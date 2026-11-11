Em um caso fictício de imóvel vendido, uma família alugou apartamento por 30 meses. Faltando oito para terminar, o comprador exigiu mudança em 30 dias. A venda não encerra toda locação: a Lei do Inquilinato prevê 90 dias para desocupação em determinadas condições e protege contratos com cláusula devidamente registrada.

A venda surpreendeu os moradores durante o contrato

A família vivia no apartamento com um contrato de 30 meses. Depois de 22 meses de locação, recebeu aviso de que o imóvel havia sido vendido. A nova pessoa proprietária exigiu a saída em apenas 30 dias, apesar de ainda haver oito meses escritos no documento.

Na narrativa simulada, os moradores separaram contrato, comprovantes de aluguel e mensagem de cobrança. Queriam saber se precisavam desocupar imediatamente ou se poderiam exigir o cumprimento dos oito meses restantes. A resposta dependia de verificar condições previstas na lei, não apenas de ler a data final.

O prazo dado pelo comprador entrou em conflito com a expectativa da família de permanecer no imóvel

Por que oito meses restantes não resolvem a disputa?

O prazo contratado indica quando a locação deveria terminar originalmente. Porém, a venda pode permitir ao comprador denunciar o contrato, isto é, comunicar seu encerramento dentro das condições legais. O tempo que falta, por si só, não garante permanência até o fim em todos os casos.

A noção de locação de imóvel envolve direitos e deveres de moradores e proprietários. Na história, a família percebeu que precisava conferir tanto a cláusula sobre venda quanto o registro da matrícula, antes de aceitar ou rejeitar a notificação.

Uma consulta à matrícula esclareceu a situação do contrato

Na versão fictícia, os moradores solicitaram a matrícula atualizada e descobriram que o contrato, embora tivesse prazo determinado, não estava averbado no registro. Também não localizaram uma cláusula de vigência contra a venda. Assim, não podiam usar apenas o período restante para impedir a denúncia do novo proprietário.

Isso não tornava correto o aviso de 30 dias. A família respondeu por escrito, informou o prazo legal de desocupação e pediu a data do registro da venda. Essa documentação mudaria a conversa, pois a lei prevê formalidades e períodos específicos para o comprador agir.

O comprador pode exigir a mudança em apenas 30 dias?

Como regra da venda tratada no artigo 8º da Lei do Inquilinato, a denúncia dá 90 dias para desocupação, não 30. O comprador também dispõe de 90 dias após o registro da venda para denunciar; passado esse período, presume-se concordância com a manutenção da locação.

Três verificações ajudam a entender a posição dos moradores:

Contrato: existe cláusula de vigência em caso de venda?

existe cláusula de vigência em caso de venda? Matrícula: houve averbação do contrato com a cláusula?

houve averbação do contrato com a cláusula? Datas: quando a venda foi registrada e quando veio a denúncia?

Quando o contrato por prazo determinado tem cláusula de vigência e averbação, a situação muda: o adquirente deve, em regra, respeitar o prazo. Sem esses requisitos, pode existir o direito de denunciar, mas não de ignorar os 90 dias previstos.

As condições do contrato podem ser importantes para entender os direitos envolvidos na situação

A lei distingue a venda do fim automático da locação

O artigo 8º da Lei 8.245/1991 traz os requisitos da proteção contratual. O comprador não recebe autorização para retirar moradores à força ou trocar fechaduras. Se for necessário reaver o imóvel contra a vontade de quem mora nele, o caminho legal pode envolver ação de despejo.

O Superior Tribunal de Justiça destacou, em decisão sobre locação comercial, a importância da averbação da cláusula de vigência. Esse precedente esclarece a exigência legal, mas não é uma decisão sobre a família da simulação.

Como termina o impasse da família fictícia?

Na conclusão imaginada, o novo dono retifica a notificação e admite o prazo de 90 dias. A família, sem averbação que assegurasse os oito meses, passa a planejar a saída e procura orientação para conferir as condições da denúncia. Nenhuma sentença real foi atribuída ao episódio.

Em uma venda verdadeira, contrato, matrícula e datas precisam ser examinados antes de decidir. O proprietário não pode simplesmente impor 30 dias em lugar de 90 na situação descrita, mas o inquilino também não pode presumir que o prazo restante seja sempre intocável. A análise documental faz diferença.