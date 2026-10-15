EM FOCO Resumo da matéria 01 Portão sem consulta O proprietário encontra uma abertura no muro e percebe que o vizinho atravessa o lote vazio para reduzir seu trajeto. 02 Atalho não basta Estar vazio não autoriza usar o terreno alheio. Passagem forçada e servidão dependem de condições e documentos próprios. 03 Documentos orientam saída Matrícula, fotos e registros ajudam a esclarecer a divisa e permitem discutir fechamento, recomposição ou acordo formal.

Um portão no muro aparece sem qualquer autorização, abrindo passagem para o terreno vizinho. Na ficção, o proprietário descobre que o vizinho usa o lote vazio como atalho à rua. Ele pede o fechamento da abertura, mas ouve que ninguém foi prejudicado. Documentos e regras de passagem passam a importar.

Como o portão apareceu no terreno vizinho?

O proprietário visitava seu lote apenas de tempos em tempos. Em uma dessas visitas, encontrou um portão novo aberto no muro que separava os imóveis e marcas de passagem pelo terreno. Vizinhos contaram que um morador usava aquele caminho diariamente como saída mais curta.

Ao ser questionado, o homem disse que havia criado um atalho para a rua, porque o terreno ficava vazio. Alegou que não retirava objetos nem prejudicava a área. O dono apresentou fotos antigas do muro e pediu que a abertura fosse fechada, mas não recebeu resposta favorável.

Uma mudança no muro alterou a relação entre dois imóveis vizinhos.

Um terreno vazio pode ser usado como passagem?

A ausência de construção não elimina o direito de propriedade. Para entender o limite, também é útil distinguir posse de direito das coisas, que trata do uso de bens. O fato de o lote estar vazio não representa autorização para instalar portão ou atravessar o espaço.

A passagem forçada prevista no Código Civil envolve condições específicas de acesso e indenização. Não nasce apenas porque um caminho é mais curto. É preciso avaliar se o imóvel de quem pede a passagem tem acesso adequado e se há algum direito de trânsito constituído anteriormente.

Que documentos podem esclarecer o direito de passagem?

O proprietário reúne matrícula do lote, fotografias da divisa e registros da mudança no muro. Esses documentos ajudam a demonstrar a área atingida e quando o portão foi aberto. Eventuais autorizações, acordos anteriores ou mapas também precisam ser conferidos antes de definir uma resposta.

O vizinho pode alegar uma servidão de passagem, mas essa afirmação exige base concreta. O Superior Tribunal de Justiça diferencia a servidão, que pode decorrer de um direito constituído, da passagem forçada fundada na necessidade. Usar um atalho por conveniência não comprova nenhum desses direitos sozinho.

A seguir listamos quatro registros importantes que ajudam a entender o conflito e permitem conferir o que aconteceu:

Matrícula do imóvel: indica limites e eventuais direitos registrados.

indica limites e eventuais direitos registrados. Fotos do muro: mostram a abertura e alterações na divisa.

mostram a abertura e alterações na divisa. Histórico da passagem: ajuda a verificar autorização ou prática anterior.

ajuda a verificar autorização ou prática anterior. Acesso existente: permite distinguir necessidade de simples conveniência.

Leia também: Moradora paga metade de um muro combinado com o vizinho, mas ele muda o projeto e cobra a diferença depois da obra pronta

O uso do atalho sem consentimento virou o centro do desentendimento.

O que pode acontecer com o portão instalado?

Se não houver direito ou autorização, o dono pode solicitar o fechamento da abertura e a recomposição do muro. Vale registrar a solicitação por escrito, com prazo razoável e documentação do estado anterior. Qualquer decisão sobre obra e despesa deve considerar as provas disponíveis.

Se surgir documento válido de passagem, será necessário examinar seu alcance e limites. Um direito restrito de trânsito não equivale a poder modificar livremente o terreno do outro. A análise também deve evitar medidas precipitadas que possam agravar o conflito entre os moradores.

A seguir listamos três pontos de comparação que organizam os documentos e os possíveis caminhos para resolver a questão:

DADOS EM FOCO O que comparar no conflito Tabela de documentos e cuidados no caso fictício: o que comparar no conflito Registro O que verificar Por que importa Atalho Caminho mais curto Não prova autorização Passagem forçada Necessidade legal Exige requisitos e indenização Servidão Direito constituído Depende de seu título e alcance

Qual seria uma solução para os dois vizinhos?

Os envolvidos podem verificar os registros imobiliários e conversar sobre a restauração do muro. Se desejarem negociar acesso voluntário, precisam definir o trajeto, as condições e a formalização adequada. Caso não haja acordo, a existência de um direito de passagem terá de ser apurada pelos meios legais.

Neste caso fictício, o ponto essencial é que facilidade não é autorização. A solução depende de documentos e das condições reais de acesso, respeitando a propriedade do lote e evitando transformar um caminho mais curto em uso permanente sem base jurídica.