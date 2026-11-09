Em uma situação fictícia, uma cliente encomendou 4 kg de carne para o aniversário do pai, mas recebeu pouco mais de 2 kg, embora tenha sido cobrada integralmente. Como o supermercado recusou devolver a diferença, ela guardou a nota, o pedido e fotografias da pesagem para demonstrar a quantidade faltante.

A compra para a festa chegou com menos carne

A cliente encomendou 4 kg de carne pelo aplicativo para uma refeição no aniversário do pai. Quando a entrega chegou, a quantidade pareceu menor. Na situação fictícia, a família constatou pouco mais de 2 kg, embora a cobrança refletisse o pedido original.

A diferença afetou o planejamento da ocasião e motivou o contato com o mercado. O centro da reclamação não era o tempero, a qualidade ou a preferência por um corte. Era a quantidade efetivamente entregue diante do peso cobrado na compra.

O mercado recusou a devolução do dinheiro mesmo após o questionamento sobre a quantidade recebida

Por que o mercado recusou devolver a diferença?

A mulher apresentou a divergência ao estabelecimento, mas recebeu uma resposta negativa ao reembolso. O mercado não resolveu o valor pago a mais na versão apresentada pela cliente. Sem acordo, a família decidiu organizar os comprovantes da compra antes de levar o conflito adiante.

Uma diferença de peso precisa ser verificada com cuidado. Embalagem, recipiente e condições de pesagem podem afetar o resultado observado. Por isso, a comparação entre pedido e entrega exige atenção ao peso líquido e aos registros disponíveis.

Que provas ajudaram a mostrar a falta de produto?

A família manteve o pedido de 4 kg, a nota da compra e as fotografias da pesagem feita novamente. Na história, os registros foram comparados para verificar quanto havia sido cobrado e quanto de carne tinha sido entregue de fato.

Entre os pontos que permitiram comparar as quantidades estavam:

Pedido: comprovante do aplicativo com os 4 kg solicitados.

comprovante do aplicativo com os 4 kg solicitados. Nota: documento da cobrança feita pelo estabelecimento.

documento da cobrança feita pelo estabelecimento. Pesagem: fotos da quantidade recebida, considerando a embalagem.

fotos da quantidade recebida, considerando a embalagem. Reclamação: registro da negativa de reembolso pelo mercado.

Também importava identificar se a balança mostrava apenas a carne, sem bandeja ou embalagem. A documentação não autoriza adivinhar um peso exato além de pouco mais de 2 kg. A diferença comprovável é que fundamenta o cálculo do valor a devolver.

Peso anunciado e peso entregue precisam corresponder

O Código de Defesa do Consumidor protege a pessoa contra diferenças relevantes entre a quantidade oferecida e a recebida. O consumidor pode discutir o preço quando o produto entregue não corresponde à informação da compra. A quantidade anunciada integra a expectativa legítima sobre o pedido.

O Inmetro orienta conferir a quantidade líquida de produtos pré-embalados sem incluir o peso do recipiente. Esse cuidado ajuda a avaliar fotos de pesagem. No relato, é necessário distinguir a carne efetivamente entregue da embalagem usada para transportá-la.

A nota fiscal e a nova pesagem passaram a ser importantes para comprovar a divergência

O que o CDC prevê quando falta parte da quantidade?

O artigo 19 do CDC prevê, entre as opções, abatimento proporcional, complementação do peso, substituição ou restituição do valor, conforme o caso. Essas possibilidades exigem examinar a diferença de quantidade e as condições aplicáveis ao produto vendido.

No exemplo, a cliente pediu devolução do que pagou a mais. Como a pauta informa apenas pouco mais de 2 kg, não há base para afirmar um reembolso exato em reais. Seria necessário conhecer o peso efetivo e o preço por quilo.

A decisão fictícia devolve apenas o valor faltante

Na sentença criada para a história, a Justiça considera suficientes os registros da compra e da pesagem. O mercado deve restituir a diferença cobrada pela carne não entregue. Não há indenização adicional, porque a narrativa não apresenta prova de prejuízo maior.

A decisão não representa julgamento real. O ponto prático é guardar a nota e demonstrar a diferença sem presumir valores. A proteção do consumidor existe para corrigir a quantidade em desacordo, com uma resposta baseada na prova efetivamente disponível.