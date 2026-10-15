EM FOCO Resumo da matéria 01 Equipamento estava incluso O anúncio e a vistoria registram o ar-condicionado, que deixa de funcionar pouco depois da entrada da inquilina no imóvel. 02 Causa define deveres Um parecer aponta desgaste antigo. A obrigação de consertar depende das provas e das responsabilidades de locador e inquilino. 03 Acordo antes da troca Antes de comprar outro aparelho, os envolvidos podem comparar avaliações, considerar reparo viável e registrar quem pagará a solução.

O ar-condicionado alugado no apartamento para de funcionar logo após a mudança. Neste caso fictício, o proprietário exige que a inquilina compre outro aparelho, mas um laudo técnico identifica sinais de desgaste antigo. O anúncio, a vistoria e a causa da falha ajudam a determinar quem deve pagar pelo conserto.

O que a inquilina recebeu ao alugar o apartamento?

O anúncio mostrava um ar-condicionado instalado no quarto e destacava o conforto do imóvel. Na entrada, a vistoria registrou o equipamento, sem apontar defeito visível. Depois de poucos dias de uso normal, o aparelho deixou de resfriar e começou a desligar sozinho, exigindo avaliação técnica.

A inquilina avisou o proprietário e enviou as mensagens de manutenção. Ele respondeu que ela deveria comprar outro aparelho, porque estava morando no imóvel. Ela contestou a exigência e apresentou um relatório que indicava desgaste antigo em um componente, sem sinais de dano provocado por mau uso.

A presença do aparelho no anúncio é um detalhe importante para a discussão.

Quem responde pelo ar-condicionado alugado com defeito?

Na locação residencial, o equipamento incluído na oferta e entregue com o imóvel precisa ser considerado na análise. A Lei do Inquilinato prevê responsabilidade do locador por defeitos anteriores à contratação. O documento técnico pode ajudar a identificar se a falha já existia ou resultou de uso posterior.

O TJDFT explica os defeitos anteriores à locação. A manutenção de rotina é diferente de trocar uma peça por desgaste antigo. O inquilino deve comunicar falhas e responder pelos danos que causar. A origem do defeito importa mais que a data em que o aparelho parou.

Quais provas ajudam a esclarecer a origem da falha?

A inquilina guarda anúncio e vistoria, porque eles indicam que o imóvel foi oferecido com o equipamento. As mensagens mostram quando o defeito apareceu e quando o proprietário foi informado. Fotografias e o número do modelo ajudam a identificar exatamente qual aparelho integra a discussão.

O relatório de um técnico habilitado deve explicar os sinais encontrados e a possível causa da falha, sem concluir além do que foi examinado. O proprietário pode pedir outra avaliação. Um diagnóstico de desgaste anterior tem efeito diferente de um laudo que encontre instalação inadequada ou uso incorreto.

A seguir listamos quatro registros importantes que ajudam a entender o conflito e permitem conferir o que aconteceu:

Anúncio original: mostra que o equipamento integrava a oferta de aluguel.

mostra que o equipamento integrava a oferta de aluguel. Vistoria de entrada: registra o estado conhecido no início do contrato.

registra o estado conhecido no início do contrato. Aviso ao proprietário: comprova quando a falha foi comunicada.

comprova quando a falha foi comunicada. Relatório técnico: descreve desgaste, possível mau uso e reparo viável.

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O defeito trouxe dúvidas sobre quem deve cuidar da manutenção durante o aluguel.

O aparelho precisa ser substituído imediatamente?

Antes da compra, vale verificar se existe reparo tecnicamente viável e se ele recupera o uso previsto. A discussão pode envolver conserto, substituição equivalente ou uma negociação sobre o período de indisponibilidade. O tipo de solução depende da gravidade, do contrato e da responsabilidade demonstrada.

A inquilina propõe um acordo por escrito e pede que o proprietário responda ao relatório. Ela evita contratar por conta própria uma troca cara sem definir previamente o pagamento. A medida busca separar a urgência de recuperar o conforto da dúvida sobre quem deve arcar com a despesa.

A seguir listamos três pontos de comparação que organizam os documentos e os possíveis caminhos para resolver a questão:

DADOS EM FOCO O que comparar no conflito Tabela de documentos e cuidados no caso fictício: o que comparar no conflito Registro O que verificar Por que importa Anúncio Equipamento ofertado Indica a condição prometida Vistoria Estado inicial Ajuda a comparar o defeito Avaliação Causa e solução Orienta conserto ou troca

Como evitar que a disputa vire uma cobrança indevida?

Os envolvidos podem comparar documentos e buscar uma solução proporcional ao defeito identificado. Se não houver acordo, contrato, vistoria, aviso e avaliação técnica ajudam a fundamentar eventual pedido. A responsabilidade não decorre automaticamente de o aparelho estar dentro do apartamento ocupado pela inquilina.

O relato fictício mostra que alugar com equipamento incluído cria expectativas sobre o que foi entregue. A decisão sobre conserto ou troca exige identificar a causa do defeito e aplicar as obrigações legais de cada parte, sem transformar desgaste antigo em dívida automática da moradora.