tudo fica pronto, exige mais dinheiro como se a mudança também tivesse sido aprovada.

Qual era o acordo original para construir o muro?

Os dois vizinhos combinaram erguer um muro simples para separar os quintais. Um orçamento descrevia altura, materiais e valor estimado. A moradora concordou com a divisão das despesas e transferiu sua parte. O combinado não mencionava revestimento decorativo nem materiais mais caros.

Durante a execução, o vizinho escolheu um acabamento diferente, sem enviar novo orçamento. A mudança só apareceu quando a obra estava concluída. Pouco depois, ele apresentou outra conta e afirmou que a moradora deveria pagar metade do acréscimo, porque a construção também atendia à sua propriedade.

O valor combinado inicialmente deixou de ser suficiente depois de uma decisão tomada pelo vizinho.

Todo gasto com o muro pode ser dividido ao meio?

Pelo Código Civil, um muro que divide terrenos pode envolver obrigação de compartilhar despesas comuns. Portanto, a falta de um acordo sobre cada etapa não elimina, por si só, todos os deveres. A análise depende da localização do muro, da necessidade da obra e da razoabilidade do custo.

O problema é separar o que era despesa necessária da escolha de um acabamento mais caro. O Superior Tribunal de Justiça reconheceu, em julgamento de 2023, que o custo e a natureza de uma obra unilateral podem ser contestados. A mera apresentação da nota não encerra a discussão.

Que provas mostram a diferença entre obra e acabamento?

A moradora apresenta o orçamento inicial e a conversa em que ambos escolheram a versão simples. Depois separa comprovantes do pagamento já feito, fotos da construção e o pedido de cobrança adicional. Esses registros ajudam a mostrar o ponto exato em que a execução deixou de seguir o combinado.

O vizinho pode explicar por que considera o novo material necessário e apresentar notas detalhadas. A diferença entre uma exigência técnica e uma preferência estética importa. Sem conhecer o motivo da alteração, não é prudente concluir que todo valor extra é devido ou que nada pode ser cobrado.

A seguir listamos quatro registros importantes que ajudam a esclarecer a situação e documentar as tentativas de solução:

Orçamento aceito: registra o preço e os materiais do projeto inicial.

registra o preço e os materiais do projeto inicial. Mensagens anteriores: mostram quais mudanças foram ou não combinadas.

mostram quais mudanças foram ou não combinadas. Notas da construção: permitem separar custos básicos e gastos adicionais.

permitem separar custos básicos e gastos adicionais. Fotos da obra: ajudam a comparar o acabamento executado com o combinado.

A situação levanta dúvidas sobre quem deve pagar por alterações que não foram autorizadas.

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Como comparar os valores cobrados depois da construção?

O primeiro passo é pedir uma planilha detalhada, separando mão de obra, materiais básicos e acabamento adicional. Com os números abertos, ambos conseguem comparar o orçamento aceito com o custo final. Isso evita discutir apenas o total, sem identificar qual decisão provocou o aumento.

Também pode ajudar uma avaliação técnica independente, especialmente quando há dúvidas sobre preço, resistência ou exigências locais. No relato, a moradora propõe pagar apenas o que for demonstrado como devido, sem aceitar automaticamente o acréscimo estético. O vizinho concorda em apresentar documentos antes de retomar a cobrança.

A seguir listamos três pontos de comparação que organizam as despesas, os documentos e as providências discutidas:

DADOS EM FOCO O que comparar na cobrança O que comparar na cobrança, com três colunas que comparam o assunto, sua explicação e a prova relevante Item Questão principal Documento útil Muro básico Custo da estrutura comum Orçamento original Acabamento extra Necessidade e autorização Mensagens e notas Valor já pago Desconto da quantia quitada Comprovante bancário

Como encerrar a disputa sem abandonar direitos?

Se o diálogo falhar, cada um poderá buscar uma avaliação jurídica do orçamento, dos pagamentos e das regras aplicáveis ao muro na divisa. O desfecho não pode ser antecipado: o acordo inicial pesa na análise, mas a lei também disciplina despesas necessárias em estruturas comuns.

A principal diferença está entre dividir a construção e autorizar toda mudança feita depois. O registro das escolhas, a revisão dos custos e a busca de um acerto proporcional oferecem saída mais segura do que uma cobrança surpreendente ou uma recusa sem examinar a obra.