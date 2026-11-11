Em um caso fictício de cancelamento de academia, aluna solicita encerrar o plano pelo WhatsApp e guarda o protocolo. Mesmo assim, três mensalidades aparecem no cartão, enquanto a empresa alega falha interna. Mensagens, contrato e faturas podem comprovar o pedido e esclarecer as cobranças posteriores.

O protocolo ficou salvo, mas a cobrança continuou

Na simulação, a aluna pediu o cancelamento do plano pelo mesmo canal digital usado no atendimento. A empresa enviou um protocolo, e ela guardou a conversa. Nos três meses seguintes, porém, o cartão continuou mostrando mensalidades de academia como se a matrícula estivesse ativa.

Ao questionar a situação, recebeu a explicação de que o setor responsável não havia recebido o pedido. Essa alegação não eliminava automaticamente o registro do atendimento anterior. O problema passou a ser identificar a data do cancelamento, o que previa o contrato e quais cobranças eram posteriores.

A academia alegou que o pedido não chegou ao setor responsável pelo encerramento do plano

O que a mensagem de WhatsApp realmente comprova?

A conversa pode documentar data, horário, número do atendimento e resposta da empresa. Quando há protocolo de cancelamento, a prova fica mais clara. Ainda assim, é importante verificar se a mensagem registrou o pedido de encerrar o contrato ou apenas uma dúvida sobre o procedimento.

A academia de ginástica oferece serviço normalmente regulado por contrato. A cobrança de uma mensalidade anterior, uma multa válida ou parcelas já devidas deve ser analisada separadamente. O que se discute na história são lançamentos posteriores ao pedido comprovado, sem justificativa clara apresentada pela empresa.

As faturas transformaram a dúvida em cobrança documentada

Depois de conferir o extrato, a aluna juntou os três lançamentos no cartão às capturas de tela da conversa. Ela solicitou resposta por escrito e pediu a explicação de cada valor. O material mostrava uma sequência de cobranças após o protocolo, ponto central para avaliar o caso.

Na hipótese narrada, a empresa manteve a alegação de erro de comunicação interna. A aluna enviou novamente o comprovante e solicitou estorno das cobranças questionadas. A conversa por escrito evitou que o conflito ficasse reduzido a relatos diferentes sobre o mesmo atendimento.

Como contestar as mensalidades que aparecem no cartão?

O primeiro passo é reunir contrato, pedido de cancelamento e faturas. Também é útil formalizar uma nova reclamação, sem apagar o registro original, e contatar a administradora do cartão para questionar os lançamentos. A contestação depende de prazos e regras do emissor.

Os registros mais úteis nessa reclamação costumam ser:

Conversa: mensagens completas e protocolo de cancelamento.

mensagens completas e protocolo de cancelamento. Contrato: condições de encerramento e possíveis multas.

condições de encerramento e possíveis multas. Faturas: datas e valores das três mensalidades discutidas.

Uma eventual multa contratual proporcional não se confunde com manter mensalidades indefinidamente. Por isso, a análise deve separar cobranças legítimas e cobranças sem base. A presença de protocolo também ajuda a indicar que a empresa recebeu a solicitação, mesmo que seu setor interno tenha falhado.

As mensalidades cobradas após o contato motivaram a reclamação da consumidora

O Procon orienta a guardar provas e formalizar a reclamação

Em outubro de 2026, o Procon de Santa Catarina alertou sobre obstáculos ao cancelamento e recomendou guardar mensagens, protocolos e faturas. O órgão destacou que problemas internos da academia não devem ser usados para dificultar o exercício dos direitos do consumidor.

O Ministério da Justiça explica que reclamações podem ser registradas no Consumidor.gov.br quando a empresa participa da plataforma. O serviço não substitui o atendimento do Procon nem garante, sozinho, devolução automática de valores contestados.

Qual foi o resultado imaginado para a aluna?

Ao fim da história fictícia, a academia confere o protocolo, reconhece a falha no processamento do pedido e concorda em estornar as três mensalidades cobradas indevidamente. Esse resultado serve apenas para ilustrar uma solução possível, não uma decisão real que obrigue todas as empresas a agir da mesma forma.

Quando o cancelamento já foi solicitado, o consumidor ganha segurança ao preservar provas desde o primeiro contato. O contrato pode exigir análise de multa ou de valores anteriores, mas a empresa precisa explicar seus lançamentos. A documentação organizada torna mais fácil verificar o que é devido.